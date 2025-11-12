Samsonite ra mắt sản phẩm Paralux™ – Nâng tầm nghệ thuật sắp xếp hành lý

Ra đời tại Mỹ từ năm 1910, trong hơn 100 năm qua, Samsonite đã trở thành thương hiệu tiên phong và biểu tượng gắn liền với lịch sử phát triển của ngành du lịch toàn cầu. Với các dòng sản phẩm đa dạng như vali kéo, balo doanh nhân, cặp laptop, túi xách thời trang và phụ kiện du lịch, Samsonite luôn đặt trọng tâm vào những tiêu chí: sang trọng, đẳng cấp, bền nhẹ, chịu va đập tốt và tối ưu không gian chứa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng hiện đại.

Samsonite Paralux™ ra mắt với các phiên bản: vali, balo, túi du lịch sang trọng và sành điệu, đã xuất sắc đạt được hai giải thưởng Red Dot danh giá. Bộ sưu tập là sự hòa quyện hoàn hảo giữa đường nét tối giản và chức năng tinh hoạt, được thiết kế để nâng tầm nghệ thuật sắp xếp hành lý và dễ dàng thích ứng với mọi hành trình – từ chuyến công tác ngắn đến kỳ nghỉ dài ngày.

Bộ sưu tập Samsonite Paralux™ mới nhất (Nguồn: Samsonite)

Vali Paralux™ đặc biệt với thiết kế mở kép độc đáo – có thể mở từ giữa hoặc mở nhanh từ mặt trước, giúp việc sắp xếp, truy cập hành lý trở nên thuận tiện và linh hoạt ngay cả ở không gian hẹp. Hệ thống bánh xe Aero-Trac™ giảm chấn, bên trong vali đi kèm bộ túi hộp sắp xếp hành lý có thể tháo rời, dễ dàng phân loại đồ dùng gọn gàng và tiện lợi, cùng khả năng mở rộng tăng sức chứa, chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm đóng gói hành lý hoàn hảo cho mọi chuyến đi của bạn. Đặc biệt, vali Paralux™ size cabin được trang bị thêm ngăn riêng biệt cho laptop, hộ chiếu, chìa khóa… tiện dụng tối đa cho những hành trình ngắn.

Bộ sưu tập Paralux™ với 3 màu sang trọng và tinh tế (Nguồn: Samsonite)

Tinh tế và hiện đại, dành cho nhịp sống linh hoạt giữa các chuyến bay, cuộc họp hay hành trình khám phá đô thị - Balo 2 trong 1 Paralux™ siêu nhẹ, rộng rãi bất ngờ - Đặc biệt với khả năng biến đổi linh hoạt từ một chiếc balo lớn, thành 2 chiếc balo nhỏ chỉ với một khóa kéo ẩn, phù hợp với mọi laptop 15,6 inch - Mang đến hành trình tiện lợi, gọn gàng và phong cách.

Khả năng tách thành 2 chiếc balo nhỏ gọn của Balo Paralux™ (Nguồn: Samsonite)

Cho những chuyến đi không cần kế hoạch cố định, túi Paralux™ Duffle là lựa chọn vừa năng động vừa tinh tế. Với thiết kế đứng phom, miệng túi mở rộng, nhiều ngăn chứa thông minh và ngăn đáy tách biệt, túi Paralux™ Duffle đa năng dễ dàng chuyển đổi từ túi du lịch cuối tuần, túi thể thao buổi sáng đến túi xách tay hàng ngày - Một thiết kế tối giản nhưng lại linh hoạt và đa dụng.

Túi du lịch trong bộ sưu tập Samsonite Paralux™ (Nguồn: Samsonite)

Bộ sưu tập Paralux™ là minh chứng cho triết lý cốt lõi của Samsonite: thiết kế thông minh, chất lượng bền vững và phong cách vượt thời gian. Không chỉ là một vật dụng chứa hành lý, từng chiếc vali, balo hay túi du lịch còn là một phần của nhịp sống hiện đại - thanh lịch, chỉn chu và chuyên nghiệp, toát lên sự đẳng cấp tinh tế không cần phô trương.

Samsonite Paralux™ hiện đã có mặt tại Việt Nam trên website samsonite-vietnam.com và cửa hàng Samsonite chính hãng trên toàn quốc. Sở hữu ngay với giá ưu đãi đặc biệt, nhân dịp ra mắt và kỷ niệm 25 năm Samsonite chính thức có mặt tại Việt Nam, đừng bỏ lỡ nhé!