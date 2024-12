Sân bay quốc tế Đà Nẵng tung video quảng cáo nói về hành trình phiêu lưu ký của 1 chiếc vali?

Chỉn chu từng tiểu tiết nhỏ để làm nên một hành trình dài suôn sẻ

Người Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thường có quan niệm "Đầu xuôi đuôi lọt", nên những trải nghiệm thoải mái, vui vẻ ở sân bay luôn là những dấu hiệu khiến các tín đồ ưa dịch chuyển tin rằng mình sẽ có một chuyến đi suôn sẻ và thuận lợi. Theo số liệu, 83% hành khách Việt được khảo sát cho rằng trải nghiệm trong chuyến đi sẽ thú vị và thư giãn hơn nếu được trải nghiệm nhiều dịch vụ và tiện nghi tại sân bay và 51% mong muốn du lịch đến một địa điểm chỉ để khám phá, tham quan sân bay.

Hiểu được điều đó, là điểm chạm đầu tiên khi hành khách ghé đến Đà Nẵng, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, gọi tắt là DIA (Danang International Airport) đặt nhiều tâm huyết để giúp hành trình của mỗi hành khách trở nên suôn sẻ thông qua sự chăm chút tỉ mỉ cho mỗi trải nghiệm tại sân bay. Tinh thần "Embrace Hospitality – Trọn lòng hiếu khách" đã được DIA khẳng định một lần nữa thông qua video chủ đề mới phát hành, xoay quanh hành trình của chiếc Vali Trắng lần đầu ghé thăm thành phố biển.

Video xoay quanh về cuộc phiêu lưu của một chiếc vali trắng, tượng trưng cho một hành khách mới lần đầu đi du lịch

Video với lối kể chuyện sáng tạo, xen lẫn bất ngờ cho người xem khi mải mê theo chân của chiếc vali trắng. Video mở đầu với hình ảnh chiếc vali có phần lạc lõng mơ hồ khi mới bước chân vào không gian rộng lớn và nhộn nhịp của sân bay. Nhưng sau đó nhờ sự giúp đỡ tận tình của anh chàng nhân viên đội hỗ trợ hành khách (PAT), Vali Trắng dần cảm thấy thoải mái hơn để bước vào hành trình khám phá Đà Nẵng xinh đẹp.

Vali Trắng được nhân viên PAT hướng dẫn khám phá những tiện ích và dịch vụ tuyệt vời

Tận tâm từ những điều nhỏ nhất

Theo số liệu của Booking.com năm 2024, 43% Gen Y và Gen Z muốn tận hưởng những trải nghiệm thú vị ở sân bay như khoang ngủ, spa và những nhà hàng Michelin. Ngoài ra, có đến hơn 34% hành khách quyết định địa điểm du lịch dựa trên sân bay tại điểm đó.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách, Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã không ngừng cải tiến và bổ sung các dịch vụ chu đáo nhất cho thời gian trước chuyến bay trở nên thật thoải mái. Hành khách có thể thư giãn tại phòng CIP sang trọng, nơi được trang bị đầy đủ tiện nghi từ ghế ngồi riêng tư, bàn làm việc hiện đại, những bộ phim giải trí hấp dẫn hay thực đơn buffet với hàng loạt các lựa chọn phong phú về đồ ăn thức uống đặc sắc.

Hình ảnh dịch vụ spa tại nhà ga quốc tế của sân bay được kể sáng tạo qua video chủ đề

Tại DIA còn có khu vực spa cung cấp các liệu pháp thư giãn giúp hành khách giải tỏa mệt mỏi và tái tạo năng lượng trong thời gian chờ đợi. Với những gia đình đi cùng trẻ nhỏ, DIA trang bị khu vui chơi trẻ em đầy màu sắc, mang đến niềm vui cho các em nhỏ và sự an tâm cho phụ huynh. Các bà mẹ có em bé cũng được an tâm khi đi du lịch với phòng nuôi con bằng sữa mẹ được thiết kế kín đáo và sạch sẽ́.

Phòng Nuôi con bằng sữa mẹ được đặt tiện lợi ở khu vực ghế chờ gần cửa ra tàu bay

Đặc biệt, Con đường Di sản - hoạt động trình diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống đậm bản sắc miền Trung – giúp hành khách vừa thư giãn vừa có những khoảnh khắc mới mẻ, giàu cảm xúc trong thời gian chờ bay.

Chương trình nghệ thuật Con đường Di sản tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của miền Trung

Hành trình tận tâm bắt đầu từ con người

Tại nhà ga quốc tế Đà Nẵng – chuẩn "5 sao" nhận được từ Skytrax không chỉ nằm ở những tiêu chuẩn dịch vụ hay cơ sở vật chất, mà chính là cách đội ngũ nơi đây chú tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất để chiều lòng hành khách.

Đó là lý do tại sao ở nhà ga quốc tế Đà Nẵng có một biệt đội đặc biệt – mang tên PAT (Passenger Assistant Team) - vừa là đội hỗ trợ, vừa là những người bạn đồng hành đáng tin cậy cho mọi vấn đề to nhỏ trước và sau chuyến bay, mang đến sự an tâm và thoải mái, tạo cảm giác như hành khách luôn có một người đồng hành đáng tin cậy xuyên suốt hành trình.

Hình ảnh người nhân viên PAT cũng giống như một lời nhắn nhủ đầy cảm xúc: "Chúng tôi luôn ở đây, sẵn sàng để đồng hành cùng bạn trong mọi hành trình."

Chiếc sticker ở đoạn kết không chỉ là một biểu tượng đánh dấu chuyến đi mà còn là sự lưu giữ những cảm xúc và sự hiếu khách của DIA

Mỗi chuyến đi không chỉ là một hành trình mà còn là một trải nghiệm cảm xúc. Những nụ cười, ánh mắt thân thiện từ đội ngũ nhân viên, sự chu đáo trong từng chi tiết dịch vụ chính là cách mà DIA mang đến sự an tâm và thoải mái, để mỗi hành khách đều cảm nhận được sự chào đón ấm áp như trở về nhà.