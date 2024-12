Sáng tạo nội dung nhận VinFast VF 3: Khoe ngay khoảnh khắc ấn tượng cùng “K2C Game On” trên TikTok nào!

Nếu bạn là một tín đồ công nghệ, đam mê sáng tạo thì cơ hội để tỏa sáng đã đến! Dahua Technology, thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực giải pháp IoT thông minh và an ninh hình ảnh đã giới thiệu cuộc thi DAHUA K2C Game-On. Đây là cuộc thi dành cho bất cứ ai đam mê sáng tạo nội dung dựa trên các sản phẩm công nghệ của Dahua và chính thức diễn ra từ ngày 25/11/2024 đến hết 12h00 ngày 16/12/2024.

Người tham gia cần sáng tạo các video xoay quanh chủ đề cuộc thi "Your life through the lens". Đây là cuộc thi với chủ đề những khoảnh khắc gần gũi nhất trong cuộc sống của người dùng thông qua lăng kính của camera Dahua. Đó có thể là những khoảnh khắc riêng tư hài hước trong chính ngôi nhà của bạn, hay một khung cảnh đầy cảm xúc muốn được chia sẻ cùng với mọi người. Ghi lại khoảnh khắc đặc biệt, thoải mái sáng tạo, không giới hạn ý tưởng và lan tỏa điều đặc biệt ấy chính là điều mà Dahua hướng đến.

Không cần phải là một chuyên gia công nghệ hay nhà sáng tạo nội dung, bất cứ ai cũng có thể tham gia cuộc thi này. Chỉ cần bạn sáng tạo, có ý tưởng thú vị và chia sẻ nó đến với thật nhiều người là đủ.

Có 2 hạng mục giải thưởng trong cuộc thi với nhiều phần quà hấp dẫn như sau:

Bậc thầy công nghệ Dahua: Tạo video hướng dẫn sử dụng các sản phẩm Camera WiFi Dahua, hoặc hướng dẫn sử dụng ứng dụng DMSS với Camera WiFi Dahua. Phần thưởng ở hạng mục này kỳ hấp dẫn với giải nhất là xe ô tô điện VinFast VF 3, đồng hồ Apple Watch, combo balo và bộ dụng cụ kỹ thuật Dahua.

Dẫn đầu xu hướng Dahua: Sáng tạo với các nội dung không giới hạn (các tình huống hài hước, thử thách hoặc xu hướng vui nhộn trên mạng xã hội, sáng tác nhạc, nhảy múa, v.v.) được ghi lại từ những thước phim của Camera WiFi Dahua hoặc kết hợp sản phẩm Camera WiFi Dahua trong video.

Xe máy điện VinFast EVO200, đồng hồ Apple Watch, combo balo và bộ dụng cụ kỹ thuật Dahua là phần thưởng ở hạng mục này. Ngoài ra, 30 thí sinh đầu tiên đăng tải bài dự thi sẽ nhận ngay 30 E-voucher GOTIT trị giá 200.000 đồng.

Các bước tham gia:

Bước 1: Follow Tiktok của Dahua Việt Nam tại https://www.tiktok.com/@dahua.vietnam

Bước 2: Tạo video với nội dung liên quan đến chủ đề cuộc thi, và nội dung clip PHẢI có sự xuất hiện của người tham gia

Bước 3: Đăng tải video trên tài khoản TikTok cá nhân với hashtag #DahuaVietNam #POV #YourLifeThroughTheLens #K2CGameOn #DahuaProTechies và tag @dahua.vietnam

Bước 4: Bình luận link video dự thi tại bài viết cuộc thi trên Fanpage Kênh 14 tại https://www.facebook.com/share/p/15EdChVZRn/

Với thể thức đơn giản, dễ chơi dễ trúng thưởng thì DAHUA K2C Game On không chỉ là sân chơi mà còn là cơ hội để bạn phát huy tài năng, xây dựng thương hiệu cá nhân và kết nối với cộng đồng yêu công nghệ. Cùng với đó là nhiều quà tặng cực kỳ hấp dẫn như xe VinFast VF 3, VinFast EVO200... Biến ý tưởng thành hiện thực và giành lấy những giải thưởng hấp dẫn!