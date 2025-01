Sau đêm giao thừa: Có 5 thứ NÊN mua để cả năm may mắn, 4 thứ phải TRÁNH xa kẻo mất hết lộc

Theo quan niệm của người Việt, những ngày đầu năm mới không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu mà còn ảnh hưởng đến tài lộc, vận may cả năm. Vậy nên việc mua sắm trong dịp này vì thế không chỉ dừng lại ở nhu cầu thường ngày mà còn được gắn liền với yếu tố phong thủy, tâm linh. Mua đúng món đồ phù hợp, kiêng kỵ những món không nên mua được tin là sẽ giúp gia đình đón một năm mới trọn vẹn, suôn sẻ.

Vậy, đầu năm nên và không nên mua gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Nên mua gì vào đầu năm?

1. Muối

Từ xa xưa, ông bà ta đã có câu: “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Muối không chỉ là gia vị thiết yếu mà còn tượng trưng cho sự gắn kết, hòa thuận và no ấm. Muối cũng được coi là vật phẩm xua đuổi xui rủi, thu hút tài lộc và giữ gìn hòa khí trong gia đình. Vậy nên mua một gói muối nhỏ vào sáng sớm mồng 1 Tết được tin là cách đơn giản để cầu mong một năm ấm no và hạnh phúc.

2. Vàng hoặc trang sức

Những ngày đầu năm, đặc biệt là vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng), việc mua vàng được xem là cách để cầu may mắn, sung túc. Một chỉ vàng nhỏ không chỉ là khoản tiết kiệm mà còn mang ý nghĩa thu hút tài chính dồi dào suốt cả năm. Ngoài ra, các loại trang sức như dây chuyền, nhẫn vàng cũng được xem là cách giữ tài lộc lâu dài.

3. Cây xanh hoặc hoa tươi

Những chậu cây xanh hoặc hoa tươi không chỉ giúp không gian nhà thêm sức sống mà còn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Các loại cây như phát tài, kim tiền, trầu bà hay hoa đào, hoa mai là lựa chọn lý tưởng để cầu tài lộc và sự phát triển trong năm mới. Để đón nhiều điều may, bạn hãy chọn những cây khỏe mạnh, tươi tốt, không bị héo úa hay gãy lá để mua vào đầu năm nhé.

4. Lửa

Người Việt quan niệm rằng lửa tượng trưng cho sức sống, năng lượng và sự ấm áp. Đầu năm, mua bật lửa, diêm hoặc thắp thêm đèn dầu là cách "mua lửa" để giữ cho vận may luôn rực sáng trong cả năm. Lửa còn mang ý nghĩa xua đuổi năng lượng xấu, kích hoạt tài lộc và vận khí tích cực.

5. Giấy xin chữ

Đầu năm mới, nhiều người tìm đến các thầy đồ, ông đồ để xin chữ hoặc mua các câu đối đỏ treo trong nhà. Những chữ như "Phúc", "Lộc", "Thọ", "An" không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại ý nghĩa tốt đẹp về sức khỏe, tài lộc, và bình an. Việc mua giấy xin chữ đầu năm là cách thể hiện mong muốn một năm hanh thông, tràn đầy may mắn.

Không nên mua gì vào đầu năm?

1. Dao, kéo

Theo quan niệm phong thủy, dao kéo là những vật sắc nhọn, tượng trưng cho sự chia rẽ và xui xẻo. Đầu năm không nên mua dao kéo vì dễ gây bất hòa trong gia đình, công việc cũng gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra, những vật này còn mang năng lượng tiêu cực, có thể khiến gia đình gặp xui xẻo.

2. Mua đồ cũ

Dù bạn yêu thích săn đồ secondhand hay mua hàng với giá rẻ nhưng đầu năm không phải là thời điểm thích hợp. Người xưa cho rằng đồ cũ thường mang theo năng lượng không rõ ràng, có thể là xui rủi hoặc vận khí không tốt gây ảnh hưởng xấu đến vận khí của bạn trong năm mới. Việc mua đồ mới sẽ giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực và khởi đầu suôn sẻ hơn.

3. Đồng hồ

Đồng hồ là biểu tượng của thời gian và tuổi thọ. Tuy nhiên, trong văn hóa người Việt, việc tặng hoặc mua đồng hồ đầu năm thường bị kiêng kỵ vì nó mang hàm ý nhắc nhở về thời gian hữu hạn, dễ khiến bạn gặp áp lực thời gian, thậm chí là rút ngắn vận may.

4. Quần áo

Dân gian tin rằng việc mua quần áo mới vào những ngày đầu năm có thể gắn liền với việc "rút đi tài lộc" của cả năm. Theo phong thủy, quần áo thuộc nhóm đồ vật "tiêu hao" và không mang ý nghĩa tích lũy. Thay vào đó, người ta thường ưu tiên mặc những bộ đồ mới đã được mua trước Tết để tượng trưng cho khởi đầu tươi mới, ấm no.

Ngoài ra, nếu mua quần áo đầu năm mà gặp vấn đề như không vừa, rách, hoặc lỗi thì dễ bị xem là điềm báo không may mắn, ảnh hưởng đến tâm lý cả năm. Vì vậy, để tránh rủi ro, bạn nên mua sắm quần áo trước Tết hoặc đợi qua mồng 10 rồi mới mua.

Nguồn: Tổng hợp