Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/7, khu vực Đông Bắc mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Tây Bắc mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm. Vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-70 mm