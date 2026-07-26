Rút quẻ tài lộc cho 12 con giáp trong tuần mới (27/7-2/8): Ai được hưởng lộc trời, ai cần cẩn trọng?

Tuần mới mở bằng ngày Nhâm Dần, Hỏa khí vượng giữa tiết Đại Thử. Mỗi con giáp ứng một quẻ Kinh Dịch, nhưng giữ được lộc mới là điều đáng bàn.

Tuần mới bắt đầu vào thứ Hai ngày 27/7, tức ngày Nhâm Dần, 14 tháng 6 âm lịch, tháng Ất Mùi năm Bính Ngọ. Rằm tháng 6 rơi vào ngày 28/7. Điều thú vị của tuần này nằm ở chỗ chuỗi ngày lần lượt gọi tên từng địa chi nối nhau, mở bằng Dần và khép lại bằng Thân, giống như vận khí đi một vòng chạm vào gần hết mười hai con giáp. Cộng thêm tiết Đại Thử và ngày Ngọ giữa tuần, Hỏa khí rất thịnh. Với chuyện tiền nong, đây là tuần của những khoản đến bất ngờ và những quyết định nhanh, nên rút một quẻ để biết mình nên bung hay nên giữ là điều đáng làm.

Nhóm hưởng lộc trời

Tuổi Dần: Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Tuần mở bằng chính ngày của tuổi Dần, quẻ Đại Hữu nghĩa là sở hữu lớn, của cải tụ về. Đây là tuần người tuổi Dần dễ có tin vui tài chính, một khoản thu ngoài dự tính hoặc một cơ hội hợp tác sáng sủa. Lời dặn: Của đến dồi dào thì càng nên rộng lượng và minh bạch, chia sẻ đúng người sẽ giữ được lộc dài lâu.

Tuổi Ngọ: Quẻ Thuần Ly

Ngọ thuộc Hỏa, gặp tuần Hỏa vượng thì như lửa gặp gió, quẻ Ly là ánh sáng bừng lên. Tài lộc, danh tiếng và các mối làm ăn đều rực rỡ, nhất là với người làm nghề sáng tạo, buôn bán, xây dựng hình ảnh. Lời dặn: Sáng quá dễ chói, đừng phô trương khoản thu của mình, giữ một phần kín đáo để tránh thị phi và lời nhờ vả.

Tuổi Tuất: Quẻ Địa Phong Thăng

Tuất hợp cùng Dần và Ngọ thành thế Hỏa, quẻ Thăng nghĩa là đi lên từng bước. Công việc tích góp bấy lâu tuần này bắt đầu cho trái, thu nhập nhích lên đều đặn chứ không ồ ạt. Lời dặn: Cứ đi từng bước chắc, mạnh dạn đề xuất tăng lương hoặc chốt một deal đang dang dở, thời điểm đang ủng hộ.

Tuổi Mùi: Quẻ Lôi Hỏa Phong

Mùi có mặt ngay trong tuần và hợp với Ngọ, quẻ Phong nghĩa là dồi dào, thịnh vượng. Đây là tuần đầy đặn về tiền bạc lẫn tình thân, dễ có niềm vui từ người nhà hoặc một dịp sum họp mang lại lộc. Lời dặn: Dồi dào là lúc dễ tiêu tay, hãy đặt trước một khoản để dành trước khi nghĩ đến chuyện mua sắm cho thỏa.

Tuổi Hợi: Quẻ Thủy Phong Tỉnh

Hợi lục hợp với Dần nên được tuần kéo lên, quẻ Tỉnh là cái giếng, nguồn nước không cạn. Tài lộc của người tuổi Hợi tuần này bền và mát, không giật cục mà chảy đều, thường đến từ nguồn thu quen thuộc hoặc khách cũ quay lại. Lời dặn: Chăm cái giếng của mình, tức giữ mối quan hệ và uy tín cũ, đó là nguồn nuôi mình lâu dài.

Nhóm vững vàng, tiến chậm mà chắc

Tuổi Thìn: Quẻ Thuần Càn

Thìn có mặt trong tuần, quẻ Càn là sức mạnh chủ động, trời vận hành không nghỉ. Người tuổi Thìn có thừa năng lượng để đẩy việc, tài lộc đến từ sự quyết đoán. Lời dặn: Càn nhắc rồng bay quá cao sẽ hối, mạnh mẽ nhưng đừng ôm quá nhiều việc hay đầu tư quá tay trong một tuần.

Tuổi Tỵ: Quẻ Hỏa Phong Đỉnh

Tỵ thuộc Hỏa và có mặt giữa tuần, quẻ Đỉnh là cái vạc nuôi dưỡng, biểu tượng của ổn định và đổi mới. Tuần này hợp để người tuổi Tỵ kiện toàn lại nguồn thu, bắt đầu một thói quen tài chính mới hoặc một dự án nhỏ. Lời dặn: Muốn nấu chín thì cần lửa đều, đừng nóng vội mong ăn ngay, đặt nền cho vài tuần tới sẽ lợi hơn.

Tuổi Sửu: Quẻ Địa Sơn Khiêm

Hỏa vượng trong tuần sinh Thổ, nuôi cho tuổi Sửu, quẻ Khiêm dạy rằng khiêm nhường thì hanh thông. Lộc của người tuổi Sửu tuần này đến qua sự tin cậy, người ta giao việc, gửi gắm vì thấy mình chắc chắn. Lời dặn: Càng được khen càng nên nhũn nhặn, một lời cảm ơn đúng lúc còn mở ra cơ hội hơn cả một lần khoe thành tích.

Tuổi Mão: Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc

Mão thuộc Mộc, tuần này Mộc bận sinh Hỏa nên năng lượng hơi hao, quẻ Tiểu Súc nghĩa là tích lũy từng chút. Đây chưa phải tuần bung ra, mà là tuần gom góp, tài lộc nhỏ giọt nhưng đều. Lời dặn: Đừng sốt ruột vì chưa thấy khoản lớn, chăm chỉ tích tiểu thành đại, ghi lại từng khoản thu chi để tuần sau bật lên.

Nhóm cần cẩn trọng, khéo giữ tiền

Tuổi Thân: Quẻ Thuần Khảm

Thân xung với Dần, mà Dần lại là chi chủ đạo của tuần, nên đây là con giáp cần giữ nhịp nhất, quẻ Khảm là nước chồng nước, phải khéo vượt chỗ trũng. Tuần này dễ gặp khoản chi phát sinh hoặc một đề nghị đầu tư nghe hấp dẫn mà nhiều rủi ro. Lời dặn: Giữ lòng vững, chưa chắc chắn thì chưa xuống tiền, lùi một nhịp không thiệt, xuống tiền vội mới thiệt.

Tuổi Tý: Quẻ Thủy Trạch Tiết

Tý thuộc Thủy, giữa tiết Đại Thử nóng gắt lại thêm thế xung với Ngọ, quẻ Tiết dạy đúng một chữ: Chừng mực. Tài lộc không xấu, nhưng dễ vung tay quá trán, tiền vào bao nhiêu ra bấy nhiêu. Lời dặn: Tuần này hãy siết lại chi tiêu, chia tiền thành các phần rõ ràng, ưu tiên trả nợ và để dành trước khi nghĩ đến khoản không thật sự cần.

Tuổi Dậu: Quẻ Thiên Thủy Tụng

Dậu thuộc Kim, tuần Hỏa vượng khắc Kim nên dễ căng, quẻ Tụng nhắc chuyện tranh chấp, kiện tụng, bất đồng về tiền bạc và giấy tờ. Đây là tuần người tuổi Dậu cần cẩn thận với hợp đồng, vay mượn và những lời hứa miệng. Lời dặn: Rà lại giấy tờ trước khi ký, mọi thỏa thuận nên ghi rõ ràng, nhường một câu để tránh một cuộc cãi vã đáng tiền.

Nhìn tổng thể, tuần 27/7 đến 2/8 là tuần của Hỏa khí mạnh, nghĩa là tiền bạc chuyển động nhanh cho tất cả mọi người, người được lộc thì lộc đến sớm, người cần giữ thì cũng dễ hao nếu lơ là. Dù rơi vào quẻ nào, ba việc nhỏ này đều đáng làm: Chia khoản thu thành phần tiêu, phần để dành và phần dự phòng ngay khi tiền về; chậm một nhịp trước mọi quyết định xuống tiền lớn; và giữ chữ tín với người đã tin mình, bởi trong một tuần nhiều biến động, uy tín cũ chính là cái phao chắc nhất.

Quẻ Kinh Dịch không phải để phán chuyện được mất, mà là một cách nhắc mình soi lại chính mình: Lúc nào nên tiến, lúc nào nên dừng, lúc nào nên nhường. Chúc cả nhà một tuần mới nhẹ nhàng, thu vén gọn gàng và giữ được những gì mình đã có.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.