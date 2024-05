Sao nữ Vbiz từng tổ chức hôn lễ chỉ 4 khách mời tại Anh bất ngờ khoe ảnh nhóc tỳ đầu lòng

Vào năm 2020, người mẫu Chà Mi bất ngờ xác nhận đã tổ chức hôn lễ cực kỳ riêng tư, không đãi tiệc mà chỉ có bố mẹ 2 bên là khách mời tham dự. Sau đám cưới độc đáo này, Chà Mi hạn chế hoạt động showbiz và dành thời gian tận hưởng cuộc sống tại Anh. Chồng của cô tên là Raymond, làm công việc nhân viên văn phòng. Đến mới đây, Chà Mi bất ngờ khoe ảnh nhóc tỳ đầu lòng khiến cư dân mạng rần rần "thả tim".

Có thể thấy nhóc tỳ nhà Chà Mi đã khá cứng cáp, bé được bố mẹ cho đi dạo thủy cung. Vợ chồng Chà Mi còn tranh thủ pha trò nhún nhảy để chụp ảnh "sống ảo" bên chiếc nôi của nhóc tỳ. Nữ người mẫu cho biết cuộc sống làm mẹ bỉm tuy rất khó khăn nhưng lại vô cùng tuyệt vời, thú vị.

Chà Mi bất ngờ tung ảnh bên con đầu lòng sau 4 năm tổ chức đám cưới cực riêng tư ở Anh

Vợ chồng cô tranh thủ chụp ảnh nhí nhố khi đưa nhóc tỳ đi dạo phố

Trước khi công khai con đầu lòng, Chà Mi từng đăng tải khoảnh khắc bụng "vượt mặt" kèm tâm thư: "Cứ nghĩ đã trưởng thành rồi cho tới khi có bầu mới thấy mình vẫn chưa thực sự nếm trải sự đời. Trải qua thai kì đầy biến động và khó khăn lại càng thấy khâm phục và thương bố mẹ nhiều hơn. Còn vài tuần nữa là được chào đón bé con, vừa háo hức vừa lo lắng không biết sẽ như thế nào. Mong hai chúng ta hợp tác ăn ý để vượt cạn thành công".

Hồi tháng 10/2023, Chà Mi khoe khoảnh khắc xinh đẹp khi ở những ngày cuối thai kỳ

Cô có cuộc sống thoải mái và bình yên tại Anh

Chà Mi được biết đến khi tham gia Vietnam's Next Top Model mùa 4 2013 và mùa All stars 2017. Cô từng tổ chức đám cưới chỉ vỏn vẹn 6 người đã bao gồm cô dâu và chú rể. Nguyên nhân chính đám cưới diễn ra nhưng chỉ có sự góp mặt của 4 người là do thời điểm tổ chức đám cưới cũng chính là mùa Covid-19 tại Anh. Trước ngày cưới, vợ chồng Chà Mi muốn tự tay chuẩn bị hết mọi thứ dù là việc nhỏ nhặt nhất để thể hiện sự trân trọng với ngày trọng đại.

Phóng sự ngày cưới của Chà Mi diễn ra vào tháng 12/2020 tại một khách sạn ở Anh

Vợ chồng Chà Mi hạnh phúc bên lễ cưới tự tay chuẩn bị

Chà Mi xinh đẹp cuốn hút diện chiếc váy cưới trắng đơn giản

Vào ngày diễn ra lễ cưới, 2 vợ chồng cùng nhau háo hức dậy và chuẩn bị từ sáng sớm. Chà Mi thì tự make up, làm tóc tự chuẩn trang phục còn chồng thì ủi quần áo, tự vuốt keo và cắm hoa cưới. Hoa cài vào áo của chồng do chính tay Mi tự làm nhưng đáng tiếc khi đến nơi lễ cưới diễn ra, hoa không may gãy mất. Đến nơi cả 2 gấp rút set up lễ cưới, chú rể thì ôm bình hoa còn cô dâu vác chân máy và máy ảnh đến để tự quay video, chụp hình.

Vợ chồng người đẹp sinh năm 1994 hành lễ với sự chứng kiến của 4 người

Nhớ lại ngày cưới nữ người mẫu sinh năm 1994 bộc bạch mọi thứ không được suôn sẻ như ý muốn, còn nhiều thiếu sót nhưng như thế lại vui. Cứ sau một thời gian, 2 vợ chồng Chà Mi mở và xem lại ôn lại kỷ niệm những thước phim đã quay lại tại lễ cưới. Mọi thứ đều do cả 2 tự tay sắp xếp, tự thực hiện nên 2 vợ chồng luôn trân trọng ngày hôm đó cũng như đối phương.