Sao nhí Dream High từng bị đuổi cổ khỏi đoàn phim do bố đẻ yêu sách giờ ra sao?

Ahn Seo Hyun sinh năm 2004, lần đầu đóng phim khi mới 4 tuổi. Tới năm 2011, nữ diễn viên bắt đầu được chú ý nhờ vai diễn nhí trong bộ phim kinh điển 1 thời Dream High. Vào năm 2017, sự nghiệp của cô chính thức bước sang 1 trang mới khi được chọn vào vai chính ở phim điện ảnh Okja của đạo diễn lừng danh Bong Joon Ho. Nhờ tác phẩm này, Ahn Seo Hyun đã trở thành sao nhí hiếm hoi trong lịch sử Kbiz sải bước trên thảm đỏ Cannes danh giá khi mới 13 tuổi.

Giữa lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Ahn Seo Hyun bỗng vướng rắc rối liên quan tới bố đẻ. Vào năm 2019, nữ diễn viên vốn được chọn vào vai chính trong bộ phim School 2020. Thế nhưng, trước khi tác phẩm khai máy, cô đã bị gạch tên khỏi đoàn phim. Và nguyên nhân xuất phát từ những động thái yêu sách, phản cảm của bố đẻ nữ diễn viên họ Ahn. Được biết, bố sao nhí 1 thời không chỉ… tham gia vào buổi đọc kịch bản mà còn đưa ra đủ yêu sách khiến ekip School 2020 không thể đáp ứng nổi.

Bố đẻ khiến Ahn Seo Hyun bị cắt vai đầy tiếc nuối

Vốn dĩ ekip và bố Ahn Seo Hyun đã đạt được thỏa thuận chung, đôi bên đồng ý để nữ diễn viên rời khỏi đoàn phim trong yên lặng. Thế nhưng, bố sao nhí 1 thời bất ngờ lật lọng, quay ra tố ekip School 2020 chơi xấu: "Họ đơn phương thông báo việc cắt vai của con gái tôi. Phía họ cử tới 1 ông đạo diễn lạ hoắc còn nói về nhiều chuyện rất lạ lùng, không giống với những gì tôi và ekip thảo luận với nhau từ trước. Tôi thấy cách họ nói và làm giống như muốn con gái tôi phải tự rút lui khỏi dự án này".

Ngay lập tức, phía đoàn phim đã có động thái đáp trả, thậm chí tuyên bố sẽ kiện bố nữ diễn viên họ Ahn vì hành vi bịa đặt, vu khống: "Chúng tôi chỉ muốn giải quyết mọi việc trong yên lặng vì lo nghĩ cho tương lai của Ahn Seo Hyun. Nhưng bố Ahn Seo Hyun lại không ngừng đưa ra những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực tới đoàn làm phim. Nếu tình trạng này vẫn còn tiếp tục, chúng tôi sẽ công bố tài liệu liên quan tới bản hợp đồng chi tiết và có hành động pháp lý cứng rắn".

Màn đấu tố giữa bố đẻ sao nhí Dream High và đoàn phim School 2020 từng làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí

Sau động thái mạnh mẽ từ ekip School 2020, cuối cùng bố sao nhí Dream High cũng chịu dừng lại. Tuy nhiên, sự nghiệp của Ahn Seo Hyun vẫn bị ảnh hưởng nặng nề ngay sau ồn ào liên quan tới bố ruột. Trong cả năm 2020, cô không nhận được bất kỳ dự án phim nào. 1 năm sau đó, nữ diễn viên cũng chỉ nhận được lời mời tham gia 1 bộ phim ngắn mang tên Dark Yellow. Thật may mắn vì tác phẩm này được giới phê bình đánh giáo cao và từ đây, Ahn Seo Hyun đã có cơ hội trở mình. Tới năm 2022, nữ diễn viên chính thức trở lại màn ảnh rộng qua tác phẩm điện ảnh Oh! My Ghost.

Trong năm nay, sao nhí Dream High đã tốt nghiệp cấp 3 và chính thức ký hợp đồng với công ty quản lý DSPactors. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết cô đang suy nghĩ kỹ lưỡng về con đường phía trước, đồng thời cân nhắc về dạng vai diễn tiếp theo trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Ahn Seo Hyun tiết lộ thêm, cô vẫn chưa sẵn sàng vào đại học trong năm nay.

Cô từng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả qua bộ phim Dream High

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn gây chú ý với màn xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes cách đây 6 năm

Nguồn: Koreaboo