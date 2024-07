Ngành phim Hàn Quốc nổi tiếng với nhiều diễn viên nhí đáng yêu, để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng khán giả. Trong đó, Kim Soo Ahn là tên tuổi đặc biệt gây chú ý những năm gần đây khi liên tục góp mặt ở những bom tấn điện ảnh của xứ sở kim chi như Train To Busan (2016) hay Đảo Địa Ngục (2017). Màn thể hiện của cô bé đã khiến không ít khán giả rơi nước mắt vì cảm động. Qua đó, sao nhí này cũng được kỳ vọng là một cái tên sáng giá của màn ảnh Hàn.

Kim Soo Ahn từng gây sốt toàn cầu với vai diễn trong Train To Busan.

Mới đây, Kim Soo Ahn tiếp tục tham gia bom tấn Dự Án Mật: Thảm Hoạ Trên Cầu, dự án thuộc thể loại thảm họa với ngân sách 18 tỷ Won (tương đương 330 tỷ đồng). Tác phẩm còn có sự góp mặt của cố diễn viên Lee Sun Kyun - người tự sát trong xe hơi hồi cuối năm ngoái sau khi vướng nghi vấn sử dụng chất cấm.Trong phim, Kim Soo Ahn vào vai cô con gái tuổi teen Kyung Min của nhân vật chính Jung Won (Lee Sun Kyun đóng).

Kim Soo Ahn đóng cùng cố tài tử Lee Sun Kyun trong phim mới.

Kịch bản xoay quanh một nhóm người bị mắc kẹt trên cây cầu giữa hàng hoạt vụ va chạm xe trong sương mù dày đặc. Không gian quen thuộc, bình yên thường ngày nhanh chóng biến thành vùng thảm hoạ bởi sự xuất hiện của những chú chó quân sự đột biến nằm trong dự án mật của chính phủ. Câu chuyện theo chân hành trình sinh tồn của 2 cha con Jung Won trước thảm họa. Từ đây, phim tăng dần sự kịch tính với những tai nạn liên hoàn: lật xe, cháy nổ, trực thăng rơi, nhiễm độc khí ga, sự tấn công của những chú chó đột biến và con người phải nỗ lực tháo chạy khỏi cây cầu đang trên bờ vực sụp đổ.

Trở lại màn ảnh rộng lần này, Kim Soo Ahn khiến không ít khán giả ngỡ ngàng khi đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp. Đặc biệt, cô bé vẫn gây ấn tượng bởi đôi mắt giàu cảm xúc và khả năng diễn xuất không kém cạnh bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào. Phần lớn dân mạng Hàn Quốc đều khen ngợi sao nhí Train to Busan đã trở thành một mỹ nhân có phong thái cuốn hút khi trưởng thành. Nhiều bình luận khác còn cho rằng Kim Soo Ahn hứa hẹn sẽ gia nhập top sao nữ hàng đầu làng phim ảnh xứ kim chi thời gian tới.

Kim Soo Ahn được khen ngày càng xinh đẹp khi trưởng thành.

Kim Soo Ahn sinh ngày 27/1/2006 tại Hàn Quốc. Theo nghiệp diễn xuất từ 5 tuổi, cho đến nay cô bé đã bỏ túi gia tài phim khổng lồ với hơn 30 tác phẩm phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó phải kể đến các tác phẩm nổi bật như Train To Busan (2016), The Battleship Island (2017), A Little Princess (2019)… đều đạt doanh thu hàng triệu USD, gây sốt toàn cầu. Với màn thể hiện của mình, Kim Soo Ahn từng chiến thắng vô số giải thưởng trong nước và quốc tế, được mời dự nhiều LHP lớn trên toàn cầu.

Đặc biệt, những năm qua, Kim Soo Ahn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt khi liên tục nhận những vai diễn thử thách, gai góc và có chiều sâu hơn. Mỗi bộ phim của cô lại mang đến một màu sắc riêng biệt, đa dạng về cả ngoại hình lẫn tính cách nhân vật.

Một số bình luận của khán giả về Kim Soo Ahn: - Phải nói là Kim Soo Ahn đáng yêu ghê luôn. Lúc nhỏ mà khả năng diễn xuất đã đỉnh rồi. Càng lớn thì càng xinh nhưng chưa biết có vượt được cái bóng quá lớn trước đó không. - Bạn này thuộc dạng vừa có ngoại hình vừa có thực lực. Từ nhỏ đã có nhiều cơ hội, đóng các bom tấn kinh phí lớn và làm việc cùng hàng loạt ngôi sao. Tương lai thật sự xán lạn. - Mê từ thời Train To Busan đến giờ vẫn không quên được đôi mắt của Kim Soo Ahn. - Kim Soo Ahn nổi tiếng sớm nên lớn lên chắc cũng gặp nhiều thử thách. Hy vọng càng trưởng thành em càng có những vai diễn đột phá hơn nữa. - Nhìn trong dàn sao nhí Hàn Quốc vài năm qua thì Kim Soo Ahn là cái tên hứa hẹn bậc nhất rồi. Liên tục được mời đóng dự án lớn và thể hiện cũng khá tròn vai. - Hy vọng Kim Soo Ahn sớm có dự án đóng chính để thể hiện hết khả năng của mình.





