Runner Trọng Nhơn chia sẻ lý do cổng đăng ký của giải chạy Baden Mountain Marathon 2023 liên tục tăng nhiệt

Là người con của vùng đất Bình Định, nhưng thời gian sinh sống tại Tây Ninh đã giúp Trọng Nhơn nâng cao khả năng đi đường rừng núi, và núi Bà Đen chính là nơi anh lựa chọn để rèn luyện, tăng khả năng chạy địa hình. Trọng Nhơn giành được rất nhiều giải chạy bộ trong và ngoài nước, nổi bật phải kể đến chức vô địch của giải chạy địa hình Penang Eco 100 tại Malaysia tháng 6/2019, vô địch cự ly 75km tại giải Laan ultra trail tháng 11/2019, hạng nhì cự ly 100km ở Vietnam Mountain Marathon tại Sa Pa năm 2023… và rất nhiều giải thưởng khác.



Trọng Nhơn chạy tại cung đường của giải Baden Mountain Marathon 2023

Là người đặc biệt yêu thích các giải chạy địa hình và từng "chinh chiến" tại nhiều cung đường đèo núi, anh thấy núi Bà Đen có gì khác biệt?

Điều khác biệt đầu tiên của núi Bà Đen đối với Nhơn chính là ngọn núi này có một địa hình rất dốc, rất thích hợp để luyện tập và phù hợp với những giải mà Nhơn từng thi đấu trước đây. Có thể nói, núi Bà Đen là địa hình lý tưởng để tôi rèn sức bền và quen với địa hình thi đấu khắc nghiệt như ở các giải chạy trail. Nhơn nghĩ ở khu vực Nam Bộ thì núi Bà Đen chính là cung đường mang đến điều kiện tập luyện tốt nhất cho các runner.

Núi Bà Đen là trung tâm của giải chạy Baden Mountain Marathon 2023

Ở độ cao 986m, núi Bà Đen không chỉ có một địa hình thử thách đối với các runner, mà còn có khung cảnh thiên nhiên rất hùng vĩ và nên thơ, giúp cho trải nghiệm chạy bộ thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Một điều đặc biệt nữa, núi Bà Đen là một ngọn núi rất linh thiêng, mà mỗi khi chạy tại đây tôi luôn có một cảm giác an yên rất khác biệt. Hàng năm, có rất nhiều du khách đến đây cầu an, cầu tài lộc, cầu may mắn. Không chỉ vào những ngày đầu năm mới, núi Bà Đen còn là điểm đến hấp dẫn quanh năm bởi cảnh quan nơi này xứng đáng là "đệ nhất thiên sơn". Cho nên, dù từng chạy và chinh phục rất nhiều ngọn núi, thì với Nhơn, núi Bà Đen vẫn là một điểm đến yêu thích. Tính đến hiện tại thì Nhơn đã hơn 50 lần chinh phục ngọn núi này rồi.

Anh có kỉ niệm đáng nhớ nào khi tập chạy tại núi Bà Đen không?

Núi Bà Đen để lại cho mình nhiều kỷ niệm lắm. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là khi lần đầu Nhơn chinh phục ngọn núi này. Vì không có sự chuẩn bị, không biết được độ khó của nó nên Nhơn đã leo từ chân núi đến đỉnh núi mà không mang theo đủ nước. Leo được nửa đường thì mình bị tụt năng lượng và phải nằm nghỉ nửa tiếng, sau đó mới có thể leo lên đến đỉnh.

Đỉnh núi Bà Đen lung linh khi đêm về

Rồi có những lúc lên đỉnh núi đã là 8 giờ tối, trời đổ mưa to, Nhơn phải dầm mưa xuống núi với ánh đèn pin leo lét, nhiều lần suýt ngã ở những đoạn dốc trơn. Lúc đầu thì Nhơn rất sợ chạy ở đây vào buổi tối, nhưng về sau, khi những con đường trở nên quen thuộc thì lại cảm thấy yêu cung đường này từ lúc nào rồi.

Vậy theo anh, điều hấp dẫn nhất tại giải chạy Baden Mountain Marathon 2023 là gì?

Có lẽ đó chính là thông điệp "Đường chạy huyền thoại". Đây là giải chạy mà các runner sẽ sải bước qua các điểm đến ghi tên vào huyền thoại trên mảnh đất Tây Ninh. Mọi người có thể chạy qua những cánh đồng lúa thoáng đãng, chạy dưới những tán cây cao su, và đặc biệt là có cơ hội ghé thăm những địa danh đặc biệt của Tây Ninh như Tòa Thánh Cao Đài, Ma Thiên Lãnh. Các vận động viên sẽ xuất phát từ núi Bà Đen, và khi gần kết thúc đường đua sẽ được chạy vòng quanh ngọn núi linh thiêng này. Đó là cơ hội tuyệt vời để các runner phóng tầm mắt và ngắm toàn bộ cảnh đẹp của núi khi mặt trời lên.

Cung đường giải chạy qua Toà Thánh Cao Đài

Nhơn đã tham gia rất nhiều giải chạy rồi, nhưng khi được trải nghiệm đường chạy ở giải Baden Mountain Marathon vẫn thấy rất hấp dẫn, bởi đường chạy đi qua rất nhiều cung đường có địa hình đa dạng và cảnh quan nên thơ.

Anh có thể chia sẻ một vài lưu ý với với các vận động viên lần đầu tiên tham gia giải chạy Baden Mountain Marathon 2023?

Giải chạy Baden Mountain Marathon 2023 có đến 4 cự ly (5km, 10km, 21km và 42km) để các runner lựa chọn phù hợp với điều kiện thể chất và mục tiêu của mình. Nhơn nghĩ, dù là chọn cự ly nào thì các bạn cũng cần tràn đầy năng lượng kể từ lúc bắt đầu đến kết thúc. Để làm được điều đó, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu là rất quan trọng. Trước giải chạy vài ngày, các bạn nên chuẩn bị cả sức khoẻ và tâm lý thật tốt bằng việc không ăn các món lạ hay không nên tập luyện quá sức để cơ thể được thư giãn và trong tâm thế sẵn sàng. Vào ngày thi, các bạn nên đến sớm trước giờ xuất phát để khởi động thật kỹ, nắm thật rõ các quy định của giải chạy và chọn vị trí đứng phù hợp.

Cảnh bình minh tuyệt đẹp tại đường chạy Baden Mountain Marathon 2023

Việc đến sớm tại giải chạy Baden Mountain Marathon 2023 còn là khoảng thời gian rất thú vị để các bạn hít thở bầu không khí trong lành và thư thái ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp ở núi Bà Đen, miễn là đừng mải ngắm cảnh đẹp quá mà quên mất mình đang thi nhé (cười). Các bạn có thể tự thưởng cho mình chuyến đi cáp treo lên núi Bà Đen, tận hưởng vẻ đẹp của ngọn núi linh thiêng và ngắm toàn cảnh vùng đồng bằng mênh mông sau giải chạy này.

Rất cảm ơn Trọng Nhơn!