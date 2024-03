Sắp ra mắt: Sự kiện diễu hành đường phố và “vũ điệu đèn lồng” quy mô lớn tại Hội An

Hội An sắp có sự kiện diễu hành đường phố quy mô lớn



Hội An giờ đây có nhiều hoạt động để chào đón du khách cũng như khai thác các giá trị du lịch văn bản địa. Trong tháng 3, từ ngày 16-18/3 tới, người dân địa phương và du khách có cơ hội thưởng thức và trải nghiệm một sự kiện diễu hành với quy mô khổng lồ về số lượng diễn viên tham gia cũng như độ dài của cung đường diễu hành, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn không thể bỏ lỡ đối với du lịch Hội An trong năm nay.

Sự kiện diễu hành đường phố quy mô lớn: "Từ Hội An đến Ký Ức Hội An"

Với cung đường dài gần 5km từ điểm đến nổi tiếng của Hội An - Chùa Cầu, đi qua Bạch Đằng - Hoàng Văn Thụ, Phan Chu Trinh, Hoàng Diệu, Phan Bội Châu, Trần Quang Khải hướng về cầu Ánh Trăng để vào Đảo Ký Ức Hội An, buổi diễu hành với tên gọi "Từ Hội An đến Ký Ức Hội An" đưa người xem bước vào thế giới sắc màu của những vũ điệu Á Đông ấn tượng. Hơn 100 diễn viên chuyên nghiệp, khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống độc đáo, hòa mình vào những điệu nhảy mang bản sắc riêng của từng nước tạo nên dòng chảy đến Đảo Ký Ức Hội An: Vũ điệu Hội nhập với dàn múa lân mạnh mẽ của Việt Nam, Vũ điệu Yosakoi của những nụ cười Nhật Bản, Vũ điệu đèn lồng tinh tế duyên dáng của Trung Quốc... Tất cả tạo nên một dòng chảy văn hóa đan xen, quyện hòa như nét đặc trưng vốn có của đô thị cổ Hội An, để dẫn về với một "Ký Ức Hội An", gõ cánh cửa thời gian và mở ra một thương cảng Faifo sầm uất.

Những vũ điệu Á Đông đầy sắc màu sẽ được trình diễn trên suốt chặng đường "Từ Hội An đến Ký Ức Hội An"

Tại điểm dừng của chuyến hành trình, Đảo Ký Ức Hội An chào đón người xem với không gian cảng thị phồn hoa rực rỡ. "Vũ điệu đèn lồng" phô diễn sức mạnh của văn hóa Á Đông đầy tự hào, các diễn viên cùng sải bước trên những con đường sắc màu như đại diện cho hành trình 6 năm rực rỡ của "Ký Ức Hội An". Một màn trình diễn đỉnh cao và mãn nhãn của thị giác và thính giác, đánh thức những cảm xúc hồi hộp lẫn niềm tự hào trong mỗi người.

"Vũ điệu đèn lồng" ấn tượng phô diễn sức mạnh của văn hóa Á Đông đầy tự hào

Từ Hội An đến "Ký Ức Hội An" - tròn 6 năm ra mắt show diễn vang danh thế giới

"Ký Ức Hội An" - show diễn nổi tiếng và là "must-see show" tại đô thị cổ Hội An - là một trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật mang tầm ảnh hưởng quốc tế. Đối với người dân địa phương, đó là một niềm tự hào khi văn hóa bản địa được thổi hồn vào nghệ thuật và vang danh thế giới. Với sân khấu rộng 25.000m2 giữa sông Hoài, "Ký Ức Hội An" quy tụ gần 500 diễn viên chuyên nghiệp trong mỗi đêm diễn, với 5 màn trình diễn đầy cảm xúc với sự hỗ trợ của hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất thế giới.

"Ký Ức Hội An" bước sang tuổi thứ 6 trên hành trình quảng bá văn hóa Việt Nam

Ngày 18/3 tới đây, "Ký Ức Hội An" bước sang năm thứ 6 trên hành trình thực hiện sứ mệnh mang văn hóa Việt ra thế giới. Tròn 6 năm không ngừng cầu thị và nỗ lực mang đến những giá trị đặc biệt cho văn hóa, du lịch và nghệ thuật Việt Nam, cống hiến cho khán giả những "bữa tiệc" nghệ thuật đầy cảm xúc.

"Ký Ức Hội An"- show diễn đẹp bậc nhất thế giới mà hãng thông tấn Reuters đã dành lời khen ngợi

Chào đón sự kiện đặc biệt này, Đảo Ký Ức Hội An - nơi show diễn "Ký Ức Hội An" là hạt nhân - sẽ mang đến cho người dân địa phương và du khách những hoạt động nghệ thuật độc đáo. Sự kiện diễu hành đường phố "Từ Hội An đến Ký Ức Hội An" và "Vũ điệu đèn lồng" là một phần trải nghiệm không thể bỏ lỡ trong chuỗi chương trình độc đáo này.



Đặc biệt, đêm 18/3, pháo hoa sẽ thắp sáng trên bầu trời Đảo Ký Ức Hội An, đánh dấu hành trình 6 năm đầy cảm xúc của "Ký Ức Hội An" và mở ra một chặng đường mới với nhiều dấu ấn rực rỡ.