Ronaldo tịt ngòi khiến Al Nassr ôm hận

Trận đấu diễn ra cởi mở. Dù tấn công nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng Al Nassr khó đưa bóng vào vòng cấm. Những gì họ có thể làm chỉ là những cú phất bóng để tận dụng khả năng leo biên của Sadio Mane.

Cách tiếp cận này tỏ ra có hiệu quả trong nửa đầu hiệp 1 khi Al Nassr dứt điểm liên tục và khiến hàng thủ Al Ahli chao đảo. Nhưng càng thi đấu, Al Ahli càng siết lại tuyến giữa. Với những nhân tố phòng ngự nổi danh như Demiral, Ibanez hay Kessie, Al Ahli bắt đầu cầm bóng tốt hơn và đẩy lùi Al Nassr về phần sân nhà.

Từ cuối hiệp 1, Al Nassr bắt đầu loay hoay. Otavio và Brozovic đuối trước hệ thống phòng thủ nhiều lớp của đối thủ, trong khi Ronaldo đơn giản là “mất tích”. Anh không tạo ra bất cứ điểm nhấn nào.

Ronaldo và Mane đều bất lực

Người chạm bóng nhiều nhất trên hàng công Al Nassr là Talisca. Tiền đạo này liên tục dứt điểm từ trong lẫn ngoài vòng cấm. Nhưng khi hiệu quả chưa đến thì Al Nassr đã dính bàn thua.

Từ một pha phản công sắc sảo ở phút 58, Kessie đón bóng ngoài vòng cấm và đặt lòng hiểm hóc găm bóng vào góc chữ A mở tỷ số.

Thời gian sau đó chứng kiến sự chán nản của Ronaldo và đồng đội , vì họ có rất ít cơ hội hãm thành. Mà trong những lần dứt điểm thì Talisca lại phung phí. Đồng đội căng vào, từ cự ly 2 mét anh đệm lòng ra ngoài. Đồng đội tạt bóng, từ cự ly 5 mét anh đánh đầu trượt…

Những cơ hội như vậy cứ trôi qua, ném đi cơ hội giành điểm của Al Nassr. Nhưng ở những giây cuối cùng, vận may đã mỉm cười với họ. Từ cánh phải, một cầu thủ Al Nassr căng ngang đưa bóng đập chân Bassam Al Hurayji bay vào lưới, ấn định tỷ số 1-1. Rõ ràng Ronaldo có lý do để không hài lòng về kết quả này vì Al Nassr có lợi thế sân nhà, nhưng với những gì đã thể hiện, 1 điểm là rất may mắn đối với đội bóng của anh.