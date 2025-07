Samsung khuấy động cộng đồng với chuỗi hoạt động “The Ultra Fest. Unfolds”: Nhìn tận mắt sờ tận tay Galaxy Z Flip7 và Galaxy Z Fold7!

Trong cùng một ngày, cộng đồng sáng tạo nội dung, tín đồ công nghệ lẫn giới trẻ mê trải nghiệm đều có mặt đông đảo để cùng hòa mình vào không gian công nghệ đỉnh cao, với workshop chuyên sâu và pop-up store cực kỳ sôi động.

Điểm hẹn mới của cộng đồng sáng tạo nội dung

Samsung mở đầu chuỗi sự kiện bằng hội thảo công nghệ với những chia sẻ đến từ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ và an ninh mạng như đại diện Google, Younet Media, Golden Communication Group, Phòng An ninh mạng - Công an TP.HCM và VCCorp.

Nội dung xoay quanh những chủ đề thiết thực với người làm nội dung hiện nay: Từ ứng dụng AI vào sản xuất, thấu hiểu người dùng để tạo trend, cho đến bảo mật dữ liệu và định hướng sáng tạo đúng pháp luật.

Không đơn thuần là một sự kiện ra mắt sản phẩm công nghệ, đây còn là một sân chơi chuyên biệt để các content creator, KOL, KOC và người yêu sáng tạo có thể trải nghiệm, học hỏi và chia sẻ góc nhìn.

Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông, ngành hàng Trải nghiệm Di động, công ty Điện tử Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Một trong những nội dung gây chú ý nhất là chia sẻ của Đại úy Võ Minh Nghĩa - Phòng An ninh mạng, Công an TP.HCM và ông Phạm Xuân Hà - Giám đốc Sự kiện Cấp cao, Giám đốc Nội dung Công nghệ và Xe tại VCCorp, thành viên Ban Truyền thông, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, giúp người tham dự hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát nội dung trước khi đăng tải và chống xâm nhập thiết bị trong quá trình làm việc.

"Hệ thống bảo mật phần cứng được tích hợp trên các thiết bị Galaxy, điển hình là Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 mới ra mắt là lựa chọn tối ưu cho người làm sáng tạo nội dung. Không giống như bảo mật phần mềm thông thường, Knox Vault tạo ra một "két sắt số" độc lập hoàn toàn với hệ điều hành, giúp bảo vệ các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, sinh trắc học, token AI hay ví điện tử trước mọi nguy cơ xâm nhập", ông Phạm Xuân Hà nhận định.

Đại úy Võ Minh Nghĩa – Phòng An ninh mạng, Công an TP.HCM chia sẻ tại tọa đàm.

Ông Phạm Xuân Hà - Giám đốc Sự kiện Cấp cao, Giám đốc Nội dung Công nghệ và Xe tại VCCorp, thành viên Ban Truyền thông, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chia sẻ.

Buổi tech workshop kết thúc với thông điệp: "Sáng tạo đúng luật - bảo vệ uy tín - tăng cơ hội hợp tác." Đây không chỉ là buổi chia sẻ chuyên môn, mà còn là lời kêu gọi cộng đồng nhà sáng tạo nội dung cùng kiến tạo một môi trường sáng tạo chuyên nghiệp, nơi người làm nội dung không chỉ truyền cảm hứng cho cộng đồng, mà còn chủ động bảo vệ giá trị bản thân trong thời đại số.

Nhìn tận mắt sờ tận tay Galaxy Z Flip7 và Galaxy Z Fold7

Không khí buổi chiều tại Thiso Mall Sala tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của loạt pop-up store mang đậm phong cách Samsung.

Ngay sau đêm công bố toàn cầu, ba sản phẩm Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 và Galaxy Z Flip7 FE đã có mặt để người dùng Việt Nam trực tiếp trải nghiệm.

Không gian pop-up được chia thành nhiều khu vực tương tác, tương ứng với các tính năng nổi bật và nhu cầu sử dụng như chụp ảnh, chỉnh sửa nội dung, tập luyện thể thao hay giải trí.

Khu vực trải nghiệm Galaxy Z Flip7 thu hút đông đảo giới trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, màu sắc trẻ trung và bản lề mới gần như xóa bỏ hoàn toàn nếp gấp.

Nguyễn Thuỵ Bảo Hân (thường được gọi là Thuỵ Hân, sinh năm 2000, TP.HCM) thích thú trải nghiệm Galaxy Z Flip7.

Nhiều người dùng nữ tỏ ra thích thú khi thử selfie cùng máy: "Flip7 lần này gập mở mượt hơn hẳn, mình thích nhất là kiểu dựng Flex Mode để quay video TikTok, tiện và đẹp nữa", một tín đồ thời trang và công nghệ Gen Z nhận xét.

Galaxy Z Flip7 năm nay tiếp tục ghi điểm nhờ thiết kế mỏng, nhẹ, nhiều màu sắc bắt mắt như Xanh, Đen và Đỏ. Đặc biệt, bản lề cải tiến giúp gần như xóa bỏ nếp gấp trên màn hình, mang lại trải nghiệm gập mở liền mạch hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, khu vực Fold7 lại là điểm đến của các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp hoặc yêu thích sự sang trọng.

Với màn hình chính lên tới 8 inch, chip Snapdragon 8 Elite và cụm camera 200MP, Fold7 được đánh giá cao về khả năng xử lý hình ảnh, chỉnh video và làm việc đa nhiệm.

"Cảm giác như đang cầm một cuốn notebook công nghệ. Gập lại thì bỏ túi, mở ra thì làm việc như tablet, đúng kiểu mình cần", anh Huy Minh - một tín đồ của dòng Galaxy Z series, hào hứng cho biết.

Không chỉ có thiết bị di động, pop-up store còn là nơi để khách tham quan có thể thỏa thích sống ảo với những bức tường được decor cực chất.

Người tham dự được mời tham gia các thử thách tương tác như chạy bộ đo chỉ số sức khỏe, chụp ảnh chuyển động tốc độ cao và dùng thử các tính năng AI trực tiếp trên thiết bị,...

Hoạt động "sống ảo" bằng Galaxy Z Flip7 sau đó in trực tiếp tại quầy cũng là trải nghiệm mà bạn nhất định phải thử khi đến với Pop-up Store của Samsung.

Đừng bỏ lỡ những hoạt động thú vị ngày 11-12/7

Với sự đầu tư bài bản cả về công nghệ, nội dung và trải nghiệm, "The Ultra Fest. Unfolds" ngày đầu tiên đã tạo được ấn tượng mạnh trong cộng đồng sáng tạo và yêu công nghệ tại TP.HCM.

Nếu bạn chưa kịp ghé tham gia vào ngày 10/7, thì vẫn còn hai ngày nữa (11 và 12/7) để đến Thiso Mall Sala, khám phá siêu phẩm Galaxy Z Fold7 và Galaxy Flip7, tham dự workshop, check-in sống ảo tại pop-up store và nhận hàng loạt phần quà hấp dẫn từ Samsung.