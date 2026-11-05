Saigontourist Group tạo dấu ấn rực rỡ khi cùng ‘WOW HO CHI MINH CITY’ quảng bá du lịch thành phố

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố chính thức mang tên Bác (1976 - 2026), T Production đã thực hiện chuỗi truyền hình thực tế "WOW HO CHI MINH CITY" gồm 20 tập phim, cùng sự đồng hành của Saigontourist Group.

Không đơn thuần là một chương trình giải trí, "WOW HO CHI MINH CITY" là hành trình truyền cảm hứng, hướng tới mục tiêu đưa TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch toàn cầu và lưu giữ những thước phim tư liệu quý giá cho tương lai.

Series do đạo diễn Trần Thành Trung đưa ra ý tưởng sáng tạo cùng sự hỗ trợ từ ekip T Production, được đầu tư quy mô và bài bản từ khâu sản xuất đến chiến lược phát hành đa nền tảng. Xuyên suốt hành trình, 20 tập phim trải nghiệm được phát sóng hàng tuần từ ngày 5/6 trên Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (kênh HTV7) và kênh YouTube T Production, mở ra những góc nhìn sống động, sắc nét về nhịp sống đô thị. Đóng vai trò là cầu nối, T Production đã kết nối các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú cùng đội ngũ nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế để cùng chung tay quảng bá rộng rãi vẻ đẹp danh thắng, con người, chiều sâu văn hóa cùng tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Với sự tham gia của hơn 70 người nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế cùng nhiều gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng, chương trình "WOW HO CHI MINH CITY" đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, đầy năng lượng tại các địa điểm quen thuộc. Khán giả được dẫn dắt qua hầu hết các khu vực trọng điểm của thành phố - từ di sản kiến trúc lâu đời, bảo tàng lịch sử đến các tổ hợp nghệ thuật hiện đại, góc phố ẩm thực đường phố và nhịp sống đêm sôi động.

Đặc biệt, điểm tựa không gian sang trọng và đậm chất di sản của chương trình chính là hệ thống khách sạn 4-5 sao thuộc Saigontourist Group xuất hiện xuyên suốt trong từng tập phim. Tính đến năm 2025, Saigontourist sở hữu 50 khách sạn 4-5 sao trên toàn quốc. Tại TP.HCM, các điểm đến danh tiếng như Caravelle, New World, Sheraton, Rex, Grand, Continental, Đệ Nhất, Kim Đô, Đồng Khánh... đã cùng hòa nhịp vào hành trình trải nghiệm này.

Đánh giá về giá trị tôn vinh di sản của dự án, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group chia sẻ: "Trong Wow Ho Chi Minh City, TP.HCM hiện lên không chỉ rất trẻ trung, sống động mà còn là một nơi có chiều sâu về văn hoá với những nét duyên riêng biệt. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng chương trình. Qua lăng kính của Wow Ho Chi Minh City, hệ thống khách sạn của Saigontourist Group không còn là nơi lưu trú đơn thuần, mà du khách và người dân sẽ nhìn nhận đó như những 'bảo tàng sống' - nơi lưu giữ ký ức lịch sử và di sản kiến trúc".

Sự kết hợp giữa hơi thở hiện đại của dàn nghệ sĩ trẻ và chiều sâu lịch sử tại các thương hiệu khách sạn thuộc Saigontourist Group đã tạo ra những điểm chạm cảm xúc ấn tượng. Mỗi điểm dừng chân không chỉ quảng bá vẻ đẹp kiến trúc mà còn tôn vinh nét văn hóa phục vụ tận tâm.

Nói về sự khởi sắc mà chương trình mang lại, ông Huỳnh Công Hải - Phó Giám đốc Grand Saigon Hotel nhấn mạnh: "Wow Ho Chi Minh City đã mang đến những điều đẹp nhất, mới mẻ nhất đối với khách hàng khi đến TP.HCM. Đây không chỉ là nơi lưu trú hay sử dụng dịch vụ ăn uống, mà còn là không gian khám phá nét văn hóa riêng - nơi không gian văn hóa của Grand Saigon Hotel được gìn giữ và phát triển".

Trong khi đó, bà Vũ Thị Thanh Hiền - Giám đốc Rex Hotel Saigon chia sẻ về sự giao thoa độc đáo: "Rex Hotel Saigon là một trong những khách sạn mang đậm giá trị lịch sử. Sự kết hợp với các nghệ sĩ đã mang lại hình ảnh năng động, sáng tạo và vui vẻ - không chỉ nâng cao giá trị du lịch TP.HCM mà còn giúp du khách cảm nhận một thành phố vừa đổi mới, vừa bảo tồn trọn vẹn các giá trị lịch sử".

Tại Hotel Continental Saigon - công trình có bề dày di sản bậc nhất thành phố, ông Trần Văn Lâm - Giám đốc khách sạn khẳng định chương trình đã "thể hiện trọn vẹn giá trị văn hóa, di sản của khách sạn với 146 năm hình thành và phát triển, đồng thời truyền tải nổi bật văn hóa, lịch sử và ẩm thực đặc trưng của TP.HCM sau sáp nhập".

Không chỉ tôn vinh nét đẹp hoài cổ, chương trình còn mở ra cơ hội để các đơn vị làm mới hình ảnh trong mắt công chúng. Bà Nguyễn Thị Xuân Đào - Phó Giám đốc Hotel Majestic Saigon bày tỏ: "Đây là cách tiếp cận đầy sáng tạo khi hình ảnh TP.HCM được truyền tải một cách chân thật, giàu cảm xúc. Đội ngũ chúng tôi rất tự hào khi được thể hiện sự tận tâm và lòng hiếu khách đến dàn nghệ sĩ. Khán giả chắc chắn sẽ khám phá một Majestic di sản rất duyên dáng nhưng vẫn đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của du khách hiện đại".

Trong khi đó, ở góc độ làm mới các thương hiệu lâu đời, ông Phan Phúc Sơn - Phó Giám đốc Khách sạn - Nhà hàng Đồng Khánh hào hứng: "Hình ảnh của Đồng Khánh trở nên trẻ trung, năng động hơn khi có sự xuất hiện của dàn khách mời. Đây cũng là dịp lần đầu tiên chúng tôi tái định vị và làm mới thương hiệu bánh trung thu Nhà hàng Đồng Khánh - nhằm tôn vinh một di sản đã gắn bó với nhịp sống thành phố hơn 7 thập kỷ".

Khác với các chương trình quảng bá du lịch truyền thống thiên về giới thiệu cảnh quan thuần túy, "WOW HO CHI MINH CITY" lựa chọn phương thức cá nhân hóa trải nghiệm. Trong từng tập phim, một người nổi tiếng sẽ hóa thân thành tour guide trực tiếp dẫn dắt các đồng nghiệp đóng vai du khách. Khán giả không chỉ được ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn được lắng nghe những câu chuyện văn hóa, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và cảm nhận sự ấm áp, hào sảng của con người TP.HCM sau sáp nhập (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hơi thở hiện đại giúp dự án tiếp cận hiệu quả với đối tượng khán giả trẻ, đồng thời thu hút sự chú ý của du khách quốc tế đang tìm kiếm trải nghiệm bản địa sâu sắc. Việc đầu tư sản xuất "WOW HO CHI MINH CITY" một lần nữa khẳng định định hướng phát triển của T Production: không chỉ kiến tạo những sản phẩm giải trí chất lượng, mà còn luôn tiên phong đồng hành cùng các giá trị văn hóa - xã hội cộng đồng.

Sau 20 city tour hấp dẫn, "WOW HO CHI MINH CITY" đã gây tiếng vang lớn, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số với lượt xem và tương tác vô cùng ấn tượng. Trong khuôn khổ dự án, T Production còn tổ chức hàng loạt hoạt động bên lề thu hút đông đảo công chúng như: Wow cùng Ho Chi Minh City, chương trình Giao lưu check-in tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, ra mắt MV Thành phố tuyệt vời...

Hành trình 20 tập phim của "WOW HO CHI MINH CITY" đã chính thức khép lại, nhưng nguồn cảm hứng và những hình ảnh đẹp về một TP.HCM rực rỡ, năng động vẫn tiếp tục đọng lại. Dự án chính là một mảnh ghép nghệ thuật đầy ý nghĩa, góp phần tôn vinh vị thế của Thành phố mang tên Bác trong thời kỳ hội nhập và phát triển.