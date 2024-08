Rơi máy bay trực thăng ở Nepal khiến 5 người thiệt mạng

Nepal có lịch sử đáng buồn về an toàn hàng không và nước này đã chứng kiến một loạt vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ và trực thăng gây chết người trong nhiều thập kỷ qua.



Chiếc trực thăng do hãng hàng không Dynasty Air vận hành đang trong hành trình bay từ thủ đô Kathmandu hướng đến Syabrubesi - điểm khởi đầu của nhiều tuyến đường đi bộ đường dài phổ biến với khách du lịch. Một thông cáo báo chí từ Cục Hàng không Dân dụng Nepal cho biết máy bay đã mất liên lạc khoảng 3 phút sau khi cất cánh và bị rơi ở huyện Nuwakot, phía Bắc thủ đô Kathmandu. Người dân địa phương đã phát hiện ra đám cháy trong rừng và báo cho chính quyền.

Một chiếc trực thăng khác đã được điều động ngay đến hiện trường vụ tai nạn máy bay để cứu hộ - thông cáo báo chí cho biết.

"Cả 5 người trên máy bay - bao gồm phi công - đều đã tử vong" - phát ngôn viên cảnh sát Dan Bahadur Karki nói với AFP.

Sĩ quan huyện Nuwakot Ram Krishna Adhikari cho biết 5 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng.

"Máy bay đã bị rơi trong một khu rừng rậm trên sườn đồi. Chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân hoặc sự việc xảy ra như thế nào" - ông cho biết từ hiện trường vụ tai nạn.

Ngành hàng không của Nepal "nổi tiếng" với các vấn đề về an toàn bay (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo ông Adhikari, cảnh sát và quân đội đã được điều động sau khi người dân địa phương báo cho ông về vụ tai nạn và hỏa hoạn tại địa điểm này.

Ngành hàng không của Nepal đã bùng nổ trong những năm gần đây về vận chuyển hàng hóa và người giữa các khu vực khó tiếp cận cũng như những người đi bộ đường dài và leo núi nước ngoài. Tuy nhiên, ngành này đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng an toàn bay kém do việc đào tạo và bảo trì không đầy đủ, các vấn đề càng phức tạp hơn do địa hình hiểm trở của Nepal.

Liên minh châu Âu đã cấm tất cả các hãng hàng không Nepal vào không phận của mình vì lo ngại về an toàn.

Vụ tai nạn trực thăng hôm 7/8 xảy ra 2 tuần sau một vụ tai nạn máy bay ở Kathmandu khiến tất cả 18 người trên máy bay thiệt mạng, ngoại trừ phi công.

6 người - bao gồm 5 thành viên của một gia đình người Mexico - đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng bị rơi ngay sau khi cất cánh ở khu vực Everest vào năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Nepal Rabindra Adhikari nằm trong số 7 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng vào năm 2019.

Sự cố lớn gần đây nhất liên quan đến chuyến bay thương mại của quốc gia này là vào tháng 1/2023 khi một máy bay của Yeti Airlines bị rơi khi hạ cánh tại Pokhara, khiến toàn bộ 72 người trên máy bay thiệt mạng.

Tất cả 167 người trên một chiếc máy bay của Pakistan International Airlines đều thiệt mạng khi máy bay này rơi trong lúc đang hạ cánh xuống sân bay Kathmandu, khiến đây trở thành vụ tai nạn máy bay chết chóc nhất ở Nepal kể từ năm 1992.