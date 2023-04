Sản phẩm kem chống nắng “đa-zi-năng” dưới 200k hàng đầu Nhật Bản được giới trẻ săn lùng

Với tình hình thời tiết như hiện nay, các cô gái luôn muốn tối giản các bước make up để da luôn khô thoáng, nhẹ nhàng nhưng phải sáng mịn và rạng rỡ. Vậy nên kem chống nắng nâng tông chính là bảo bối mà các chị em ưa chuộng và săn lùng trong thời gian gần đây.

Luôn nằm trong top các sản phẩm kem chống nắng bán chạy nhất trên cosme.net – trang web bán mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp online lớn bậc nhất Nhật Bản, nhận được hàng trăm ngàn lượt mua và hơn 72.000 lượt đánh giá 5 sao trên các sàn TMĐT tại Việt Nam, Skin Aqua Tone Up UV xứng đáng là sản phẩm chống nắng nâng tông hot bậc nhất hiện nay.

Kem chống nắng Skin Aqua Tone Up UV Essence là sản phẩm được bình chọn #1 Kem chống nắng tốt nhất năm 2018 bởi Cosme (trang thông tin mỹ phẩm hàng đầu Nhật Bản)

Kem chống nắng Skin Aqua Tone Up UV có chỉ số SPF50+ PA++++ với khả năng chống nắng và nâng tông da nhẹ, cùng với thiết kế bao bì mới có tông màu ombre và hình ảnh chú mèo cực đáng yêu, bên cạnh đó lớp vỏ plastic giúp tuýp kem chống nắng bắt sáng lung linh hơn.

Bảng thành phần an toàn với khả năng chống nắng đỉnh cao của Skin Aqua Tone Up UV. Thành phần chống nắng vật lý Zinc Oxide an toàn và lành tính giúp bào vệ da tối ưu, kết hợp cùng thành phần chống nắng hóa học Ethylhexyl Methoxycinnamate và Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine giúp tăng cường khả năng bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Vitamin C đã được thủy phân có tác dụng làm sáng và chống oxy hóa dưới tác hại của tia UVA & UVB. Hyaluronic Acid giúp bổ sung độ ẩm và giữ nước cho da. Và cùng với chiết xuất ngọc trai tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng đa chiều, giúp da trở nên trong suốt và rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Với kết cấu mỏng nhẹ giúp sản phẩm thấm nhanh, dễ tán, lên da không bết dính, khó chịu, giúp hiệu chỉnh sắc da và che khuyết điểm da, đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.



Kem chống nắng Skin Aqua Tone Up UV vừa có chức năng như một lớp trang điểm nâng tông cho da và cũng vừa có tác dụng bảo vệ tốt cho da khỏi tia cực tím. Hiệu ứng phản xạ ánh sáng tự nhiên và thành phần ngọc trai sẽ làm sáng làn da xỉn màu, bạn sẽ thấy hiệu quả ngay sau khi bôi lên da. Một điểm cộng to đùng của Skin Aqua Tone Up UV là dù đến cuối ngày da có bị xuống tông thì nhìn vẫn rất tự nhiên chứ không "loang lổ" hay bị xỉn màu (điều mà dễ gặp phải ở các sản phẩm nâng tông da khác).

Với mức giá hợp lý, chất lượng tốt, dễ dàng tìm mua ở các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và những trang thương mại điện tử, thành phần thiên nhiên không gây kích ứng da lại "đa-zi-năng" thì Skin Aqua Tone Up UV chính là kem chống nắng mà các cô gái chúng ta không nên bỏ qua trong mùa hè này!

