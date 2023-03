Sau gần 10 năm hoạt động, DJ Dương Hoàng Vũ lần đầu tiên thực hiện dự án âm nhạc cá nhân

DJ Dương Hoàng Vũ đã có cho mình phòng studio riêng để phục vụ việc sản xuất âm nhạc. Đây cũng là nơi anh đào tạo học viên cũng như thực hiện dự án cho riêng mình.



Vừa qua, DJ Dương Hoàng Vũ đã kết thúc chuyến lưu diễn Châu Âu xuyên mùa Tết, trở về nước tiếp tục thực hiện dự án đang ấp ủ. Trong năm 2023, Dương Hoàng Vũ chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Đánh dấu cho bước tiến mới của mình trong sự nghiệp, DJ Dương Hoàng Vũ chuẩn bị thực hiện chuỗi dự án âm nhạc với phong cách, hình ảnh mới lạ.

DJ Dương Hoàng Vũ có gần 10 năm theo đuổi công việc DJ chuyên nghiệp.

Với dự án lần này, DJ Dương Hoàng Vũ đã kỳ công lên kế hoạch, cùng ekip của mình chuẩn bị trong thời gian khá dài. Đối với anh, dự án lần này là thử thách vì sẽ "lấn sân" ở một lĩnh vực nghệ thuật khác. Dù vậy, Dương Hoàng Vũ rất háo hức, anh nói: "Dự án này thì là một thử thách mới dành cho Vũ để thử thách bản thân, muốn phát huy bản thân và xem thử mình đi tới đâu, làm thêm được những gì. Thế nên, Vũ đầu tư rất kỹ cho dự án lần này!".



DJ Dương Hoàng Vũ trở về sau tour diễn Châu Âu, anh chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới.

Hiện tại, DJ Dương Hoàng Vũ tất bật chuẩn bị cho dự án và phải đảm bảo công việc hàng ngày. Theo anh bật mí, công việc của DJ khá bận rộn, dù diễn vào ban đêm nhưng ban ngày cũng cần có thời gian để chuẩn bị. Anh có nhiều lịch diễn trong và ngoài nước. Thời gian tới, Dương Hoàng Vũ tiếp tục có chuyến lưu diễn mùa hè ở các nước: Canada, Úc, New Zealand, Đức, Anh, Pháp, Cộng Hoà Séc... để phục vụ kiều bào. Thế nên anh mong dự án sẽ thuận lợi hoàn thành trước thời gian chuẩn bị khởi hành tour diễn.



"Sắp tới thì hiện tại cũng có rất nhiều lịch diễn nước ngoài đang ngỏ lời mời Vũ lưu diễn. Vì Vũ vừa lưu diễn xuyên Tết 2023 tại các thành phố lớn ở châu Âu. Thời gian này Vũ muốn tập trung để hoàn thành các dự án trong năm nay. Thế nên lịch lưu diễn Vũ đã dời lại mùa hè năm nay. Đến khi cùng ekip thực hiện xong các dự án, Vũ sẽ trỡ lại lưu diễn phục vụ bà con kiều bào".

Thực hiện dự án mới, anh dành nhiều tâm sức để sản phẩm được chỉn chu.

Dù là người có kinh nghiệm gần 10 năm nhưng trong quá trình thực hiện, DJ Dương Hoàng Vũ gặp không ít khó khăn. Trở ngại lớn nhất là phải sắp xếp công việc sao cho phù hợp thời gian. Vì dự án triển khai cùng lúc với lịch biểu diễn nên Dương Hoàng Vũ phải cân bằng cả 2 cùng lúc.



Gặp nhiều khó khăn, DJ Dương Hoàng Vũ xem đây là trải nghiệm mới của mình.

"Vì lịch làm việc của Vũ không có nhiều thời gian nên khó khăn lớn nhất là Vũ vừa phải dành thời gian cho dự án, vừa phải sắp xếp công việc thường nhật của một DJ. Vũ làm dự án để thỏa mãn đam mê. Mong rằng sản phẩm mới cũng như dự án âm nhạc lần này sẽ được khán giả đón nhận. Chỉ bấy nhiêu thôi là Vũ đủ hạnh phúc rồi. Đây cũng là động lực cho mình thực hiện những dự án tiếp theo", anh chia sẻ.



Điều mà anh hướng đến là sự ủng hộ, công nhận của khán giả.

Ngoài ra, trong thời gian tới, DJ Dương Hoàng Vũ hi vọng rằng có thể tìm kiếm cơ hội tham gia dự án của các nghệ sĩ. Nam DJ mong rằng việc trải qua những trải nghiệm mới sẽ giúp làm mới phong cách cá nhân, từ đó mang lại màu sắc âm nhạc phong phú hơn.