Rộ video cậu út nhà Tổng thống Donald Trump kết hôn

Một tài khoản YouTube có tên "Lovely Trump Family" đã đăng tải một số video về đám cưới trong mơ của con trai ông Donald Trump. Tuy nhiên, tất cả video đều có phần tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rằng chúng được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Trên thực tế, không có hãng tin tức nào đưa tin về hôn lễ này.

Một tài khoản YouTube có tên "Lovely Trump Family" đăng tải video AI về đám cưới của con trai ông Donald Trump. Ảnh: YOUTUBE

Video được đăng tải vào ngày 16-5 với tiêu đề: "Barron Trump & Công chúa Leonor - Lễ cưới cổ tích hoành tráng | Toàn cảnh đám cưới hoàng gia lộng lẫy!".

Tuy nhiên, phần mô tả của video ghi rõ: "Trải nghiệm đám cưới hoàng gia kỳ diệu khi Barron Trump và Công chúa Tây Ban Nha Leonor trình bày một loạt bài hát đầy cảm xúc tại lễ cưới hoành tráng của họ.

Với giọng hát sâu lắng, họ thể hiện những bản ballad tuyệt vời như "Our Forever Begins", "A Love Meant to Be" và "Promise of Forever". Mỗi bài hát là lời tôn vinh tình yêu đích thực, niềm tin và hành trình của hai trái tim đồng điệu. Trong bối cảnh lộng lẫy của một cung điện hoàng gia và không gian xa hoa, màn trình diễn đầy cảm xúc của họ thể hiện tinh thần của một chuyện tình cổ tích. Lời bài hát mê hoặc, giai điệu sâu lắng và nụ cười rạng rỡ của Barron và Công chúa Leonor đã tạo nên một khoảnh khắc không thể quên, biến đám cưới hoàng gia này thành một sự kiện thực sự kỳ diệu. Hãy chứng kiến niềm vui, tình yêu của hai tâm hồn hòa hợp trong một buổi lễ hoành tráng và thanh lịch".

Hình ảnh hôn lễ được tạo bằng AI. Ảnh: YOUTUBE

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về trí tuệ nhân tạo (AI) trong video nêu rõ video này được tạo ra bằng công nghệ AI với mục đích giải trí.

Giọng nói, hình ảnh và màn trình diễn của Barron Trump và Công chúa Leonor được tạo ra bằng phần mềm AI tiên tiến và không phản ánh các sự kiện có thật.

Kênh YouTube này cũng đăng nhiều video tương tự với cùng chủ đề và tất cả đều có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về AI.