Rộ tin đồn về tình mới của sao nam Vbiz "chỉ hẹn hò bạn gái 18 tuổi": Lật lại mối quan hệ "chị chị em em" càng gây xôn xao

Trong một đoạn clip đăng tải mới nhất trên TikTok của mình, Will (Nguyễn Anh Tuấn, SN 1989) thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng một cô gái. Không những thế, trong nội dung clip, Will còn hóm hỉnh bày tỏ điều ước mà hội bạn trai mong muốn trong ngày sinh nhật chính là cô người yêu bên cạnh “biến mất”.

Chính bởi nội dung này mà thanh tìm kiếm của video xuất hiện từ khóa liên quan đến người yêu mới của Will, danh tính cô gái bên cạnh,... Không ít người nghi vấn cho rằng cô gái bên cạnh chính là tình mới của nam ca sĩ.

Đoạn clip khiến nhiều người đặt nghi vấn Will và Trâm Ngô đang hẹn hò

Được biết, cô gái trong video cùng Will không phải gương mặt quá xa lạ mà chính là Trâm Ngô (SN 1999) - “nàng thơ” Gen Z được nhiều người yêu thích. Cô nàng từng được mệnh danh là hot girl răng khểnh, sau đó ghi dấu ấn trong lĩnh vực người mẫu ảnh và diễn xuất. Trâm Ngô tham gia loạt phim web drama, viral video, truyền hình lẫn MV, trở thành gương mặt quảng bá tiềm năng của các nhãn hàng. Bên cạnh đó, cô còn là nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok với những video đời thường hài hước, vui vẻ.

Hiện tại, Trâm Ngô đang sở hữu gần 350k người theo dõi trên TikTok và con số này trên Instagram là 399k người. Mỗi khi xuất hiện, Trâm Ngô cũng hút một lượng người xem khủng, nhận nhiều lượt “thả tim” và tương tác từ người hâm mộ.

Nhan sắc xinh đẹp của Trâm Ngô

Nếu những ai đã theo dõi Trâm Ngô từ lâu đều biết cô nàng có mối quan hệ thân thiết “chị chị em em “ với Linh Ka - bạn gái cũ của Will. Chính vì vậy, nhiều người bày tỏ thắc mắc khi thấy cô nàng xuất hiện gần gũi bên cạnh Will. Điều này khiến dân tình đồn đoán liệu có drama “bùng binh” nào giữa 3 người trong mối quan hệ này

Tuy nhiên về tin đồn là tình mới của Will, Trâm Ngô không lên tiếng trực tiếp. Song khi có người hỏi về tình trạng mối quan hệ, hot girl sinh năm 1999 thẳng thắn cho biết mình vẫn còn đang độc thân vui tính. Dẫu vậy, cô cũng vẫn thoải mái bình luận vào video của Will, tương tác vui vẻ, thân thiết.

Trong khi đó, Will không phản ứng lại với những tin đồn hay câu hỏi về chuyện tình cảm của netizen. Song, khi nhận một bình luận công kích cho rằng nam ca sĩ chỉ thích yêu những cô gái trẻ hơn nhiều tuổi, Will lập tức phản bác: “Trời ơi, vu khống kìa cả nhà ơi”. Ngoài ra, anh cũng không nhắc thêm gì đến tình mới hay tình cũ.

Trâm Ngô có mối quan hệ thân thiết với Linh Ka

Phản ứng của Trâm Ngô cũng như Will vẫn khiến netizen hoang mang, không rõ được thực hư câu chuyện bởi cả hai đều úp mở nửa đùa nửa thật. Nhưng cũng không ít người cho rằng có thể cả hai chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, anh em bình thường vì làm chung công ty nên cùng nhau quay nội dung lên MXH.

Trước đó, Trâm Ngô cũng từng không ít lần khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ với nhiều nam ca sĩ khi góp mặt trong một số MV của Ngô Kiến Huy, Quang Hùng MasterD, OnlyC,.. Do vậy, dân tình đồn đoán có thể mối quan hệ với Will cũng tương tự như vậy. Song, vẫn phải đợi người trong cuộc chính thức lên tiếng mới có thể xác thực rõ ràng tin đồn này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ủa Trâm Ngô là người yêu mới của Will hả?”.

- “Hai anh chị này là người yêu thật hay làm content thôi vậy mọi người?”.

- “Thấy có vẻ là đồng nghiệp, Will cũng để ghi chú là khách mời trợ diễn thì chắc chỉ quay chung clip thôi”.

- “Không liên quan nhưng Trâm Ngô nhìn xinh thật, duyên với cuốn hút lắm luôn”.

- “Là công khai hẹn hò hay sao nhỉ các bạn, thấy Trâm Ngô nói vẫn còn độc thân mà”.

Will và Linh Ka bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2019, khi đó hot girl mới 17 tuổi. Cả hai nhiều lần lộ hint check-in cùng địa điểm, đi du lịch cùng nhau, diện đồ đôi,... Cặp đôi cũng thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, chơi cùng nhóm bạn song chưa bao giờ lên tiếng về chuyện hẹn hò.

Tháng 5/2023, trong một chia sẻ với truyền thông, Will thẳng thắn chia sẻ Linh Ka là talent của công ty mình và Will là giám đốc dự án cho Linh Ka. Còn về mối quan hệ cá nhân thì Will từ chối chia sẻ. Tuy nhiên vào tháng 6/2024, phía đại diện của Linh Ka xác nhận mối quan hệ của cô và Will đã dừng lại. Đây là lần đầu tiên và duy nhất một trong 2 bên làm rõ mối quan hệ của cặp đôi. Từ đó đến nay, Will và Linh Ka chưa từng chạm mặt hay có bất cứ tương tác nào liên quan đến nhau.