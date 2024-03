Sao dính phốt thảm đỏ: Châu Đông Vũ bị tố mắc bệnh ngôi sao, 2 "thảm họa" thừa nhận mặc phản cảm để nổi tiếng

Sự kiện thảm đỏ là nơi những ngôi sao khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, hành xử lịch sự và chuyên nghiệp trước ống kính máy quay. Tuy nhiên không phải lúc nào những ngôi sao này cũng cư xử tốt tại sự kiện thảm đỏ. Dưới đây là dàn sao bị "bóc phốt" có thái độ thô lỗ, hành động bất lịch sự trên thảm đỏ.

Vào ngày 6/3, Châu Đông Vũ đã bị 1 blogger thời trang "bóc phốt" mắc bệnh ngôi sao, không tôn trọng ai tại Paris Fashion Week. Theo blogger Yvette, Châu Đông Vũ có thái độ rất tệ, kênh kiệu. Cô luôn tỏ ra không vui, không tương tác với nhiếp ảnh gia và từ chối chụp ảnh cùng khách mời. Nữ blogger cho biết cô đã khiếu nại với hãng về trường hợp "không xem ai ra gì" của Châu Đông Vũ.

Yvette (phải) tố Châu Đông Vũ chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao

Vụ ồn ào của Châu Đông Vũ và blogger thời trang Yvette ngay lập tức gây chú ý trên mạng xã hội, trở thành chủ đề hot search đứng thứ 2 Weibo. Cộng đồng mạng đối với vụ việc nói trên cũng có ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng "không có lửa làm sao có khói" và đặt nghi vấn về thái độ không thân thiện của Châu Đông Vũ tại sự kiện.

Bên cạnh đó, cũng có netizen cho rằng lời tố cáo của blogger thời trang Yvette chưa chắc đã là sự thật. Từ những video ghi lại ở hậu trường sự kiện, nữ diễn viên sinh năm 1992 rất lịch sự, hòa nhã với nhân viên điều phối show và các khách mời khác. Hiện, phía Châu Đông Vũ vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Fan tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy Châu Đông Vũ vẫn thân thiện, tươi tắn tại sự kiện

Ha Na Kyung

Ha Na Kyung là 1 trong những "thảm họa thảm đỏ" tai tiếng nhất xứ Hàn. Vào năm 2012, nữ diễn viên này dự Lễ trao giải Rồng Xanh với 1 chiếc váy cắt khoét táo bạo khoe thân hình gợi cảm. Nhưng chưa hết, Ha Na Kyung còn vấp ngã và "vô tình" để lộ ngực. Nhiều netizen cho rằng nữ diễn viên kém tiếng này cố tình vấp ngã để thu hút sự chú ý, đi lên bằng drama.

Nhiều netizen cho rằng Ha Na Kyung cố tình "tạo nét", vấp ngã khoe thân phản cảm để thu hút sự chú ý

Nữ diễn viên Go Eun Ah tiết lộ cô từng bị 1 đàn chị chơi xấu. Trên kênh YouTube của em trai Mir (MBLAQ), Go Eun Ah cho biết cô bị nữ diễn viên này cướp váy tại sự kiện thảm đỏ. "Tôi từng chuẩn bị 1 chiếc váy và mang đến sự kiện điện ảnh. Nhưng tiền bối này đã cướp nó trắng trợn. Cô ta mặc nó và được khen là người mặc đẹp nhất sự kiện. Sau này, cô ta vẫn nói chuyện với tôi. Nhưng khi tôi đề cập đến chiếc váy, cô ta chỉ bảo không nhớ gì" - Go Eun Ah bức xúc.

Go Eun Ah bị đàn chị đánh cắp váy trắng trợn

Yeo Min Jeong

Cựu diễn viên người lớn Yeo Min Jeong từng nhận cơn mưa "gạch đá" khi diện váy phản cảm, xộc xệch, để lộ điểm nhạy cảm tại Liên hoan phim Pucheon 2013. Về sau, nữ diễn này thừa nhân cô cố tình để lộ quần lót, rơi dây váy, để lộ ngực trên thảm đỏ nhằm thu hút sự chú ý.

Sau scandal, Yeo Min Jeong đã có màn lột xác 180 độ. Cô đổi tên, trở thành giáo viên dạy tiếng Trung và trợ giảng tại Đại học Kyung Hee. Nữ diễn viên tai tiếng 1 thời còn mở quán cafe, triển lãm nghệ thuật và tham gia Hội đồng quận Mapo, Seoul.

Yeo Min Jeong thừa nhận diện đồ phản cảm lên thảm đỏ để thu hút sự chú ý

