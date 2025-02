Sao T1 hé lộ đối thủ muốn gặp nhất nếu vô địch LCK Cup 2025, khán giả chỉ rõ ý đồ "farm gà"

Sao T1 hé lộ đối thủ muốn gặp nhất tại First Stand

Tại mùa giải 2025 hiện tại, Riot Games đã có những sự thay đổi đáng chú ý đối với các giải đấu trong năm của LMHT. Theo đó, họ tạo ra thêm giải đấu có thêm 2025 First Stand với 5 đội vô địch các giải đấu khởi đầu của các khu vực. Đội tuyển vô địch 2025 First Stand sẽ giúp khu vực của mình có thêm một vé mời thẳng tới vòng bảng MSI 2025 mà không phải trải qua giai đoạn Khởi Động. Mặc dù có quy mô nhỏ hơn so với các giải đấu quốc tế trong quá khứ nhưng 2025 First Stand vẫn là một danh hiệu cực kỳ quý giá mà các đội tuyển hàng đầu tại LCK như T1, Gen.G, HLE... nhắm tới.

Chỉ có những đội vô địch giải đấu khởi đầu mùa 2025 mới có cơ hội tham dự 2025 First Stand

Vì vậy, ngay khi T1 đánh bại NS để góp mặt ở giai đoạn playoffs của LCK Cup 2025 thì họ đã nhận được không ít câu hỏi liên quan tới giải đấu First Stand. Trả lời về vấn đề này, ngôi sao Đi rừng của T1 - Oner đã tiết lộ rằng họ rất muốn đối đầu với IG ở giai đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2025. Lý do được anh chàng này đưa ra lại có liên quan chặt chẽ tới Rookie và Oner cũng đánh giá rất cao tuyển thủ Đường giữa bên phía IG.

Oner hé lộ rằng T1 rất muốn chạm trán với IG vì họ đánh giá rất cao Rookie nhưng hiếm có cơ hội đối đầu

"Tôi nghĩ IG là một đối thủ thú vị và rất muốn đối đầu với họ. Những tuyển thủ của IG như TheShy, Rookie hay kể cả HLV Daeny đều có sự hiểu biết sâu rộng về LMHT. Tôi luôn luôn muốn đối đầu với Rookie, người mà mình từng gặp trong quá khứ, nhưng lại không có cơ hội khi thi đấu chính thức. Rookie với tôi luôn là một tuyển thủ cực kỳ giỏi nhưng T1 lại hiếm có cơ hội chạm trán với anh ấy. Tôi rất mong chờ vào việc sẽ gặp Rookie và IG nếu có vé chơi tại giải đấu First Stand 2025" - Oner chia sẻ với báo giới sau khi thắng NS.

IG dường như được phía T1 dành rất nhiều sự tôn trọng, đặc biệt là bộ đôi Rookie - TheShy

Fan LPL cho rằng T1 muốn "farm gà" khi lựa chọn IG

Ngay sau khi bài phỏng vấn kể trên được đăng tải thì nó đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng khán giả LPL. Không ít người còn mỉa mai rằng ngôi sao của T1 lựa chọn IG là để hướng tới việc "farm gà" và hủy diệt đội tuyển này trong tương lai. Lý do tới từ việc IG hiện tại không hề được đánh giá cao tại LPL khi sở hữu phong độ cũng như chất lượng lối chơi không hề cao chút nào.

"Họ từng là những tuyển thủ giỏi, nhưng bây giờ thì sao?" - Một khán giả bình luận đầy mỉa mai về sức mạnh của IG hiện tại

"Tôi tin rằng đó là những điều Oner thực sự nghĩ. Còn nhớ ở CKTG 2024, câu ấy từng hy vọng cả FLY lẫn GG bị loại chỉ để vào vòng sau mà không phải thi đấu. Giờ cậu ấy chọn IG đang bất ổn là quá đúng còn gì" - Một game thủ nhận định

"Với IG thì trước cũng không gặp được, giờ cũng không luôn" - Một khán giả khác cho rằng lời nói của Oner sẽ không thành sự thật khi IG chẳng có cơ hội nào để tới với giải đấu 2025 First Stand

Cần biết rằng kể cả trong chiến thắng gần đây của IG trước RNG, chính HLV Daeny đã có không ít lần "xỉu ngang" khi chứng kiến các học trò của mình xử lý tình huống quá tệ. Điều này cho thấy IG hiện tại tồn tại quá nhiều vấn đề và khó lòng trở thành ứng viên vô địch LPL 2025 Split 1 chứ chưa nói tới việc giành vé đi First Stand. Nhiều khả năng Oner cũng nhận ra điều này và anh muốn hành trình vô địch First Stand của T1 (nếu có) sẽ trở nên dễ dàng hơn nên mới lựa chọn IG.

HLV Daeny từng "xỉu ngang" khi chứng kiến học trò tại IG thi đấu quá tệ

Về cơ bản, IG 2025 là một đội hình gồm rất nhiều ngôi sao đình đám và thu hút sự chú ý lớn từ phía khán giả. Tuy nhiên, viễn cảnh đó rất khó xảy ra khi chặng đường tìm kiếm vé tới giải đấu này của IG lẫn T1 đều rất khó khăn trong thời gian sắp tới. Hy vọng rằng cả IG và T1 sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, giành được những chiến thắng quan trọng trong tương lai để trận đấu "siêu hút view" này có cơ hội trở thành sự thật.