Sao nữ Vbiz không đội trời chung với Ngọc Trinh, cuộc chiến ngầm căng thẳng vì nghi vấn yêu chung đại gia

Đi kèm với hào quang thì Vbiz ẩn chứa nhiều thị phi khiến công chúng chưa bao giờ hết bất ngờ. Từ chuyện đang là bạn thân bỗng nghỉ chơi hay yêu đương bí mật đến chia tay ồn ào, đủ trạng thái muôn màu muôn vẻ. Nhưng để tìm cặp sao Việt thẳng thừng tuyên bố "không đội trời chung" thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, một trong số đó chính là Ngọc Trinh và Khánh My.

Dù là kỳ phùng địch thủ nhưng Ngọc Trinh và Khánh My sở hữu nhiều điểm chung. Cả hai cùng xuất phát là người mẫu, từng tham gia cuộc thi nhan sắc và gây chú ý khi theo đuổi phong cách sexy, nóng bỏng. Cái tên của cả hai được đặt cạnh nhau nhiều hơn kể từ năm 2014, mạng xã hội rầm rộ thông tin Khánh My "cướp bồ" Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh và Khánh My là cặp sao Vbiz không đội trời chung

Thời điểm đó, Khánh My trả lời với truyền thông: "Tôi không biết từ đâu có tin đồn ác ý như thế. Mới đây tôi còn thấy người ta gọi mình là 'yêu nhền nhện' nữa. Thật quá đáng. Tôi thừa nhận có biết người đàn ông được cho là bạn trai của đồng nghiệp nhưng không có quan hệ thân thiết gì cả. Vì vậy, nói tôi cướp bồ hay xen vào mối quan hệ của người nào đó là hoàn toàn sai sự thật.

Còn chuyện anh ta có thích tôi hay ai khác thì tôi không quan tâm và cũng không kiểm soát được. Tôi nghĩ nếu có người yêu thì nên về quản lý, giữ bạn trai mình, chứ cứ chạy theo trách móc, gây phiền hà cho những phụ nữ khác thì chỉ mệt người".

Cho đến 1 năm sau, Ngọc Trinh bất ngờ khơi lại lùm xùm tình ái bằng chia sẻ: "Giờ xong rồi, tôi không muốn nhắc tới 'yêu nhền nhện' đó nữa. Nhiều khi tôi cũng thấy tình yêu của mình quá êm đềm, cặp của tôi 1 năm cãi nhau chưa tới 2 lần nữa, do tôi ngoan mà cũng do tôi quá tin người đàn ông của mình nữa, tin hơn 100%".

Mối quan hệ căng thẳng của cả hai là do nghi vấn yêu chung đại gia

Mối quan hệ của Ngọc Trinh và Khánh My vô cùng căng thẳng. Không nhắc tên nhau trực tiếp nhưng cả hai được cho là liên tục "đá xéo" nhau trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cả hai cũng có cuộc chiến ngầm, kèn cựa nhau trên mọi phương diện khiến công chúng phải ong đầu theo.

Đơn cử như năm 2014, Khánh My và Ngọc Trinh cùng tham gia sự kiện. Cả hai liên tục khoe mẽ những hình ảnh sang trọng trong buổi tiệc. Người này trước người kia sau và hơn thua đủ thứ để chứng minh đẳng cấp của mình. Khánh My và Ngọc Trinh đều chia sẻ với giới truyền thông rằng, họ đều được ở tại những khách sạn sang trọng nhất London (Anh), được xe sang đưa đến địa điểm diễn và được tham dự vào các bữa tiệc quan trọng của hãng nội y nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Trên trang cá nhân, Khánh My và Ngọc Trinh cũng tạo ra cuộc đua hàng hiệu. Khi Ngọc Trinh đăng ảnh bên xe này thì không lâu sau đó Khánh My khoe dáng bên chiếc xế nọ và ngược lại. Ở phương diện hình ảnh, Ngọc Trinh và Khánh My thi nhau ăn diện sexy hết nấc. Chưa dừng lại ở đó, Khánh My đóng phim thì Ngọc Trinh tự bỏ tiền làm phim.

Ngọc Trinh và Khánh My kèn cựa trên mọi phương diện

Cả hai nhiều lần đụng hàng nhau và không ngại "đá xéo" đối phương trên mạng xã hội

Đầu năm 2022, Khánh My thẳng thừng tuyên bố đừng đặt tên cô và Ngọc Trinh cạnh nhau vì không cùng đẳng cấp. "Có những cái quá khứ người ta lại không thích để cho ngủ yên mà, thích đem về để moi móc thì mình chịu thôi. Nhưng mà thật sự luôn là tôi nghĩ tên tôi và Ngọc Trinh không nên đặt gần nhau vì mỗi người ở một đẳng cấp khác.

Tôi nghĩ 2 cái tên này không xứng đáng khi ở cạnh nhau. Vì 2 cách sống, 2 linh hồn, 2 quan niệm sống hoàn toàn khác nhau, nếu đã so sánh thì phải gần nhau mới so sánh được, khập khiễng quá thì không nên", Khánh My nói.

Sau 10 năm kể từ ồn ào "nổ ra", cuộc chiến ngầm giữa Khánh My và Ngọc Trinh cũng hạ nhiệt nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn như mặt trăng - mặt trời, không chung đụng trên mọi phương diện. Bên cạnh đó, cuộc sống của 2 mỹ nhân có nhiều thay đổi nhất định.

Khánh My tuyên bố tên cô và Ngọc Trinh không nên đặt cạnh nhau vì không cùng đẳng cấp