Rơi xuống vực sâu ở bán đảo Sơn Trà khi đang chụp ảnh, nữ sinh viên 19 tuổi được cứu trong đêm

Một nữ sinh viên 19 tuổi trượt chân rơi xuống vực sâu khi chụp ảnh trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), được lực lượng chức năng tiếp cận, đưa lên an toàn trong đêm.

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng giải cứu một nữ sinh viên gặp nạn trên bán đảo Sơn Trà.

Khoảng 19h40 tối 11/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo có người rơi xuống vực sâu tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí nữ sinh viên gặp nạn trên bán đảo Sơn Trà trong đêm. Ảnh: Anh Linh

Nạn nhân được xác định là N.T.L. (19 tuổi), sinh viên đang học tại Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc chụp ảnh tại khu vực bán đảo Sơn Trà, nữ sinh viên không may trượt chân, rơi xuống hố.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 điều động xe cứu nạn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an phường Sơn Trà, lực lượng biên phòng và dân quân tổ chức tìm kiếm.

Qua trinh sát, lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân là nữ, nằm tại vị trí cách đường khoảng 100m và vẫn tỉnh táo.

Các lực lượng phối hợp sử dụng dây cứu nạn đưa nữ sinh viên lên vị trí an toàn. Ảnh: Anh Linh

Hai cán bộ, chiến sĩ được cử tiếp cận nạn nhân, mang theo dây cứu nạn, đèn pin, đai an toàn và mũ bảo hộ. Sau khi kiểm tra tình trạng của cô gái, lực lượng cứu hộ cố định đai an toàn, triển khai hệ thống dây để đưa nạn nhân lên.

Đến khoảng 21h tối 11/8, nữ sinh được đưa đến vị trí an toàn, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế và gia đình.

Nữ sinh viên được lực lượng cứu hộ đưa lên an toàn sau hơn 1 giờ triển khai cứu nạn. Ảnh: Anh Linh

Nhờ được phát hiện và giải cứu kịp thời, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.