Sắp thi rồi đừng chúc gì cả!

Vậy là một mùa thi Pốc nhất của sĩ tử cả nước đang cận kề. Khi cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực cả một góc trời cũng là lúc các bạn học sinh lớp 12 hăng hái ôn tập, sẵn sàng ra trận. Bước vào mùa ôn thi đại học quan trọng, ai cũng mang đầy hoài bão hướng về mục tiêu đạt kết quả thi tốt nhất, kéo theo đó bao áp lực vô hình của cô cậu học trò cuối cấp.



Không khó để bắt gặp hình ảnh những "chú cá chép" gác lại bộ phim xem dở, bộ truyện chưa cày mà miệt mài đèn sách ngày đêm chỉ để "vượt vũ môn" thành công. Đối diện với khoảng thời gian hơi "chầm Zn" này, một lời động viên giúp bạn bè sạc pin tinh thần thật sự rất cần thiết. Ấy vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy bạn mình nỗ lực ôn bài với đầy áp lực trên vai, sĩ tử rất muốn động viên bạn nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào.

Bạn bè đồng hành bên nhau suốt 3 năm thanh xuân tuy thân thiết là thế nhưng lời động viên nhau trước khi vượt ải thật không dễ nói chút nào. Vì sao hả? Vì ngại, vì sợ nói trước bước không qua. Một chiếc bí ẩn được mọi người rủ rỉ với nhau rằng có những điều nói ra sẽ mất thiêng, sẽ phản tác dụng, làm tâm hồn non nớt của sĩ tử cũng hoang mang theo. Chuyện này… không đùa được nữa rồi… sao mà có câu chúc thôi lại khó nói đến thế?

Khi lời chúc chẳng cần nói thành lời

Trong cái khó, ló cái độc lạ! Một thế hệ sáng tạo như Gen Z sao có thể chịu thua vấn đề đó được. Các sĩ tử cho ra đời hàng loạt những "lời chúc thầm lặng" có 1-0-2 trong mùa thi này.

Gửi meme động viên độc lạ

Thay vì soạn một bài sớ dài đầy hoa mỹ để động viên bạn bè vượt qua mùa thi, gen Z có cách thể hiện tâm ý sinh động hơn nhiều, chính là gửi meme cổ vũ chiến hữu. Nghệ nhân "học trò 4.0" đã nhào nặn hình dễ thương lạc lối, đến hình dìm ngáo ngơ thành một bộ sưu tập meme độc nhất vô nhị. Thấy bạn nào đang ôn thi căng thẳng, sĩ tử cứ nhanh trí gửi liền chiếc meme, đảm bảo ai cũng lên dây cót tinh thần.

Chia sẻ Playlist nhạc Pốc tinh thần

Người ta nói âm nhạc là liều thuốc chữa lành. Theo nghiên cứu của Đại học khoa học Sussex (Vương quốc Anh), nghe nhạc trong vòng 6 phút sẽ giảm đến 61% căng thẳng. Thấm nhuần minh chứng khoa học này, sĩ tử gen Z nhọc lòng chọn lọc Playlist nhạc Pốc tinh thần và chia sẻ cho bạn bè. Bản nhạc với thanh âm trong trẻo sẽ thúc đẩy sĩ tử tập trung cao độ, ôn bài năng suất. Bạn bè mà nhận được "lời chúc thầm lặng" vừa có tâm vừa có tầm này của sĩ tử thì cảm động mãi thôi.

Tiếp tế lương thực thơm ngon

Một hình thức động viên tuy cũ mà mới và lại vô cùng thiết thực - tặng đồ ăn. Học bài là một hoạt động tốn nhiều năng lượng của cơ thể nên dễ đói là chuyện thường tình. Ôn bài mệt lã người mà được bạn thân tiếp tế cho một hộp bánh thơm ngon thì ấm lòng, ấm bụng biết bao.

Dễ thương ở chỗ sĩ tử còn tinh ý chọn những hộp bánh màu đỏ may mắn, kèm theo một tờ note gửi gắm lời chúc lém lỉnh. Lời chúc "cool cool" được lượm nhặt từ nhà văn gen Z giấu tên mà bạn có thể tham khảo: "Hôm nay thức khuya để mai không thao thức vì tiếc nuối. Hôm nay chăm chỉ để chăm chút cho cuộc sống sau này. Cố lên nhé!"

Trao nhau biểu tượng may mắn

Học bài chăm chỉ là lẽ đương nhiên, mong cầu may mắn là chuyện thường tình. Vì thế hoạt động săn lùng biểu tượng may mắn luôn là truyền thống của nhiều thế hệ học sinh. Sĩ tử ngày xưa nào là ăn chè đậu đỏ, nào là kiêng ăn chuối. Ngày nay, sĩ tử 4.0 bổ sung thêm nhiều hình thức mới lạ như chia sẻ hình trái xoài để đạt điểm cao, thủ sẵn món đồ màu đỏ trong cặp cho may mắn.

