Rộ tin đồn về danh tính 4 chị đẹp bị loại: Có tên 3 Quán quân, sốc nhất là Lưu Hương Giang ra về?

Sau khi 6 chị đẹp đầu tiên ra về, chương trình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng chỉ còn lại 24 chị đẹp. Trong vòng công diễn 2 sắp tới, nhiều khả năng 4 người trong số 24 chị đẹp sẽ bị loại. Thông tin 4 người dừng chân dựa trên format gốc Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Theo bản Trung, ở công diễn 2, ban tổ chức sẽ loại 4 chị đẹp có điểm bình chọn thấp nhất.

Dựa vào hình ảnh từ trailer của chương trình, khán giả bắt đầu đồn đoán về danh tính 4 người phải ra về. Theo tập 6, có thể thấy đội 3 người của MLee (gồm MLee, Thu Phương, Lệ Quyên) và Đoan Trang (Mỹ Linh, Đoan Trang, Thanh Ngọc) rất mạnh. Các đội này thiên về vocal và dự đoán sẽ gây bùng nổ đêm công diễn 2 bởi tiết mục cực kỳ cảm xúc.

Theo luật chơi, trong số 6 đội sẽ có 2 đội được an toàn và 4 đội rơi vào vòng nguy hiểm. Nhiều khán giả dự đoán từ tương quan lực lượng thì đội MLee hoặc đội Đoan Trang sẽ an toàn. Thêm 1 tình huống nữa cũng có thể xảy đến là cả 2 đội MLee và Đoan Trang đều an toàn. Nếu điều này xảy đến thì 4 đội còn lại gồm đội Lan Ngọc, đội Diệu Nhi, đội H'Hen Niê, đội Hà Kino sẽ rơi vào vòng nguy hiểm.

Hình ảnh các chị đẹp đọc kết quả ở lại hay ra về ở vòng công diễn 2

Ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, chị đẹp có bình chọn thấp ở các đội nguy hiểm sẽ phải dừng chân. Không cần biết chị đẹp đó nổi tiếng hay hát hay, nhảy đẹp thế nào, miễn là bình chọn thấp thì ra về ngay lập tức.

Tính toán dựa trên luật chơi và hình ảnh từ trailer của chương trình, khán giả dự đoán các chị đẹp có thể ra về gồm: Quỳnh Nga (đội Lan Ngọc), Thái Trinh (đội Diệu Nhi), Giang Hồng Ngọc (đội Hà Kino), Lưu Hương Giang (đội H'Hen Niê).

Với trường hợp của Quỳnh Nga, dân mạng khẳng định cô bị loại vì hình ảnh Lan Ngọc ôm Quỳnh Nga khóc trong lúc nhận kết quả loại trừ.

Hình ảnh Lan Ngọc ôm Quỳnh Nga khóc nức nở

Việc Lưu Hương Giang vướng tin đồn bị loại là do cảnh quay H'Hen Niê khóc và đứng nhìn 1 ai đó. Từ chiếc nơ màu đỏ trên tóc của người đứng cạnh H'Hen Niê, khán giả đoán đó là Lưu Hương Giang. Dẫu vậy, vẫn có trường hợp Lưu Hương Giang dừng chân thì khó có thể xảy đến.

Lưu Hương Giang buộc tóc bằng nơ đỏ

Từ hình ảnh H'Hen Niê đứng khóc cạnh 1 người nào đó đeo nơ đỏ, khán giả đoán chị đẹp có khả năng bị loại là Lưu Hương Giang

Phương Vy

Giang Hồng Ngọc

Tập tiếp theo của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng sẽ lên sóng vào tối thứ Bảy, 9/12/2023 trên VTV3.