Sao nữ phủ sóng màn ảnh Hàn đầu 2023: Cùng lúc đóng tới 4 phim, có 2 bộ đạt tỷ suất người xem cao ngất

2023 mới qua chưa đầy 2 tháng nhưng nữ diễn viên Kim Mi Kyung đã xuất hiện trong tới 4 dự án đình đám, cả truyền hình lẫn điện ảnh và có tới 3 bộ phim là vào vai người mẹ tần tảo của nam/nữ chính.



Agency (Tham Vọng) là một trong số những phim đài cáp sở hữu rating cao nhất nhì màn ảnh Hàn hiện tại với con số lên tới 11,95% và vẫn đang có dấu hiệu tăng trưởng ở hồi kết. Trong phim, nữ diễn viên Kim Mi Kyung vào vai Seo Eun Ja, mẹ của nữ chính Ah In (Lee Bo Young). Mối quan hệ mẹ con bị cắt đứt do bà đã để cô con gái 7 tuổi Ah In cho họ hàng chăm sóc. Sau này, Seo Eun Ja sống đơn độc, mưu sinh bằng cách làm thêm ở một nhà hàng. Khi con gái trở thành giám đốc của một công ty giải trí hàng đầu, bà vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối. Vì nhớ thương con gái, bà chỉ có thể nhìn Ah In từ xa bằng cách xin làm nhân viên tạp vụ ở công ty của con.

Vượt qua cả Agency, rating Khóa Học Yêu Cấp Tốc lên tới con số 13,5%.. Trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc, cô vào vai Jung Yeong Sun - chủ quán ăn và cũng là bà mẹ thiện lương của nữ chính Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon). Vai diễn của cô ở bộ phim này khá ngắn ngủi khi bà Yeong Sun đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, khi đuổi theo con gái lớn. Sau khi bà chết, Haeng Seon phải chăm sóc cháu gái, từ bỏ tương lai rộng mở và mưu sinh bằng quán ăn của mẹ. Và dù mất sớm nhưng chính bà Yeong Sun đã hình thành sợi dây nhân duyên giữa con gái mình với thầy giáo siêu sao Choi Chi Yeol. Bởi trong quá khứ, bà đã cưu mang, động viên Chi Yeol trong những ngày anh khó khăn nhất bằng chính những món ăn của mình.

3. Trolley

Hai bộ phim trên đều vào vai người phụ nữ khắc khổ, nghèo khó nhưng với Trolley, Kim Mi Kyung lại mang tới một màu hoàn toàn khác. Trong phim, cô vào vai Woo Jin Seok, một người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực, có sức ảnh hưởng trong giới chính trị. Đây là lần hiếm hoi trong mấy năm gần đây, nữ diễn viên họ Kim thoát khỏi hình ảnh người mẹ tần tảo.

4. Ước Gì Được Nấy

Ngoài ba bộ phim truyền hình kể trên thì tháng 1 vừa qua, nữ diễn viên Kim Mi Kyung còn xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Switch - công chiếu tại rạp Việt với cái tên Ước Gì Được Nấy. Trong phim cô vào vai mẹ của nam chính Park Gang (Kwon Sang Woo).

Nguồn ảnh: JTBC, Hancinema