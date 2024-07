Robot lau cửa sổ có đáng mua không? Sau khi sử dụng 3 lần, tôi đã có câu trả lời

Ngày nay, các tòa nhà ngày càng cao hơn. Các tòa nhà dân cư cao tầng có ánh sáng, thông gió tốt hơn và tầm nhìn rộng hơn nhưng chúng cũng có một số nhược điểm.

“Vệ sinh cửa sổ” đã trở thành vấn đề đau đầu của nhiều cư dân cao tầng.

Nhiều tòa nhà chung cư cao tầng không có ban công bên ngoài cửa sổ, khi lau cửa sổ quả thực có một số nguy hiểm về an toàn.

Ưu điểm của robot lau cửa sổ

1. An toàn

Lý do hầu hết bạn bè chọn mua robot lau cửa sổ là vì sự an toàn.

Thông thường khi lau cửa sổ tại nhà, đặc biệt là khi người dân ở các tòa nhà cao tầng lau cửa sổ, bạn có thể phải đưa tay hoặc cơ thể ra ngoài cửa sổ, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Cho dù chúng ta lau cửa sổ tại nhà hay thuê người dọn phòng lau cửa sổ đều có những vấn đề an toàn nhất định.

Nếu bạn thực sự làm bản thân bị thương khi lau cửa sổ, thậm chí gây ra tổn thất nghiêm trọng hơn thì thật sự không đáng.

Nếu bạn sử dụng robot lau cửa sổ thì vấn đề an toàn sẽ được đảm bảo. Robot lau cửa sổ dựa vào lực hút để làm sạch và được trang bị dây an toàn chuyên nghiệp.

Khi sử dụng robot lau cửa sổ, chúng ta không cần phải nhoài người ra ngoài cửa sổ mà chỉ cần di chuyển robot lau cửa sổ vào trong nhà.

Nếu lo lắng, bạn cũng có thể chọn cách buộc dây an toàn vào một vật nặng để không xảy ra hiện tượng rơi rớt.

Để lùi lại một bước, ngay cả khi robot lau cửa sổ bị rơi trong quá trình sử dụng, robot lau cửa sổ vẫn có thể được kéo lại nhờ dây an toàn. Miễn là chúng ta kiểm soát được độ dài của dây an toàn, chúng ta không phải lo lắng về độ dài của dây an toàn. robot lau cửa sổ đánh người khác.

2. Tiện lợi

Với robot lau cửa sổ, chúng ta chỉ cần đặt robot lên trên cửa sổ là có thể lau cửa sổ trong nhà.

Chúng ta không cần phải tốn quá nhiều thời gian và công sức để lau cửa sổ trong nhà. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng robot lau cửa sổ tại nhà để lau sàn nhà, gạch, cửa kính, gương, bàn , v.v..

Bằng cách này, robot lau cửa sổ cũng có thể hoàn thành công việc lau chùi ở nhiều nơi, đó là tiết kiệm thời gian và tiết kiệm lao động và thuận tiện hơn.

Với robot lau cửa sổ, chúng ta không cần phải lo lắng về việc tự mình lau cửa sổ, cũng như không cần phải tốn tiền tìm nhân viên dọn phòng đến lau cửa sổ. Có thể nói là tiện lợi hơn, tiết kiệm nhân công hơn, và sự an toàn cũng có thể được đảm bảo ở một mức độ nhất định.

Nhược điểm của robot lau cửa sổ

Tưởng chừng như robot lau cửa sổ đã giải quyết được vấn đề an toàn khi lau cửa sổ nhưng trong quá trình sử dụng thực tế, mọi người cũng sẽ nhận thấy robot lau cửa sổ cũng có một số khuyết điểm.

Nếu bạn không thể chấp nhận những khuyết điểm này thì quả thực sẽ rất đau đầu nếu bạn mua robot lau cửa sổ, nó có thể sẽ trở nên nhàn rỗi.

Nhược điểm số 1:

Có điểm mù vệ sinh

Trên thực tế, robot lau cửa sổ không hoàn hảo. Một trong những khuyết điểm lớn nhất là sẽ xuất hiện những điểm mù về mặt vệ sinh trong quá trình lau cửa sổ.

Sẽ vẫn còn một số bụi và vết bẩn ở các góc của cửa sổ. Dù có mất nhiều thời gian hơn cũng không có cách nào để làm sạch toàn bộ các khu vực của toàn bộ cửa sổ.

Các cửa sổ trong nhà của chúng ta đều là hình chữ nhật. Nếu sử dụng robot phá cửa sổ hình tròn thì các góc của hình chữ nhật không thể lau sạch sẽ trở thành điểm mù vệ sinh.

Nếu bạn chọn robot lau cửa sổ hình chữ nhật thì quả thực bạn có thể làm sạch các góc, nhưng khi sử dụng, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hướng đóng mở cửa sổ cũng như kích thước của cửa sổ, và sẽ có một số khu vực không thể làm sạch được.

Nhược điểm số 2:

Không phù hợp với mọi cửa sổ

Trong quá trình sử dụng robot lau cửa sổ, sẽ có những yêu cầu nhất định đối với cửa sổ.

Nếu độ cong của cửa sổ ở nhà quá lớn hoặc cửa sổ quá dày có thể khiến lực hút của robot không đủ, hút không tốt trên kính và không thể hoàn thành công việc dọn dẹp.

Ngoài ra, nếu cửa sổ mở ra ngoài hoặc góc mở cửa sổ tương đối nhỏ có thể khiến robot lau cửa sổ không thể sử dụng bình thường, sau khi vệ sinh, nhiều chỗ vẫn còn vết bẩn.

Kết luận: Mặc dù vẫn còn những khuyết điểm nhưng với tôi đây là món đồ đáng mua. Bạn có thể tham khảo mua sản phẩm tại đây.