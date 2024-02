Sao nữ vỡ òa tuyên bố kết hôn với trưởng phòng cảnh sát hình sự, thì ra nên duyên từ buổi họp lớp cấp 3

Sáng 25/2, tờ Osen đưa tin nữ diễn viên Yeon Min Ji (Mr. Sunshine) vừa trở thành tâm điểm khi hạnh phúc tuyên bố kết hôn với 1 trưởng phòng cảnh sát hình sự. Theo nguồn tin, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà vào ngày 22/3 tới đây. Hôn lễ sẽ được diễn ra riêng tư tại Seoul do chú rể không hoạt động trong showbiz. Nữ diễn viên nhạc kịch Sunwoo - bạn thân Yeon Min Ji - xác nhận sẽ hát tặng cô dâu chú rể ca khúc chúc mừng trong đám cưới.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1984 xác nhận thông tin sắp làm đám cưới với cảnh sát hình sự, đồng thời chia sẻ loạt ảnh cưới kèm những lời ngọt ngào dành cho vị hôn phu: "Anh ấy có nhân cách tốt đẹp và chân thành. Cảm ơn những lời chúc mừng từ mọi người".

Yeon Min Ji tuyên bố kết hôn với trưởng phòng cảnh sát hình sự, đồng thời công bố loạt ảnh cưới long lanh. Diện bộ váy cưới lộng lẫy, nữ diễn viên chẳng khác gì công chúa trong lâu đài cổ tích

Yeon Min Ji khoe vẻ cuốn hút ở mọi góc độ, nổi bật với làn da trắng, bờ vai ngọc ngà cùng nụ cười ngọt ngào

Gương mặt nữ diễn viên sáng bừng lên vì hạnh phúc. Trên trang cá nhân, cô cũng bày tỏ niềm hạnh phúc vì kết hôn với người đàn ông chân thành, có nhân cách tốt đẹp

Khoảnh khắc ngọt ngào của Yeon Min Ji và chồng sắp cưới đã được chia sẻ rần rần, nhận bão like từ khán giả

Chồng sắp cưới vốn là bạn học cấp 3 của nữ diễn viên họ Yeon. Họ gặp lại nhau trong 1 buổi họp lớp và bắt đầu thường xuyên tương tác với đối phương trên mạng xã hội ngay sau ngày hôm đó. Theo thời gian, cặp đôi dần nảy sinh tình cảm và chính thức hẹn hò. Sau khoảng 1 năm yêu đương, Yeon Min Ji và bạn trai quyết định tiến tới hôn nhân trong sự chúc mừng của 2 bên gia đình.

Yeon Min Ji bước chân vào làng giải trí khi mới 18 tuổi với tư cách nữ chính trong MV Your Wedding của nhóm nhạc huyền thoại Shinhwa. Vài năm sau đó, người đẹp chủ yếu xuất hiện trong các video ca nhạc, dần trở thành gương mặt quảng cáo khá ăn khách. Mãi tới năm 2008, cô mới chính thức lấn sân diễn xuất, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả qua tác phẩm điện ảnh 252: Signal of Life. Kể từ đó đến nay, Yeon Min Ji khẳng định tên tuổi bằng nhiều vai diễn đáng chú ý ở loạt phim truyền hình như Athena: Goddess of War (tác phẩm ăn theo Iris), Bữa Tiệc Của Các Vị Thần, Mr. Sunshine...

Yeon Min Ji nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả xứ kim chi

Nguồn: Osen