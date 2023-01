Rinh quà khủng lên tới 30 triệu đồng với "Chuỗi thử thách Khám phá Thành phố VinFast" cực hot

Bật mí từ Ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng chung cuộc gồm: 01 Giải nhất: Xe máy điện VinFast Feliz S trị giá 29.900.000 đồng, 01 Giải nhì: Xe máy điện VinFast Evo200 trị giá 22.000.000 đồng và 03 Giải ba với cơ hội nhận được voucher VinID trị giá 5.000.000 đồng.



Bên cạnh giải thưởng chung cuộc hấp dẫn, người chơi chiến thắng mỗi tuần sẽ nhận được voucher VinID trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, sau khi thực hiện xong mỗi thử thách, người chơi sẽ được mở một hộp quà may mắn với phần quà là Voucher CGV, Voucher VinID cùng thẻ cào điện thoại có giá trị lên đến 100,000 đồng trong suốt 06 tuần diễn ra chương trình, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 26/01/2023.

"Chuỗi thử thách Khám phá Thành Phố VinFast" được thiết kế theo định dạng mini game trên điện thoại và máy tính. Người chơi vượt qua 3 vòng chơi thú vị, đua top cùng bạn bè với các thử thách mới lạ.

Để chiến thắng 03 thử thách trong "Chuỗi thử thách Khám phá Thành phố VinFast", bạn sẽ bắt đầu với "Tháp xanh - Xanh phong cách". Tại đây, bạn chỉ cần chụp những bức hình "go green" đặc sắc, tương tác 1001 kiểu với các sản phẩm xanh như xe máy điện VinFast hoặc khoe các ý tưởng sống xanh rồi gửi về ban tổ chức. Đặc biệt, bức ảnh cùng xe máy điện VinFast đẹp nhất do BTC lựa chọn sẽ nhận được Voucher VinID trị giá 10.000.000 đồng đấy.

Trạm tiếp theo trong "Chuỗi thử thách Khám phá Thành phố VinFast" là thử thách "Viện công nghệ xanh - Xanh thông thái". Với 6 bộ câu hỏi thú vị về môi trường xanh và công nghệ sạch, thử thách này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những kiến thức siêu bổ ích cũng như truyền cảm hứng sống xanh mạnh mẽ.

Về đích với thử thách mang tên "Quận xanh - Xanh bền bỉ", bạn sẽ hóa thân thành hành chủ nhân của chiếc xe máy điện VinFast, vi vu trong thành phố để thu thập những vật dụng giúp xe luôn bền bỉ trên chặng đường hướng đến tương lai Xanh. Thu thập càng nhiều vật dụng, cơ hội rinh về những phần quà giá trị càng cao.

"Chuỗi thử thách Khám phá Thành phố VinFast" là cơ hội để chúng ta vừa được trải nghiệm hành trình xanh với tinh thần "sạc đầy năng lượng - bứt phá muôn hướng", vừa có cơ hội nhận loạt quà vô cùng giá trị từ VinFast. Nếu vẫn chưa trải nghiệm thì mau mau tham gia ngay hôm nay bạn nhé:

Bước 1: Truy cập vào website thanhphovinfast.kenh14.vn và tạo tài khoản bằng Facebook cá nhân.

Bước 2: Lần lượt lựa chọn các thử thách trong "Chuỗi thử thách Khám phá Thành phố VinFast". Sau khi hoàn thành, người chơi sẽ nhận được số V-Token tương ứng ở mỗi thử thách.

● Thử thách "Tháp xanh - Xanh phong cách": Chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội

● Thử thách "Viện công nghệ xanh - Xanh thông thái": Trả lời các bài Quiz vui nhộn

● Thử thách "Quận xanh - Xanh bền bỉ": Tham gia game vượt chướng ngại vật thú vị

Bước 3: Tổng kết số V-Token đã thu thập được và chờ đợi phần quà của riêng mình.

Nếu là một "fan cứng" của xe máy điện VinFast thì đây chính là cơ hội để bạn thỏa niềm đam mê, trở thành người may mắn sở hữu dòng xe này. Nhớ nhé, tranh thủ tham gia tham gia để được nhận giải to và trở thành những công dân "go green" tiên phong của "Chuỗi thử thách Khám phá Thành phố VinFast" thôi nào!