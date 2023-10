Rùng mình ca sĩ nhí 14 tuổi bị người đàn ông 60 tuổi theo dõi, còn mạo nhận làm cha

Vào ngày 30/10, Xports News đưa tin nữ ca sĩ 14 tuổi Oh Yu Jin đang bị một người đàn ông 60 tuổi theo dõi và quấy rối. Người đàn ông này liên tục đăng tải những bài viết gây tranh cãi, mạo nhận làm bố của nữ ca sĩ, yêu cầu gặp mặt bà của Oh Yu Jin. Những điều này khiến nữ ca sĩ nhí và gia đình vô cùng căng thẳng.

Người đàn ông này khiến netizen rùng mình vì mạo nhận làm bố của Oh Yu Jin: "Mọi người chỉ thấy bà của Oh Yu Jin chứ chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ cô bé. Họ đang che giấu điều gì chăng? Tôi đã phân tích giọng của cô bé và cách cô bé ho. Tôi là một chuyên gia phân tích. Nếu giống tôi thì cô bé chắc chắn có khả năng hát hay, nói năng lưu loát và viết chữ đẹp. Nếu cô bé không được như vậy thì nó không phải con tôi. Người xung quanh đều nói rằng cô bé rất giống tôi, giống từ răng đến mái tóc xoăn. Kể từ đó tôi đã theo dõi Oh Yu Jin. Tôi cần phải tìm hiểu sự thật. Bây giờ tôi không thể làm việc mà không nghĩ đến cô bé".

Oh Yu Jin chỉ xuất hiện bên bà

Điều này khiến 1 người đàn ông 60 tuổi theo dõi và mạo nhận là bố nữ ca sĩ

Gia đình nữ ca sĩ phải sống trong sợ hãi và đã báo cảnh sát. Kết quả điều tra cho thấy người đàn ông này còn đi theo Oh Yu Jin đến trường học và đến xem buổi diễn của cô bé. Tuy nhiên cảnh sát không thể bắt giữ người đàn ông này, do ông ta không có những hành động đe dọa nguy hiểm ở trường học và buổi biểu diễn.

Hiện tại cảnh sát bảo vệ Oh Yu Jin bằng cách cho cô đeo đồng hồ thông minh. Dù vậy gia đình của Oh Yu Jin vẫn rất lo lắng vì không rõ động cơ của người đàn ông này là gì. Đại diện của nữ ca sĩ đã lên tiếng yêu cầu người đàn ông dừng hành động theo dõi và kêu gọi pháp luật vào cuộc. Tuy nhiên người này vẫn liên tục đăng bài gây tổn hại đến tinh thần Oh Yu Jin.

Người đàn ông này đi theo Oh Yu Jin đến trường học và buổi biểu diễn, tuy nhiên cảnh sát không thể bắt giữ do người này không có các hành động đe dọa

"Sasaeng fan" chính là cơn ác mộng của nhiều thần tượng Kpop. Đây là 1 bộ phận fan cuồng nhiệt một cách thái quá, có những hành động bồng bột đến đáng sợ. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để tiếp cận, thậm chí là xâm phạm đến đời sống của thần tượng. Không có gì là sasaeng fan không dám làm, từ xô ngã, đụng chạm, theo dõi, đột nhập vào nhà cho đến bắt cóc và thậm chí kinh khủng hơn là dọa giết idol.

Oh Yu Jin sinh năm 2009, lần đầu ra mắt khán giả thông qua cuộc thi hát Trot National Sports Festival . Nữ ca sĩ nhí cũng tham gia chương trình sống còn My Teenage Girl nhưng không giành được suất ra mắt cùng nhóm nhạc Classy.

Oh Yu Jin sinh năm 2009, năm nay mới 14 tuổi

Nguồn: Xports News