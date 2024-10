Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải những đoạn clip ghi lại hiện tượng lạ xuất hiện ở trên núi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến ai xem cũng không khỏi rùng mình.

Theo chia sẻ của cô gái thì cảnh tượng trên bản thân cô cũng chưa từng thấy bao giờ. Theo đó, trong một lần đi lên núi mới đây, cô gái đã bắt gặp hình ảnh hàng triệu con giun đất nối thành hàng di chuyển thành một đoạn dài hàng chục mét.

Cứ như thể chúng đã cảm nhận được điều bất ổn nào đó ở sâu bên trong lòng đất nên tìm cách tản cư, di dời đi chỗ khác.

Rùng mình cảnh tượng hàng triệu con vật nối hàng dài di chuyển sau mưa lớn, dân mạng vội lên tiếng cảnh báo

Không chỉ nhìn thấy một lần, mà sau đó cô gái quay lại vào các ngày tiếp theo vẫn chứng kiến cảnh tượng tương tự thậm chí số lượng giun đất còn nhiều hơn lúc trước.

Bên dưới phần bình luận, một số người cho rằng đây chắc chắn không phải là giun chui lên do bị kích điện vì khi dùng phương pháp này thì giun đất không thể xếp thành hàng di chuyển được.

Bên cạnh đó, một số người có kinh nghiệm đi rừng cũng đưa ra phân tích cho rằng đây là điềm báo sắp có mưa to kèm theo lũ suối rất lớn. Có thể lúc này bên trong lòng đất, tại khu vực sinh sống của chúng đã có quá nhiều nước cùng với bùn nhão nên chúng phải ngoi lên mặt đất tìm chỗ ở mới. Những ví trí này rất có thể đang có nguy cơ sụt lún, sạt lở trong thời gian ngắn sắp tới. Do đó, mọi người cần hết sức đề phòng, cảnh giác và chú ý đến những dấu hiệu từ tự nhiên để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Cảnh tượng khiến nhiều người lo ngại

"1 là giun trồi lên mặt đất, 2 là kiến tha trứng kéo theo bày đàn bò lên cao là dấu hiệu ở duới lòng đất đang có nuớc dâng lên, bùn nhão chúng không sống được nên phải di cư. Mà những chỗ đó nên để ý vì khả năng cao sẽ sụt lún, sạt lở. Người dân khu vực đó cũng cần chú ý hơn", tài khoản D.L chia sẻ.

"Giun bò lên nhiều vậy là báo hiệu dưới lòng đất nhiều nước chắc chuẩn bị có sụt lún. Phải hết sức cẩn trọng với hiện tượng này nếu là nơi đồi núi, người dân phải di chuyển khỏi vùng nguy hiểm ngay vì các tầng địa chất bên dưới đa úng nước trở thành bùn, lâu ngày các kết nối sẽ bị phá vỡ sụp đổ", một tài khoản khác cảnh báo.