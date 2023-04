Sao Việt lọt top đẹp trai nhất châu Á bất ngờ đóng phim với mỹ nhân Như Ý Truyện, gấp đôi visual khiến dân tình phấn khích

Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt đã rất cởi mở với việc hợp tác với các ekip châu Á lẫn quốc tế. Gần đây, một dự án phim Đài - Việt thu hút sự chú ý của khán giả đã chính thức khai máy, công bố diễn viên.



Ngày 2/4, phía ekip phim Hoá Ngoại Chi Y (tựa tiếng Anh: Doctor Outsider) đã chính thức làm lễ khai máy tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Đóng chính trong bộ phim là nam diễn viên điển trai của Việt Nam Liên Bỉnh Phát và "Du phi Hải Lan" Trương Quân Ninh.

Liên Bỉnh Phát đóng phim cùng "mỹ nhân Như Ý Truyện" Trương Quân Ninh.

Có mặt tại sự kiện, cả hai diễn viên chính đều bận áo khoác tối màu, thế nhưng ghi điểm bởi visual tươi tắn, nổi bật. Ở tuổi ngoài 40, Trương Quân Ninh trông vẫn rất trẻ trung, lại còn gây ấn tượng bởi chiều cao và thân hình cân đối "chuẩn chỉ". Bên cạnh cô, Liên Bỉnh Phát cũng không kém cạnh khi vẫn đẹp trai nam tính, đúng với danh xưng "sao Việt Nam duy nhất lọt top 100 gương mặt đẹp trai nhất châu Á".

Hình ảnh buổi khai máy của bộ phim.

Hoá Ngoại Chi Y là bộ phim đánh dấu sự hợp tác của 2 thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, lấy bối cảnh cuộc sống của người nhập cư và khó khăn của họ tại nơi đất khách quên người. Liên Bỉnh Phát vào vai nam bác sĩ người Việt sống phi pháp tại Đài Loan (Trung Quốc), thế nhưng mang trong mình trái tim nhân hậu và luôn giúp bệnh nhân hết mình. Trong khi đó, mỹ nhân Như Ý Truyện thủ vai nữ bác sĩ ngoại khoa có con bị bệnh hiểm nghèo. Là đồng nghiệp, cả hai dần thấu hiểu lẫn nhau và cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn.

Trương Quân Ninh trở lại sau Như Ý Truyện.

Liên Bỉnh Phát trước đó đã đăng ảnh đi chơi Đài Loan (Trung Quốc), hóa ra là đóng phim.

Sau Song Lang, đây là lần thứ 2 Liên Bỉnh Phát đóng phim tại nước ngoài. Trước đó sao nam sinh năm 1990 đã đóng phim Nhật Come and Go, vào vai thực tập sinh kỹ thuật người Việt vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn. Hiện tại, Hoá Ngoại Chi Y dự kiến lên sóng vào cuối năm 2023.

Liên Bỉnh Phát ghi điểm khi đóng Song Lang.

"Mầm non giải trí" từng sang Nhật đóng phim.

Anh chàng từng lọt top 100 gương mặt đẹp trai nhất châu Á năm 2021.

Nguồn: Sina