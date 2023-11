Sáng nay xét xử vụ gia đình ở Huế đưa con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt

Nguồn tin riêng của PV VTC News cho biết, dự kiến 8h sáng nay (24/11) TAND TP Bảo Lộc sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lê Minh Quang (SN 23/1/1977 tại Thừa Thiên - Huế, nơi đăng ký thường trú số 11 đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế và nơi cư trú số 19 Mimoza, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và Cao Thị Thu Bích (SN 11/11/1983 tại Đắk Lắk và nơi đăng ký thường trú, cư trú tại số 17 đường Duy Tân, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Viện KSND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) truy tố cả 2 về tội "Xâm phạm thi thể" theo khoản 1 Điều 319 của Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) quyết định hoãn xét xử vụ án nêu trên vào ngày 19/9/2023 với lý do tại phiên toà luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông N.H.N và một số nhân chứng cùng người đại diện vắng mặt ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án.

Trước khi mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án kể trên, TAND TP Bảo Lộc cũng ban hành giấy triệu tập đương sự và gửi đến những người có liên quan để tham gia phiên toà tại Hội trường TAND TP Bảo Lộc.

Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích tại thời điểm đưa tro cốt của cháu N.L.M.Q (3 tuổi) ra TP Huế và giao cho gia đình cháu lo hậu sự (Ảnh: D.Q.T)

Cả Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích đều là bị cáo trong vụ án một gia đình ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) giao con cho Quang để đưa lên TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) chữa bệnh nhưng sau đó nhận lại hũ tro cốt. Vụ án xảy ra vào tháng 3/2022 và gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài.

Tóm tắt 2 bản Kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố ngày 16/1/2023 và Bản Kết luận điều tra bổ sung ngày 19/4/2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 4-5 năm trước, qua bạn bè giới thiệu Lê Minh Quang quen biết với ông N.H.N (trú Thừa Thiên - Huế), ông N. biết Quang nuôi dạy và điều trị cho trẻ chậm phát triển trí tuệ.

Năm 2019, gia đình ông N. sinh cháu N.L.M.Q. Sau khi cháu Q. được 18 tháng tuổi và cháu Q. có biểu hiện chậm nói, chậm đi nên ông N. trao đổi với Quang và nhờ Quang nuôi dạy và chữa bệnh cho cháu Q. Ngày 3/3/2022, gia đình ông N. đưa con trai là N.L.M.Q đến TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) giao cho Quang chăm sóc, điều trị.

Quang đưa cháu N.L.M.Q đến căn nhà thuê ở số 54/39 đường Phan Chu Trinh (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) điều trị việc chậm đi, chậm nói cho cháu Q. và Cao Thị Thu Bích là người giúp việc cho Quang, cũng sống tại căn nhà này.

Sau khi nhận nuôi Q., khoảng 2-3 ngày, thấy cháu có biểu hiện ho, nóng sốt nên lấy que test COVID-19, kết quả xác định cháu Q. dương tính COVID-19. Do sợ ông N. lo lắng nên Quang chưa báo cho ông N. biết việc cháu Q. bị COVID-19. Quang nói Bích đi mua thuốc điều trị COVID-19 về cho Q. uống.

Ngày 5/3/2022, Quang gửi hình ảnh chụp que test COVID-19 của cháu Q. qua Zalo rồi gọi điện báo cho ông N. biết. Hai bên thống nhất là để Quang điều trị COVID-19 cho cháu Q. tại nhà. Ngày 8/3/2022, khi test cho Q. thấy âm tính với COVID-19 nên Quang thông báo cho ông N. biết.

Vào ngày 22-23/3/2022 cháu Q. bị ho, sốt trở lại. Nghĩ cháu Q. mới bị nhiễm COVID-19, ngày 8/3/2022 đã test lại cho Q. âm tính nên Quang cho rằng Q. không thể bị COVID-19 trở lại, vì vậy không test cho Q., Quang cũng không báo cho anh N. biết. Quang chỉ theo dõi và chăm sóc cho Q. như mọi ngày.

Đêm 24/3/2022, trong khi Q. ngủ thì Quang thấy cháu ho, sốt nhẹ, thở khò khè nên Quang lấy que test COVID-19 cho Q. thì phát hiện cháu dương tính COVID-19. Sau khi Quang cho Q. uống thuốc hạ sốt của trẻ em thì cháu ngủ. Quang và Bích ngủ trên giường cạnh giường của Q. Khoảng 1-2h sáng 25/3/2022, Quang chợt tỉnh giấc và đi sang chỗ giường Q. nằm để kiểm tra thì thấy Q. rất yếu và thấy quần Q. mặc có phân nên gọi Bích vệ sinh cho cháu.

Vệ sinh xong Bích đưa cháu Q. vào giường. Thấy Q. có biểu hiện khó thở nên Quang bế cháu lên và dùng tay xoa vào lưng của Q. rồi đặt lại xuống giường. Quang hà hơi thổi vào miệng cháu Q. để hô hấp nhân tạo, dùng tay xoa vào lồng ngực. Khoảng 2-3 phút sau thì cháu Q. lịm dần đi.

Chiếc xe mà Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích dùng để đưa tro cốt của cháu N.L.M.Q ra TP Huế (Ảnh: D.Q.T)

Thấy vậy, Bích lái xe chở Quang và cháu Q. đến bệnh viện, nhưng cháu bé qua đời trên đường đi. Sau đó, cả Quang và Bích đưa cháu Q. trở về căn nhà trên đường Phan Chu Trinh (TP Bảo Lộc) trước khi quyết định chở thi thể của cháu Q. ra TP Huế để bàn giao cho gia đình ông N.H.N. Trước khi đi Bích dùng khăn bông lớn (loại khăn tắm) lại rồi quấn thi thể cháu Q. lại rồi bế đặt trên ghế lái của hàng ghế giữa (sau ghế lái) của ô tô nhãn hiệu Ford Everest. Sau đó, Bích lái ô tô chở Quang và thi thể cháu Q. đi với lộ trình dự định là sang Đắk Lắk rồi ra Huế.

Tuy nhiên, trên đường đi, Lê Minh Quang lo thi thể để lâu sẽ phân hủy, bốc mùi, sợ bị phát hiện nên trên đường đi Quang suy nghĩ về việc xử lý thi thể cháu Q. Khi đi sang địa phận tỉnh Đắk Lắk thì Quang vào mạng Internet tìm hiểu về lò hoả táng ở địa phương này nhưng không thấy. Khi Bích nói là: "Bên Đắk Lắk có chỗ cho chôn những người bị chết vì COVID-19 nhưng 3 năm sau mới cho hốt cốt", nhưng Quang không đồng ý vì thời gian lâu.

Sau đó Quang nghĩ là chỉ còn cách thiêu xác cháu Q. rồi đưa cho tro cốt về cho gia đình ông N.H.N. Khi Quang nói với Bích suy nghĩ của mình thì Bích sợ và không đồng ý. Quang tiếp tục thuyết phục thì Bích về việc thiêu thi thể cháu Q. thì Bích không nói gì. Quang xác định địa điểm thiêu thi thể cháu Q. là trong vườn của mình ở thôn 12, xã Phú Hoà (TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trên đường đi Quang nói với Bích dừng lại một số điểm để mua than, can đựng xăng/dầu, mua xăng/dầu, xô sắt để phục vụ việc thiêu thi thể của cháu Q. Khoảng 13h ngày 25/3/2022, Quang và Bích lái xe đưa thi thể của cháu N.L.M.Q vào vườn của Quang ở xã Hòa Phú chọn địa điểm là khu vực khe cạn ở phía dưới thấp và cách cổng vườn khoảng 40 - 50 mét là chỗ thiêu thi thể cháu Q.

Tại đây, Bích đặt thi thể cháu Q. vào trong máng xe rùa rồi đi lên chỗ ô tô chờ. Quang ở lại chất than và dùng xăng/dầu thiêu thi thể của cháu Q. Khoảng 19h cùng ngày, khi thấy thi thể của cháu Q. thành than tro thì Quang gọi Bích xuống và nói Bích lấy nước trong thùng phi gần đó để Quang đổ vào trong máng xe rùa cho tắt lửa than và nhanh nguội. Sau đó, Quang dùng cái tô xúc hết tro cốt của cháu Q. trong máng xe rùa đổ vào xô sắt. Quang nói Bích mang xô sắt đựng tro cốt của cháu Q. ra ô tô rồi sau đó Bích lái xe chở Quang đi về Khánh Hoà rồi đi Huế.

Sáng 27/3/2022, tại TP Huế, Quang và Bích đi mua cái hũ sành rồi lấy tro cốt của cháu Q. đựng trong xô sắt bỏ vào hũ sành. Sau đó, Quang hẹn gặp ông N. tại một quán cà phê tại TP Huế. Khi gặp Quang thông báo cho ông N. biết toàn bộ sự việc rồi Bích mang hũ sành đựng tro cốt của cháu Q. giao cho ông N.

Với những tài liệu đã thu thập trong toàn bộ quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, hành vi mà Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích thực hiện với cháu N.L.M.Q vào ngày 25/3/2022 chỉ cấu thành tội "Xâm phạm thi thể". Chưa đủ căn cứ để xác định và xử lý hành vi có liên quan khác mà bị can Lê Minh Quang đã thực hiện trước, trong quá trình xảy ra vụ án.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung và Bản Kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tố bị can Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích trước pháp luật về tội "Xâm phạm thi thể" theo nội dung Bản Kết luận điều tra số 08 ngày 16/11/2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Giải thích về việc vụ án được giao cho TAND TP Bảo Lộc xét xử, trả lời PV VTC News, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông N.H.N cho biết: "Lần đầu khi tố cáo có nghi ngờ về xâm phạm sức khoẻ, tính mạng nên Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra. Tuy nhiên, khi kết thúc điều tra thì chỉ có kết luận một tội là xâm phạm thi thể và theo bộ luật tố tụng hình sự thì tội danh này thuộc thẩm quyền xét xử của toà án cấp huyện. Cho nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn ra kết luận điều tra, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng vẫn ra cáo trạng truy tố nhưng chuyển hồ sơ xuống TAND TP Bảo Lộc để xét xử theo đúng thẩm quyền và phân công Viện KSND TP Bảo Lộc thực hành quyền công tố tại toà".