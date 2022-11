Ronaldo, Man Utd, màn kịch điên rồ và ván cược quyết định tại World Cup 2022

Ronaldo và Manchester United thông báo chia tay vào thời điểm nhạy cảm: Bồ Đào Nha sắp đá trận mở màn World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Trên trang chủ ngày 22-11, Man Utd ra thông báo ngắn gọn dài 67 chữ về việc chia tay Ronaldo, khẳng định: "Cristiano Ronaldo sẽ rời Manchester United qua thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức".



Diễn biến này không khiến các cổ động viên quá sốc. Quyết định chia tay được Man Utd xác nhận sau khi Ronaldo công khai chỉ trích đội nhà, ban lãnh đạo, và huấn luyện viên Erik Ten Hag trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan.

Phương án tối ưu

Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho Ronaldo, hãy giả định tiền đạo từng 5 lần được trao Quả bóng vàng này thực sự toan tính khi công kích Man Utd trong cuộc trao đổi với Morgan - người thậm chí tiết lộ rằng chính Ronaldo đã đề nghị ông thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Ở tuổi 37, Ronaldo đã trải qua những thăng trầm của đời cầu thủ. Hoặc có thể nói, chính cầu thủ "triệu view" này - người đã luôn đứng giữa lằn ranh của sự yêu - ghét từ lúc 18 tuổi - mới là người giàu kinh nghiệm nhất trong việc ứng xử với truyền thông.

Ronaldo không hạnh phúc khi trở lại Manchester United - Ảnh: REUTERS

Và nếu bạn vẫn cho Ronaldo hành xử trẻ con, cũng đừng đánh giá thấp đội ngũ truyền thông hay các cố vấn sự nghiệp sau lưng tiền đạo người Bồ Đào Nha.



Đối với một cầu thủ có khả năng kiếm 1,6 triệu USD cho mỗi bài đăng quảng cáo trên Instagram, thật khó thuyết phục nếu nghĩ rằng anh ta hoàn toàn không suy nghĩ gì khi đề nghị nhà báo Morgan thực hiện cuộc phỏng vấn như thế, với một nội dung gây sốc như thế, ở một thời điểm nhạy cảm như thế.

Về mặt nghề nghiệp, cách ứng xử của Ronaldo (trong những lần hiếm hoi mùa này xuất hiện) trên sân bóng suốt thời gian qua rõ ràng khó có thể chấp nhận, và điều này không có gì phải bàn cãi.

Nhưng nếu việc bỏ vào đường hầm trước khi kết thúc trận đấu là hành động có thể bị đánh giá bốc đồng, một lần nữa, việc chủ động đề nghị một cuộc phỏng vấn tai tiếng khó có thể là việc làm thiếu suy nghĩ. Vấn đề là vì sao anh ta chọn cách này?

Thực tế, Ronaldo đã bắn tín hiệu đòi rời Man Utd liên tục từ mùa hè năm nay. Nhưng trong một thế giới bị những hợp đồng chuyên nghiệp ràng buộc, chuyện rời đi không hề đơn giản. Có thể nói, giờ đây Ronaldo đã đạt mục đích chia tay sân Old Trafford, và màn phỏng vấn với Morgan là phương án cuối cùng.

Quan trọng hơn, sự nghiệp của Ronaldo tại Man Utd đếm ngược từng ngày. Đã 19 năm kể từ lúc Ronaldo ra mắt Man Utd lần đầu, chưa bao giờ vị trí của anh trong đội bóng lại tệ hại ở mức này: một cầu thủ dự bị, một lão tướng, một con "cừu đen".

Ronaldo tập luyện cùng tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2022 - Ảnh; REUTERS

Thông thường, với một cầu thủ, sự nghiệp của anh ta có thể kết thúc theo kịch bản sau: tỏa sáng, già đi, mất vị trí, ký hợp đồng với một đội bóng ít danh tiếng để kiếm những khoản tiền cuối cùng trước khi giải nghệ.



Nhưng Ronaldo chưa bao giờ nghĩ mình là một cầu thủ bình thường. Khi Wayne Rooney, người đồng đội cũ sinh cùng năm với anh, đã giải nghệ với gương mặt và cơ thể của một người đàn ông trung niên, Ronaldo vẫn khoe thân hình cơ bắp và thuyết phục mọi người rằng anh là một ngôi sao đương thời, một kẻ vẫn sẵn sàng chơi bóng đá ở cấp độ cao nhất.

Nhưng làm sao để thuyết phục các đội bóng ở cấp độ cao nhất ký hợp đồng với một Ronaldo "hết thời"? Có lẽ, Ronaldo không thể ngồi yên để chờ đợi tương lai lụi tàn ở Man Utd.

Có rất nhiều lý do để bạn rời đi, nhưng lý do tốt nhất là rời đi không phải vì vấn đề chuyên môn. Một cách vô tình hay hữu ý, chia tay Man Utd vì lý do kỷ luật phần nào đã mang theo một thông điệp rằng Ronaldo chưa hết thời, anh chỉ rời đi vì lý do phi chuyên môn.

Canh bạc cuối sự nghiệp

Thái độ vô kỷ luật và kém tôn trọng đội bóng dù sao vẫn khiến hình ảnh Ronaldo sứt mẻ. Nhiều người cho rằng lẽ ra Ronaldo nên cố gắng chuyên nghiệp hết mức có thể, vì điều này sẽ giúp anh giữ một vị trí trong lịch sử câu lạc bộ.

Tuy nhiên, như đã nói, dường như Ronaldo cho rằng việc anh ăn lương cao và ngồi dự bị cũng sẽ không giúp vị thế của anh cải thiện là bao. Và một canh bạc được lựa chọn, bắt đầu từ cuộc phỏng vấn trên.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho Ronaldo? Trước mắt, chân sút này sẽ dồn hết nỗ lực cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2022.

Ronaldo sẽ dồn hết nỗ lực cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Trong quá khứ, Ronaldo thường xuyên đối diện với những chỉ trích, và không ít lần đập tan sự chỉ trích bằng những màn trình diễn xuất thần. Người ta sẽ nhanh chóng quên ngay một Ronaldo yếu kém nếu họ thấy anh lại lập một hat-trick, đặc biệt ở những trận cầu lớn.



Nếu Ronaldo dẫn dắt Bồ Đào Nha vô địch World Cup, hoặc chí ít có vài trận cầu bùng nổ, tên tuổi và giá trị thương hiệu của cầu thủ này sẽ có cơ hội được khôi phục hoàn toàn.

Không ngẫu nhiên Ronaldo tuyên bố anh sẽ giải nghệ nếu Bồ Đào Nha vô địch World Cup. Và dĩ nhiên, kịch bản tệ hại hơn sẽ chờ đón siêu sao này trong trường hợp anh gây thất vọng trên đất Qatar.

Được ăn cả, ngã về không. Kỳ World Cup 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho "di sản" của Ronaldo đối với bóng đá.