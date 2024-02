Sao tuổi Thìn có tình duyên viên mãn nhất: Taeyang và vợ như ngôn tình, Lâm Tâm Như được chồng “đội lên đầu”, 1 tài tử thành biểu tượng

Nhiều nghệ sĩ tuổi Thìn của làng giải trí châu Á đã kết hôn nhưng không phải ai cũng có cái kết đẹp. Trong số họ, Taeyang, Lâm Tâm Như, Đậu Kiêu và Lee Yeon Hee là những ngôi sao may mắn có tình duyên viên mãn nhất. Thậm chí, 1 tài tử còn trở thành biểu tượng cho màn kết duyên giữa nghệ sĩ Cbiz và tài phiệt.

Taeyang (sinh năm 1988)

Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, chuyện tình đẹp tựa ngôn tình của Taeyang và Min Hyo Rin cũng khiến công chúng ngưỡng mộ. Thành viên BIGBANG bồi hồi nhớ lại giây phút lần đầu quen biết mỹ nhân họ Min: “Khi gọi điện đề nghị hợp tác quay MV 1AM, tôi nghĩ rằng Hyo Rin sẽ từ chối, nhưng rồi cô ấy lại đồng ý. Các nhân viên bảo cần phải trả ơn Hyo Rin nên tôi đã mời cô ấy đi ăn. Càng trò chuyện, chúng tôi càng thấy hợp nhau. Điều đó khiến tôi muốn gặp cô ấy nhiều hơn. Cứ thế tôi và Hyo Rin dần trở thành người yêu”.

Trong giai đoạn mới hẹn hò, cặp đôi tranh thủ những phút giây rảnh rỗi quý giá để vun đắp tình cảm. Những buổi hẹn hò hạnh phúc của 2 ngôi sao chỉ đơn giản là cùng khoác tay nhau đi dạo cũng đủ làm cho người hâm mộ “thòng tim”. Thậm chí, hình ảnh nam ca sĩ ân cần buộc dây giày cho người thương từng trở nên viral trên các diễn đàn 1 thời, khiến công chúng liên tưởng ngay tới 1 cảnh phim lãng mạn.

Những hình ảnh hẹn hò ngọt ngào của cặp đôi liên tục chiếm sóng mạng xã hội

Chứng kiến Taeyang ga lăng buộc dây giày cho Min Hyo Rin, công chúng còn tưởng đang được xem 1 cảnh phim

Taeyang - Min Hyo Rin là 1 trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí xứ kim chi

Taeyang - Min Hyo Rin cùng hoạt động trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt nên họ thấu hiểu, thông cảm những nỗi vất vả của đối phương. 2 ngôi sao vẫn luôn động viên, cổ vũ nhau trong công việc, cuộc sống. Nữ minh tinh sinh năm 1986 từng trở thành tâm điểm khi tới Úc ủng hộ nửa kia trong concert. Đáp lại tình cảm ấm áp từ đàng gái, thành viên BIGBANG ga lăng hộ tống người thương sang Nhật Bản du lịch.

Nam ca sĩ 8X luôn dành những lời ngọt ngào cho Min Hyo Rin trên sóng truyền hình, anh từng khẳng định chắc nịch: “Nếu như không phải là cô gái này thì tôi đã không nghĩ đến chuyện kết hôn”.

Min Hyo Rin sang Úc ủng hộ tinh thần cho Taeyang trong 1 đêm nhạc

Nam ca sĩ 8X đưa nửa kia ra nước ngoài du lịch

Sau bao ngày chờ đợi, hôn lễ lãng mạn như cổ tích của Taeyang - Min Hyo Rin chính thức được diễn ra hồi đầu năm 2018 trong sự chúc mừng của người hâm mộ khắp châu Á. 3 năm sau đó, cặp đôi vỡ òa chào đón quý tử đầu lòng.

Sau 6 năm chung sống, tình cảm 2 vợ chồng vẫn nồng nàn như thuở mới yêu. Trong năm 2023 vừa qua, Taeyang - Min Hyo Rin liên tục khiến người hâm mộ phát sốt với những màn phát “cẩu lương” ngọt ngào chốn công cộng.

Trong năm 2023, loạt khung hình tình cảm của cặp đôi đã được chia sẻ rần rần

Lee Yeon Hee (sinh năm 1988)

Lee Yeon Hee nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim như Phía Đông Vườn Địa Đàng, Hoa Hậu Hàn Quốc, Ngày Tươi Đẹp, Mối Tình Đầu Của Triệu Phú... Bên cạnh sự nghiệp ấn tượng, cuộc hôn nhân kín tiếng, hạnh phúc của mỹ nhân họ Lee cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Nữ diễn viên xinh đẹp chính thức về chung 1 nhà với ông xã ngoài ngành giải trí hồi giữa năm 2020. Xuất hiện trên chương trình My Little Old Boy cách đây 3 năm, Lee Yeon Hee cho biết cô trúng “tiếng sét ái tình” với ông xã ngay từ lần gặp đầu tiên: “Ngay vào hôm mới gặp nhau, tôi đã muốn kết hôn với anh ấy rồi”.

Nữ diễn viên họ Lee viên mãn cả sự nghiệp lẫn tình duyên

Trên sóng truyền hình, mỹ nhân Phía Đông Vườn Địa Đàng bày tỏ niềm hạnh phúc vì chồng rất tâm lý, luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cô yên tâm hoạt động nghệ thuật. Sau 4 năm chung sống, vợ chồng Lee Yeon Hee chưa từng cãi nhau. Người đẹp sinh năm 1988 không ngần ngại tiết lộ về bí quyết giữ lửa hôn nhân: “Mỗi khi nổi nóng, tôi cố gắng không nói bất cứ lời nào, đồng thời dành thời thời gian để suy ngẫm mọi chuyện. Đợi 1 thời gian sau, tôi mới nhắc lại chuyện cũ với thái độ tích cực. Vậy nên, vợ chồng tôi chẳng bao giờ cãi vã”.

Nữ minh tinh và ông xã có cuộc hôn nhân ấm êm, chưa từng cãi nhau

Lâm Tâm Như (sinh năm 1976)

Chuyện tình đẹp của Lâm Tâm Như và ông xã Hoắc Kiến Hoa là đề tài chưa bao giờ hết hot với truyền thông và công chúng. 2 ngôi sao nên duyên màn ảnh qua tác phẩm Tàu Điện Ngầm hồi năm 2005. Sau bộ phim, họ trở thành bạn bè, vẫn giữ liên lạc với nhau. Cách đây hơn 15 năm, Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa từng dính nghi vấn “phim giả tình thật”, nhưng rồi mọi chuyện dần chìm vào quên lãng.

Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa là bạn bè thân thiết trước khi trở thành người yêu

Theo thời gian, 2 ngôi sao dần nhận ra tình cảm dành cho nhau và quyết định công khai hẹn hò hồi giữa năm 2016 trong sự vỡ òa của người hâm mộ. Chỉ 2 tháng sau đó, cặp đôi gây bão toàn châu Á với hôn lễ lãng mạn như ngôn tình. Tới năm 2017, 2 nghệ sĩ lên chức bố mẹ khi tiểu công chúa Cá Heo Nhỏ chào đời.

Hôn lễ của cặp đôi từng gây náo loạn mạng xã hội 1 thời

Sau đám cưới thế kỷ, tài tử họ Hoắc lui về hậu phương để bà xã tập trung phát triển sự nghiệp, khẳng định tên tuổi trên bầu trời nghệ thuật với vai trò diễn viên kiêm nhà sản xuất phim. Hoắc Kiến Hoa còn vì Lâm Tâm Như trở lại màn ảnh hiếm hoi với tư cách diễn viên khách mời trong tác phẩm Hoa Đăng Sơ Thượng do bà xã sản xuất. Cách nam thần đình đám “đội vợ lên đầu” khiến người hâm mộ “tan chảy”, xuýt xoa không ngớt. Chứng kiến Lâm Tâm Như hạnh phúc, được tài tử cực phẩm cưng chiều hết mực, người hâm mộ cũng vui lây, thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Tình cảm vợ chồng mỹ nhân họ Lâm mặn nồng theo năm tháng, chưa từng phai nhạt. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn thường trở thành tâm điểm với những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn như thuở mới yêu.

Cặp vợ chồng quyền lực thỉnh thoảng lại ra tận hưởng những buổi hẹn hò để hâm nóng tình cảm

Đậu Kiêu (sinh năm 1988)

Chuyện tình đẹp của Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên (con gái trùm sòng bài Hà Hồng Sân) được xem là biểu tượng cho mối duyên giữa nghệ sĩ Cbiz và quý tộc. Tài tử Sở Kiều Truyện công khai chuyện tình cảm với mỹ nhân họ Hà hồi năm 2019 trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ của khán giả.

Chuyện tình cảm của Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên liên tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội trong những năm qua

Trên trang cá nhân, cặp đôi khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngào như mía lùi, khiến người hâm mộ quằn quéo. Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên chứng minh tình cảm chân thành dành cho đối phương qua loạt hành động ấm áp. Nhân dịp sinh nhật nam thần sinh năm 1988, ái nữ trùm sòng bạc đích thân làm hẳn 8 chiếc bánh kem để chúc mừng người thương. Đáp lại tấm chân tình của đàng gái, Đậu Kiêu luôn kề cận bên Hà Siêu Liên khi cô cùng gia đình lo liệu cho tang lễ tỷ phú Hà Hồng Sân.

Mạng xã hội nhiều lần bùng nổ trước những khoảnh khắc đậm chất ngôn tình của cặp đôi

Đậu Kiêu luôn ở bên cạnh tiểu thư nhà họ Hà trong khoảng thời gian cô chịu đựng nỗi đau mất cha

Sau 4 năm gắn bó, tình cảm của cặp “trai tài gái sắc” ngày càng trở nên sâu đậm hơn. Và rồi họ quyết định tổ chức hôn lễ xa hoa ở Bali hồi tháng 4 năm ngoái và chính thức về chung 1 nhà trong sự chúc tụng của công chúng.

Sau hôn lễ hoành tráng, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên vẫn thường xuyên gây sốt mạng xã hội với những khoảnh khắc đẹp như phim ngôn tình ở sự kiện hay trong hậu trường. Cặp đôi còn tranh thủ thời gian rảnh để tận hưởng những giây phút hẹn hò lãng mạn, chìm đắm trong không gian hạnh phúc của 2 người.

2 vợ chồng “phát đường” dồn dập sau hôn lễ rình rang

Nguồn: Naver, Sohu