Sản phụ chết đuối trên đường đi sinh con: Quặn thắt nỗi đau giữa mênh mông nước lũ

Đó là chuyện buồn ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - nơi có sản phụ vừa tử vong vì lật ghe vào chiều ngày 12/10 trong lúc vượt lũ để đến bệnh viện sinh con.

Nỗi đau thấu trời...

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, thi thể chị Hoàng Thị Phượng (SN 1985) đã được tìm thấy và được lực lượng chức năng chở bằng thuyền về tận ngõ nhà chồng ở thôn Đông Lâm (xã Phong An) để lo hậu sự.

Được biết, gia đình cũng đã tìm đơn vị có chuyên môn để thực hiện mổ lấy thi thể bé sơ sinh ra ngoài để làm thủ tục an táng cho 2 mẹ con.

Thi thể chị Phương được đưa về nhà chồng để lo hậu sự. Ảnh: Công Ty

Tối nay, mặc dù nước lũ vẫn chưa rút hết và mưa không ngớt, nhưng nhiều người dân trong xóm vẫn lặn lội đến nhà chia buồn cùng với gia đình nạn nhân.

Trong căn nhà vẫn đang bị nước lũ “bao vây” tứ phía, anh Nguyễn Đắc Minh (SN 1983, chồng chị Phượng) như người mất hồn, nằm gục bên chiếc giường đặt thi hài vợ. Có lẽ, anh vẫn chưa thể nào tin và chấp nhận sự thật quá đỗi nghiệt ngã này. Chỉ trong một buổi sáng, anh đã mất đi cả vợ lẫn đưa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Hỏi thế gian, có nỗi đau nào thấu trời hơn thế!

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thấy vợ có dấu hiệu trở dạ nên anh Minh đã nhờ thuyền chở vợ vượt khoảng hơn 1km từ thôn Phường Hóp ra phía Bắc cầu vượt đường sắt Bắc Nam (xã Phong An) để đến Bệnh viện sinh con. Xe taxi cũng đã được anh thuê chờ sẵn bên con đường nối từ QL1 vào khu vực đang bị ngập nước lũ.

Anh Minh thẫn thờ bên linh cữu của vợ và đứa con chưa kịp chào đời của mình

Người thân bàng hoàng, đau xót trước cái chết của mẹ con chị Phượng. Ảnh: Công Ty

Tuy nhiên, trên đường đi thuyền ra QL1 cùng vợ, nghĩ quên mang theo ít than phòng khi con sinh ra lạnh, anh lội ngược trở lại về nhà, còn vợ tiếp tục đi thuyền ra chỗ taxi đang đứng chờ.

Ngờ đâu, khi ra gần đến bờ bên kia thì chiếc thuyền bất ngờ bị lật. Mặc dù, người lái thuyền cùng tài xế xe taxi đang đứng chờ đã nhanh chóng lao xuống nước để ứng cứu nhưng bất thành.

Khi người chồng quay lại thì nghe tin người vợ đã bị dòng nước lũ cuốn mất tích. Quá đau đớn, anh Minh cố bơi ra phía giữa dòng nước lũ để tìm vợ nhưng được mọi người xung quanh giữ lại. Bất lực, anh chỉ biết quỳ bên dòng nước đang chảy siết, gào khóc gọi tên vợ đến khan cổ và cầu mong sẽ có một phép màu. Nhưng rồi điều đó đã không xảy ra...

Gia cảnh khó khăn

Theo tìm hiểu, chị Phượng và anh Minh cưới nhau gần 10 năm và đã có 2 cháu nhỏ. Cháu đầu học lớp 7 và cháu thứ 2 năm nay vào lớp 6. Từ khi nhận hung tin mẹ mất khi đang trên đường đi sinh em bé, 2 con của chị Phượng đã bỏ ăn, ngồi lủi thủi một góc nhà khóc nức nở.

Chứng kiến cảnh tang thương, mất mát với tiếng gọi tên thân nhân đến xé lòng, chúng tôi dường như cũng bất lực để tìm ngôn từ thích hợp diễn tả nỗi đau đớn mà người thân của chị Phương đang phải chịu đựng. Bởi chẳng ai dám nghĩ chuyện, chỉ trong một buổi chiều, cả mẹ lẫn đứa con chưa kịp ra đời đã mãi mãi rời trần gian này, là sự thật.



Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình sản phụ xấu số

Ngôi nhà tuềnh toàng của anh Minh. Ảnh: Công Ty

Trao đổi với PV, ông Trần Công Phước - Chủ tịch UBND xã Phong An cho biết, chị Phượng quê ở thôn Phường Hóp (xã Phong An), cách nhà chồng khoảng 1 km. Hoàn cảnh gia đình vợ chồng chị Phượng khá khó khăn. Chị là công nhân tại một công ty may trên địa bàn huyện Phong Điền, còn anh Minh là thợ hồ. Ở địa phương, hai vợ chồng nổi tiếng ngoan hiền và chăm chỉ làm lụng, nhưng cũng chỉ đủ ăn và nuôi con ăn học. Hiện, cả gia đình đang sống nhờ nhà cha mẹ của anh Minh.

"Hoàn cảnh gia đình chị Phượng khá khó khăn. Hai anh chị đã có với nhau được hai cháu, chị Phượng đang mang bầu cháu thứ 3 thì xảy ra vụ việc đau lòng này. Hôm nay, chính quyền địa phương cũng đã đến gia đình động viên và giúp gia đình lo mai táng cho nạn nhân. Chị Phượng mất đi, giờ đây anh Minh phải gà trống nuôi 2 con nhỏ. Rất mong các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ, tiếp sức cho các con của chị Phượng có điều kiện để ăn học đến nơi, đến chốn", ông Phước khẩn cầu.