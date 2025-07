Sao Việt duy nhất bị cắt sóng Running Man giữa chừng: "Bay màu" vì bê bối, vướng tin "show giả tình thật" với 1 người

Cách đây 5 năm, trước khi xuất hiện drama tình ái thì Jack là một trong những "hiện tượng" Vbiz khi nổi lên nhanh chóng, sở hữu lượng fan hùng hậu. Đáng nói nhất, nam ca sĩ còn có "

một vé xuất hiện trong chương trình cực ăn khách thời điểm đó là Running Man Vietnam. Là ngôi sao được kỳ vọng mang lại làn gió mới khi góp mặt ở mùa 2, thế nhưng chưa kịp bung sức, nam ca sĩ lại trở thành người duy nhất bị "bay màu" giữa chừng. Lý do không đến từ chuyên môn hay thể lực, mà là… vì bê bối đời tư.

Vào tháng 5/2021, Jack được công bố là thành viên thứ 9 góp mặt trong đội hình bao gồm: Lan Ngọc, Karik, Liên Bỉnh Phát, Trường Giang, Thuý Ngân, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy. Với lượng fan đông đảo và danh tiếng từ loạt hit triệu view như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió, sự góp mặt của Jack được kỳ vọng sẽ tạo nên màu sắc mới cho chương trình truyền hình thực tế ăn khách bậc nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Thời điểm sự nghiệp đang đi lên, Jack được công bố xuất hiện trong dàn Running Man Việt mùa 2

Tuy nhiên, đến tháng 8/2021, Jack dính vào bê bối bị tố "bắt cá nhiều tay", có con với diễn viên Thiên An. Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, tương lai rộng mở đang ở trước mắt, chính drama này đã khiến Jack đối mặt "sóng gió" nghiêm trọng. Đến tháng 9/2021, tập 1 của chương trình lên sóng, lúc này sự xuất hiện của Jack khiến khán giả phản đối dữ dội. Nhiều người cho rằng khi bê bối tình ái chưa được giải quyết triệt để, họ chưa sẵn sàng chấp nhận Jack góp mặt trong dàn cast chương trình.

Trước thềm chương trình lên sóng, trong một livestream giao lưu, đại diện chương trình chia sẻ về trường hợp của Jack: "Khi sự cố của Jack xảy ra, mặc dù đây là sự cố cá nhân của một nghệ sĩ trong dàn cast, nhưng nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chương trình. Đó là điều tất yếu. Với nhà tổ chức chương trình, chúng tôi luôn lắng nghe và trân trọng ý kiến của khán giả, đối tác, cũng như nguyện vọng của bản thân nghệ sĩ để có những quyết định phù hợp nhất. Jack đã chủ động làm việc với ê-kíp, cam kết khắc phục sự cố để lấy lại niềm tin. Về phía chương trình, chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn".

Jack vắng mặt trong buổi giao lưu cùng dàn cast, lúc này bê bối với Thiên An đã nổ ra

Jack chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong 4 tập ghi hình, đến chặng dàn nghệ sĩ đến Hàn Quốc thì anh không còn xuất hiện trong poster, không có bất kỳ lời chia tay chính thức nào từ chương trình. Và Jack trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại bị "bay màu" giữa chừng khỏi Running Man Vietnam.

Sau chuỗi 4 tập liên tục "chễm chệ" ở vị trí top 1 trending YouTube, Running Man Vietnam bất ngờ tụt dốc với tập 5 – cũng chính là thời điểm Jack bị loại khỏi đội hình. Dù tập 5 được ghi hình tại Hàn Quốc, đầu tư chỉn chu với format kịch tính, vui nhộn hơn hẳn, nhưng hiệu ứng lại không như kỳ vọng. Tập phát sóng này lẹt đẹt ở vị trí thứ 15, thậm chí còn không chen chân nổi vào top 10 trending, trái ngược hoàn toàn với chuỗi thành tích ấn tượng trước đó. Một số ý kiến từ khán giả cho rằng, việc Jack vắng mặt đã ảnh hưởng lớn đến sức hút chương trình. Khi không còn thần tượng xuất hiện, nhiều fan không còn mặn mà "cày view" như trước, dẫn đến hiệu ứng nguội lạnh rõ rệt trên các nền tảng.

Ở tập 5, hình ảnh Jack đã "bay màu" trên poster của chương trình

Trong chặng đua tại Hàn Quốc, Jack chính thức bị "cắt sóng"

Nam ca sĩ chỉ xuất hiện 4 tập nhưng cũng để lại ấn tượng với khán giả

Jack được nhận xét chơi nhiệt tình, "nhảy số" xử lý tình huống khá nhanh

Sau chương trình này, Jack từng vướng nghi vấn hẹn hò với Thúy Ngân - "bóng hồng" trong dàn cast mùa 2. Một đoạn clip hậu trường ở Hành Trình Rực Rỡ ghi lại khoảnh khắc Thúy Ngân dùng điện thoại, để lộ danh bạ lưu tên "Anh chồng yêu" kèm hình đại diện được cho là Jack đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Ngoài ra, thời điểm đó cư dân mạng còn lan truyền thông tin thường xuyên thấy cả hai xuất hiện cùng nhau ở một khu chung cư cao cấp. Đồng thời, Thuý Ngân và Jack từng cùng nhau nghỉ dưỡng, diện đồ đô ở nhà vườn của Trường Giang. Dù ngay sau đó Thúy Ngân cũng lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân rằng "Tôi ế, đừng giỡn nữa", nhưng nghi vấn hẹn hò ngầm giữa hai thành viên Running Man vẫn là chủ đề được bàn tán suốt một thời gian dài.

Jack từng vướng tin đồn âm thầm hẹn hò Thuý Ngân. Tuy nhiên, mối quan hệ này kết thúc sau thời gian ngắn

Sau vụ drama tình cảm, Jack gần như biến mất khỏi sóng truyền hình và các sân khấu lớn. Từ ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu, anh rơi vào tình trạng bị dè dặt tiếp nhận. Hoạt động nghệ thuật giảm mạnh, các dự án âm nhạc không còn tạo bão như trước. Cuộc sống của Jack chuyển sang chế độ kín tiếng, hạn chế chia sẻ cá nhân, tập trung xây dựng lại hình ảnh thông qua sản phẩm chuyên môn. Mỗi khi Jack ra mắt sản phẩm mới đều rơi vào tranh luận. Mới đây nhất, Jack trở lại với show thực tế Về Quê Làm Giàu, có Hari Won, Quyền Linh... tham gia.

Sau 4 năm, Jack mới trở lại với show thực tế

Đến giữa năm 2025, ồn ào với Thiên An một lần nữa bùng lên, Jack chọn cách đối đầu bằng pháp lý. Phía nam ca sĩ xác nhận đã nộp đơn đến Tòa án Nhân dân TP. Thuận An – Bình Dương, yêu cầu xác định quan hệ cha con với bé Sol. Đại diện công ty J97 Entertainment cũng phát thông cáo khẳng định sẽ xử lý mạnh tay các thông tin sai lệch, thể hiện lập trường cứng rắn hơn hẳn so với thời điểm scandal nổ ra trước đó.

Cụ thể, tối 26/5, fanpage của J97 Entertainment đăng tải văn bản phủ nhận những thông tin sai lệch về đời tư và cho biết Jack đã ủy quyền công ty luật nộp đơn tố cáo bài viết của Thiên An đăng hồi tháng 1/2025. Phía Jack khẳng định Thiên An là người chấm dứt liên lạc và ngăn cản quyền thăm con. Ngay sau đó, đến ngày 28/5, phía Thiên An phản hồi rằng cô tự nguyện xóa bài, chưa nhận văn bản từ tòa án, và sẽ hợp tác đầy đủ khi có yêu cầu. Tối 29/5, J97 xác nhận TAND TP. Thuận An đã chính thức thụ lý đơn kiện của Jack từ ngày 20/5.

Trưa 5/6, Thiên An lần đầu lên tiếng qua một tâm thư gửi đến Jack và con gái – bé Sol. Cô cho biết từng mong một lời xin lỗi, nhưng giờ chỉ muốn khép lại mọi ồn ào để con được bình yên. Cùng ngày, phía Jack ra Thông báo số 3, cho biết không có phản hồi gì thêm ngoài việc chờ kết luận từ cơ quan chức năng, đồng thời phủ nhận tin đồn về hai tấm bài vị đang lan truyền.

Hiện tại, vụ drama của Jack đang gây xôn xao dư luận vì chưa đi đến hồi kết