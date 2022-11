Săn deal Black Fire-Day tại CellphoneS: Cáp sạc từ 40K, iPad chỉ hơn 7 triệu

CellphoneS chọn Black Friday là chương trình chủ lực đầu tư lớn trong năm. Chơi chữ Fire-Day ngụ ý việc giảm giá cực cháy, đến nỗi nhiều người tranh nhau mua cháy hàng. CellphoneS chọn lối đi riêng để thu hút những người đang có nhu cầu mua sắm đồ công nghệ khắp cả nước.



Năm nay CellphoneS mang đến cho các tín đồ công nghệ một mùa Black Fire-Day cực cháy không thể bỏ qua từ ngày 25 - 28/11:

- Flash Sale giá sốc từ 9h - 11h mỗi ngày, giá tốt bậc nhất thị trường và rẻ bậc nhất trong năm.

- Sale cháy sàn loạt điện thoại, máy tính bảng, laptop, PC, nhà thông minh cho đến phụ kiện âm thanh, cáp sạc, ốp lưng giảm tận 50%++.

Không chỉ giảm giá hấp dẫn, hệ thống CellphoneS áp dụng nhiều dịch vụ đi kèm như giảm x2 chiết khấu dành cho thành viên Smember, miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 300.000 đồng. Giảm thêm đến 1 triệu khi thanh toán qua các cổng/ví thanh toán như Kredivo, Vnpay, Moca, thẻ tín dụng JCB, Home Credit…

Duy nhất từ ngày 25 - 28/11 tại chương trình Sale cháy sàn Black Friday 2022, một số sản phẩm có giá hấp dẫn ở CellphoneS không nên bỏ qua:



Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm phụ kiện cáp - sạc, loa tai nghe, nhà thông minh là giảm khá là nhiều. Dịp để khách hàng tân trang cuối năm:

Và còn rất nhiều sản phẩm đủ loại giảm giá, đang chờ đón tại website của CellphoneS. Theo chia sẻ, CellphoneS đã triển khai Black Friday nhiều năm liền và đạt những thành công vang dội. Với từ khoá Black Friday thì CellphoneS đang hiện diện ở top 1 - khi nhắc đến Black Friday, khách hàng sẽ nghĩ ngay đến CellphoneS với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Hiện tại hệ thống ghi nhận nhu cầu tìm kiếm từ khóa Black Friday 2022 tăng 2 lần so với năm 2021, và lượt truy cập trang Black Friday của CellphoneS tăng 3 lần so với năm ngoái. Chứng tỏ khách hàng vẫn đang chờ đợi các ưu đãi hấp dẫn của Black Friday để được hưởng mức giá ưu đãi tốt nhất năm. Hệ thống kì vọng đặt mục tiêu Black Fire-day - Sale cháy sàn 2022 tăng trưởng thêm 50% so với năm 2021.

Black Fire-Day được nhiều hãng đồng hành, mang đến các deal giảm giá hấp dẫn như: Samsung, Apple, Xiaomi, Asus, Lenovo, Dell, JBL, Sony, LG, UAG, Gear4, ESR, Anker, Aukey… CellphoneS ưu tiên tiêu chí deal giá tốt phải đi kèm số lượng nhiều, nên khi đã có mức giá rẻ của một deal sản phẩm thì số lượng phải nhiều. Thời điểm thích hợp để mua sắm tân trang lại các thiết bị công nghệ với mức chi phí tiết kiệm nhất.

CellphoneS hiện có hơn 115 cửa hàng trên 27 tỉnh thành toàn quốc, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng trong dịp sale lớn nhất năm Black Friday. An tâm khi mua sắm tại CellphoneS với chính sách bảo hành chính hãng và hậu mãi hấp dẫn. Vui lòng liên hệ ngay với tổng đài tư vấn miễn phí 18002097 hoặc đến các cửa hàng của hệ thống CellphoneS.

Bên cạnh CellphoneS, chương trình Black Friday Siêu giảm giá tại hệ thống các cửa hàng sửa chữa điện thoại - máy tính Điện Thoại Vui. Đây là dịp tốt trong năm để sửa chữa, thay màn hình iPhone Xs Max và nhiều dòng điện thoại khác, tân trang lại các thiết bị điện thoại - máy tính giúp tiết kiệm.