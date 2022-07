Rihanna: Từ tuổi thơ nghèo đến tỷ phú tự thân trẻ nhất

Trên New York Times, ca sĩ nói không quan tâm tới những danh hiệu và thành tích. Điều khiến cô hạnh phúc là truyền cảm hứng cho phụ nữ, thanh thiếu niên có xuất phát điểm khiêm tốn. "Họ biết tôi có khởi đầu khó khăn và từng bước đi lên như thế nào. Từ đó, tạo cho họ hy vọng, thúc đẩy năng lực bản thân", cô nói.

Ca sĩ Rihanna (Ảnh: Wireimage)

Rihanna trải qua tuổi thơ nghèo khó, bị phân biệt đối xử. Ca sĩ là chị cả trong gia đình có ba chị em ở Saint Michael, Barbados. Tuổi thơ của cô phủ màu u ám khi cha - ông Ronald Fenty - mắc chứng nghiện rượu và ma túy. "Những ngày thứ sáu sẽ thật đáng sợ vì ông ấy về nhà trong tình trạng say xỉn. Một nửa số tiền lương của ông ấy được dành cho rượu", cô nói trên Rolling Stone năm 2011.



"Gia đình tôi tan vỡ vì chứng nghiện ngập của ông ấy", cô khóc nói trên Oprah's Next Chapter. Ông Fenty mua ma túy ngay cả khi gia đình không còn đồ ăn. Trong nhà đầy dụng cụ hút chích thuốc phiện và những cuộc cãi vã không hồi kết của cha mẹ. Ca sĩ cũng thường xuyên chứng kiến cha bạo hành mẹ. Có lần, cô cũng trở thành nạn nhân vì muốn ở lại bãi biển thêm 10 phút. "Ông ấy tát tôi rất mạnh. Tôi chạy về nhà với dấu tay trên má. Tôi không thể tin được", cô nói với Rolling Stone.

Cuộc sống bế tắc khiến Rihanna tách mình với bạn bè, tụt dốc về điểm số. Ca sĩ còn phải chịu những cơn đau nửa đầu dữ dội, từ năm tám đến 14 tuổi. Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Ban đầu, họ nghi Rihanna mắc khối u nhưng mọi kết quả xét nghiệm đều âm tính. Cho đến khi bố mẹ ly hôn, chứng đau đầu của cô tự nhiên biến mất.

Sau đó, mẹ Rihanna phải làm việc toàn thời gian để kiếm tiền, việc chăm sóc hai em do ca sĩ đảm nhiệm. "Tôi phải trưởng thành sớm, giống như một người mẹ", Rihanna nói với Guardian.

Rihanna thời bé (Ảnh: Instagram badgalriri)

Rihanna còn bị bắt nạt vì cha cô là hậu duệ của Redlegs - thuật ngữ chỉ những cư dân da trắng, nghèo ở Barbados. Trên Allure năm 2009, ca sĩ nói: "Tôi được nuôi dưỡng theo cách 'rất đen' nhưng khi đến trường, tôi bị gọi là da trắng. Tôi không hiểu tại sao". Ca sĩ từng nhiều lần chống trả, thậm chí sử dụng nắm đấm với bạn học. Cô tham gia vào đội thiếu sinh quân tại Barbados - nơi nữ ca sĩ Shontelle là trung sĩ huấn luyện đội của cô, để chứng minh bản thân mạnh mẽ.



Rihanna cho rằng quá khứ bị bắt nạt giúp cô trụ vững cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu - vốn tàn nhẫn và lạnh lùng hơn. "Lớp vỏ bọc này đã phát triển kể từ ngày đầu tiên tôi đến trường. Nó không phải có sau khi tôi nổi tiếng. Tôi không thể tồn tại, nổi tiếng nếu không có nó", cô nói trên Harper's Bazaar.

Umbrella - bản hit làm nên tên tuổi của Rihanna thời mới vào nghề (Video: Rihanna YouTube)

Tình yêu âm nhạc, tài năng kinh doanh giúp Rihanna đổi đời, theo Rolling Stone. Thuở nhỏ, cô hát ở khắp nơi, trên bãi biển, tại các buổi họp mặt và cuộc thi sắc đẹp ở trung học - nơi cô giành chiến thắng với bài Hero của Mariah Carey. 15 tuổi, Rihanna thành lập nhóm nhạc ba thành viên với bạn cùng lớp, chuyên cover các bài hát của Destiny's Child.

Một ngày, khi biết nhà sản xuất âm nhạc Evan Rogers có chuyến nghỉ dưỡng ở Barbados cùng vợ, cô tìm đến thử giọng. Rogers bị bất ngờ bởi giọng hát của Rihanna, khẳng định "cô sinh ra dành cho âm nhạc". Cô sau đó được mẹ cho phép chuyển đến Connecticut sống với vợ chồng Rogers để thu âm bản demo Pon de Replay.

Rogers đã gửi đoạn băng đến các hãng đĩa của Mỹ, trong đó có Def Jam do Jay Z đứng đầu. Rihanna lập tức được gọi thử giọng. Cô đã hát For The Love Of You của Whitney Houston tại văn phòng Def Jam. "Tôi mất hai phút để thấy cô ấy là một ngôi sao và đã ký hợp đồng với cô ấy chỉ trong một ngày", Jay Z nói với Rolling Stone.

Trong hơn một thập niên, Rihanna trở thành một trong những ca sĩ, nhạc sĩ có doanh số bán đĩa cao nhất thế giới với hơn 250 triệu bản. Cô giành được chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music, giữ sáu kỷ lục Guinness và là nghệ sĩ trẻ nhất sở hữu 14 đĩa đơn đứng đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100... Thậm chí, cô được phong là anh hùng dân tộc của Barbados.

Rihanna được phong anh hùng dân tộc của quê nhà Barbados, hôm 11/2021 (Video: Reuters)

Không dừng lại ở đó, cô lấn sân kinh doanh với ba công ty Fenty Beauty, Fenty Skin và Savage X Fenty. Rihanna hiện có 30% cổ phần thương hiệu nội y Savage X Fenty - công ty dự tính IP) với giá 3 tỷ USD. Cô cũng sở hữu một nửa cổ phần Fenty Beauty, công ty có doanh thu 550 triệu USD trong năm 2020.

Trên The Sun năm 2011, ông Ronald Fenty cho biết con gái có máu kinh doanh từ bé. "Con bé từng bán đồ ở lề đường như tôi. Rihanna đặt một cái giá bán mũ, thắt lưng và khăn quàng cổ ở bên ngoài cửa hàng. Thi thoảng, con bé mua kẹo, bọc lại và mang đến trường bán cho bạn bè kiếm lời", ông nói.

Rihanna tại lễ ra mắt Fenty Beauty tại Los Angeles hồi tháng 3 (Ảnh: CNBC)

Trên New York Times, ca sĩ cho biết chưa từng lên kế hoạch để kiếm một gia tài lớn như vậy. Cô không ngừng làm việc và muốn giành tài sản của mình để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong xã hội. "Tiền của tôi không dành cho tôi. Tôi luôn nghĩ đến việc giúp đỡ người khác", cô nói.