Rút tiết kiệm, bán vàng đầu tư lướt đất, từ cô nhân viên văn phòng lương 8 triệu sau vài năm đã kiếm được tiền tỷ?

Sở hữu tài sản 1 tỷ, con số nghe có vẻ to lớn với nhiều người trẻ. Riêng người đi làm có mức lương dưới 10 triệu/tháng, giấc mơ sở hữu tài sản 1 tỷ lại là một thứ gì đó xa vời. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực và có thêm chút may mắn, có những người trẻ đã hoàn thành mục tiêu này, từ đó tạo thêm sự an tâm về mặt tài chính khi sống ở thành phố lớn.

Đơn cử như bà mẹ đơn thân 34 tuổi dưới đây, xuất phát điểm là mức lương 8 triệu/tháng nhưng chỉ sau 6 năm đã sở hữu miếng đất hơn 1 tỷ và nhiều tài sản có giá trị khác. Có lẽ với nhiều người đây là thành tựu không quá to tát, song với bà mẹ còn đang nuôi con nhỏ từ hai bàn tay trắng lại là cả quá trình phấn đấu và quản lý tài chính khôn khéo.

Hành trình mua miếng đất hơn 1 tỷ sau 6 năm

Câu chuyện này được bà mẹ chia sẻ trên 1 hội nhóm về quản lý tài chính cá nhân và đầu tư nổi tiếng trên MXH, từ đó nhận về nhiều lời tán thưởng từ cư dân mạng. Hiện cô và con gái 8 tuổi đang sinh sống ở quận 9, TP.HCM.

Hành trình tích luỹ tài sản bắt đầu từ cách đây khoảng 6 năm, khi cô vừa bước ra cuộc hôn nhân, không có nhà ở và chật vật tìm việc sau 2 năm ở nhà mang thai và chăm con.

Ảnh minh hoạ

- Chắt bóp chi tiêu để sống ở TP.HCM với lương 8 triệu/tháng

Ban đầu, cô nhận làm nhiều công việc để có tiền nuôi con. Sau đó, cô tìm được một công việc văn phòng part-time, lương 8 triệu/tháng. Dẫu thu nhập không cao song chúng mang lại cho cô sự ổn định và thời gian chăm con gái.

Với mức lương vỏn vẹn 8 triệu, cô đã phải chi tiêu chắt bóp để trang trải chi phí sinh hoạt không cần vay mượn từ người khác. Cụ thể, cô dành 2,5 triệu đồng đóng tiền nhà; 3 triệu đồng mua thức ăn, đóng tiền học và mua sữa cho con; còn lại bao nhiêu cô dành để vun vén chi tiêu cho những khoản khác.

- Có bao nhiêu tiền dư là cất gửi tiết kiệm và mua vàng

Mỗi năm, công ty cô thưởng cho nhân viên 2-3 lần, mỗi lần thưởng là 2-3 tháng lương cơ bản. Số tiền này cô dùng hoàn toàn để tiết kiệm. Bên cạnh đó, hàng tháng nếu chi tiêu lương chính còn dư, hoặc được công ty thưởng, cô nàng sẽ tích luỹ dần. Khoảng 2-3 tháng sau, cô mang tiền chắt bóp từ khoản này để mua vàng. Cứ như vậy sau 2 năm, cô tích cóp được 100 triệu.

Cô thường xuyên mua vàng và gửi tiết kiệm bằng khoản tiền nhàn rỗi

- Lướt sóng đất

Ban đầu, cô mang 100 triệu tiền tiết kiệm để hùn vốn cùng một người quen mua đất và bán lướt sóng. Thời điểm trước dịch Covid-19, đất đang sốt nên mỗi phiên giao dịch cô thu lãi 20-30 triệu.

Sau 2 năm, cô tích cóp được khoản tiền 400 triệu và dùng để mua miếng đất ven thành phố. Cô tiếp tục bán lướt sóng đất và có thời điểm thu 100 triệu tiền lãi. Cứ như vậy, hiện cô đã có 1 mảnh đất với giá trị hơn 1 tỷ. Bên cạnh miếng đất này, cô còn đạt được nhiều thành tựu tài chính khác, chẳng hạn như mua xe SH giá gần 160 triệu, chi gần 200 triệu sửa lại nhan sắc, có khoản tiết kiệm dự phòng cho 2 mẹ con,...

"Có bao nhiêu tiền thì tiết kiệm bấy nhiêu hay nên mang tiền đi đầu tư?" là thắc mắc chung của nhiều người trẻ. Còn theo quan điểm của cô nàng này: "Trong cuộc sống, mình không nên tằn tiện hoặc tiết kiệm mãi. Thứ nhất, bất công với bản thân. Thứ hai, cuộc sống không phát triển được. Mình chỉ nên đưa ra giới hạn bao nhiêu năm tằn tiệm tiết kiệm để đạt mục tiêu nhỏ. Sau đó phải là đầu tư và kiếm thêm".

Bên cạnh đó, cô nhận định khi đầu tư thì nên giữ lại 30% tiền để phòng ngừa bất trắc. Còn lại bạn nên chuẩn bị tinh thần và tự tin vào bản thân. "Mình không có gì cả, một là được, hai là mất tất cả. Và cuộc sống đã ép mình đến đáy thì ngã lần này mình vực dậy lần tiếp", - là nguyên tắc sống và đầu tư của cô nàng.

Học được gì từ câu chuyện của cô nàng này?

1/ Dẫu lương thấp thì bạn vẫn có thể tiết kiệm tiền

Làm sao lương 8 triệu nhưng hai mẹ con vẫn sống được ở TP.HCM? Làm cách nào để cô nàng thu về khoản tích luỹ trăm triệu từ thu nhập khiêm tốn để sau đó có vốn đầu tư bất động sản? Đó là nhờ cô nàng này biết sống tiết kiệm và quản lý tài chính, dù 8 triệu/tháng không phải là mức lương cao.

Ảnh minh hoạ

Hiện nay, nhiều người trẻ bỏ bê chuyện tiết kiệm vì nghĩ đi làm kiếm được mấy đồng đâu, thôi để chi tiêu cho sướng đã. Nhưng đó là chỉ là suy nghĩ tự đánh lừa bản thân thôi. Tiền trong tài khoản, tài sản trong tay mới là bằng chứng đanh thép nhất cho thói quen tiết kiệm cũng như cách chi tiêu của mỗi người.

Vâỵ nên mới nói tiết kiệm nửa vời, ừ thì cũng có dư chút ít đấy, nhưng để đạt tới trạng thái có tiền có của hay nói cách khác là có tài sản lớn, thì còn lâu.

2/ Đầu tư thông minh là cách nhanh chóng để xây dựng giàu có

Với những người chưa biết cách gia tăng thu nhập thì đầu tư là con đường để bạn "tiền đẻ ra tiền". Hiện nay, có nhiều hình thức đầu tư, với yêu cầu về số vốn từ thấp đến cao như mua vàng, tham gia chứng khoán, mua bán đất,...

Về phía cô nàng trên, cô dồn tiền mua đất nhờ có người quen trong lĩnh vực này. Tận dụng thời điểm đất lên giá, cô nhanh chóng thu đuợc lời nhuận và nhân hai, nhân ba,... giá trị tài sản. Tuy nhiên, khi đầu tư thì cô vẫn giữ lại 30% tiền mặt. Điều đó giúp cô phòng ngừa trường hợp bất trắc, không "all in" vào bất kỳ cuộc chơi nào và luôn cho mình, cũng như con gái có đường lui.