Sao nữ Vbiz bất ngờ tiết lộ tên thật, hóa ra lâu nay từ hội bạn đến cả Wikipedia đều nhầm lẫn!

Để gây ấn tượng với công chúng, nhiều nghệ sĩ Việt không sử dụng tên thật mà đặt nghệ danh mang dấu ấn riêng khi hoạt động showbiz. Có người sẽ chọn tên hao hao với tên trong giấy khai sinh, có người lại đặt một cái nghệ danh mới toanh, ví dụ như Nguyễn Kiều Cẩm Thơ là Puka, Mai Hồng Ngọc là Đông Nhi... Mặc dù đặt Fanpage là nghệ danh nhưng đa phần các nghệ sĩ sẽ chọn lập Facebook cá nhân theo tên thật, nhưng trường hợp sao nữ này lại khá đặc biệt, khiến nhiều người nhầm lẫn bấy lâu nay mà không hề hay biết.

Theo đó, khi xuất hiện trong một chương trình, đến đoạn đọc tâm thư gửi đến Mai Tiến Dũng, LyLy giới thiệu là "Nguyễn Hoàng Lan". Nữ ca sĩ khiến Lâm Vỹ Dạ, Puka và Lê Dương Bảo Lâm ngỡ ngàng, phải hỏi ngược lại để chắn chắn thông tin, LyLy lần nữa khẳng định: "Dạ đúng rồi, Hoàng Lan". Sau đó, trong một tiết mục, trên màn hình cũng chiếu bức thư của LyLy kèm theo chữ ký là "Nguyễn Hoàng Lan".

Clip: LyLy gây bất ngờ khi tiết lộ tên thật

LyLy khiến Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm và cả Puka bất ngờ khi giới thiệu tên thật là "Hoàng Lan"

Trong 1 tiết mục, LyLy cũng ký tên và để lộ tên thật là "Nguyễn Hoàng Lan"

Nguồn cơn của việc nhiều người nhầm lẫn là do LyLy sử dụng Facebook có tên là "Nguyễn Hoàng Ly", thậm chí trên Wikipedia cũng cung cấp thông tin là "Nguyễn Hoàng Ly (sinh ngày 1 tháng 1 năm 1996), thường được biết đến với nghệ danh Lyly". Trong một lần quay show thực tế cùng Trường Giang, LyLy đã từng lên tiếng giải thích Ly là tên ở nhà, do bố mẹ đặt và quen được gọi như thế nên lấy làm nghệ danh.

Từ trước đến nay, khán giả cứ ngỡ tên của LyLy là Nguyễn Hoàng Ly

Trên trang wikipedia cũng cung cấp thông tin LyLy là Nguyễn Hoàng Ly, thực tế cô tên Nguyễn Hoàng Lan

LyLy từng chia sẻ với Trường Giang tên "Ly" là biệt danh ở nhà chứ không phải tên trong giấy khai sinh

LyLy sinh năm 1996, cô được biết đến là một ca sĩ, nhạc sĩ, đứng sau loạt hit như: Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà (Amee), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh), Missing you (Phương Ly)... Vào năm 2023, LyLy là ca sĩ Việt duy nhất tham dự chương trình The Next Stage tại Trung Quốc. Trong sự nghiệp, LyLy từng dính ồn ào đấu tố, bị chèn ép gây chấn động với Châu Đăng Khoa. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tập trung vào hoạt động nghệ thuật, thường xuyên tham gia các show thực tế và dần gây thiện cảm với công chúng.

Về chuyện tình cảm, LyLy vướng nghi vấn hẹn hò Anh Tú "Voi Bản Đôn". Theo đó, cặp đôi thường xuyên bị khán giả bắt gặp xuất hiện bên cạnh nhau trong các sự kiện lẫn ngoài cuộc sống. Không chỉ đồng hành cùng nhau, cặp đôi đình đám còn công khai thể hiện những hành động tình tứ, thậm chí diện đồ cặp khiến cộng đồng mạng không khỏi nghi vấn.

"Thám tử mạng" còn soi bằng chứng Anh Tú và LyLy sống chung nhà. Về thông tin này, LyLy chia sẻ: "Tin chung nhà không phải mới có đâu. Trước đây tôi cũng đọc được rất nhiều rồi. Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ tập trung chú ý đến âm nhạc của tôi hơn những vấn đề đó. Tôi sẽ không có những phản hồi gì về thông tin đó nữa mà chỉ tập trung vào công việc âm nhạc của mình để mọi người thấy rằng đây mới là chủ đề chính".

LyLy là nữ ca sĩ trẻ được công chúng yêu mến vì đa tài

Cô bị soi nhiều hint yêu đương với "anh hàng xóm" Anh Tú