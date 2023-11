Rộ nghi vấn MCK có bạn gái mới sau 2 năm thất tình, "nửa kia" có cùng gu thời trang chất lừ?

Tối 11/11, MXH xôn xao trước thông tin MCK đã có bạn gái sau 2 năm độc thân. Cư dân mạng soi được bằng chứng học trò Karik và một hot girl check in cùng một địa điểm. Trong loạt ảnh mà cô gái này đăng tải, netizen bắt gặp một chàng trai trong hình bị chính chủ làm mờ nhưng có bóng dáng hệt như MCK. Một số cư dân mạng cho rằng đây chính là bạn gái mới của nam rapper.

Hint cặp đôi ở cùng một địa điểm. Chàng trai trong ảnh bị hot girl làm mờ có bóng dáng giống MCK

Trong khi đó, MCK cũng có nhiều động thái cho thấy nam rapper đã tìm được "nửa kia". Hết đăng trạng thái "Tôi chọn em", cựu thí sinh Rap Việt còn chia sẻ lại một câu nói bằng tiếng Anh có nội dung: "Everyone wants something real until they meet someone whose real standards challenge them to be real consistent, real considerate and real committed". (Tạm dịch: Ai cũng muốn những điều chân thật, rồi họ gặp được một người có những tiêu chuẩn thực sự thách thức họ phải thật kiên định, chu đáo và gắn kết ).

MCK có nhiều động thái cho thấy anh đã tìm được "nửa kia"

Dù người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận nhưng netizen nháo nhào cho rằng MCK đã có bạn gái mới. Trên tài khoản MXH, "tình tin đồn" của MCK hầu như không để lại chút thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, xem qua loạt ảnh mà cô nàng đăng tải, có thể thấy MCK và hot girl này có cùng gu thời trang cực chất.

Vẻ ngoài cuốn hút của bạn gái tin đồn MCK