Richy Group kỷ niệm 25 năm thành lập: Khẳng định nội lực sản xuất, hướng tới thị trường toàn cầu

Ngày 8/10/2026, tại Hà Nội, Richy Group tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề "Đêm Tinh hoa - Hành trình Khát vọng Việt", quy tụ hơn 1.500 khách mời, đối tác, khách hàng cùng cán bộ, công nhân viên.

Từ doanh nghiệp phân phối bánh kẹo quốc tế, Richy từng bước xây dựng năng lực sản xuất, phát triển các thương hiệu riêng và mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế bánh kẹo Việt trên thị trường quốc tế.‏

25 năm xây dựng nền tảng sản xuất và phát triển thương hiệu‏

‏Thành lập năm 2001 với tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Hoàng Mai, Richy khởi đầu bằng hoạt động phân phối các thương hiệu bánh kẹo quốc tế tại Việt Nam. Sau gần một thập kỷ tích lũy kinh nghiệm thị trường, doanh nghiệp từng bước chuyển hướng sang đầu tư sản xuất, đặt nền móng cho quá trình phát triển thương hiệu riêng.‏

‏Năm 2010, nhà máy Richy Miền Bắc đi vào hoạt động. Đến năm 2011, sản phẩm bánh gạo Richy được sản xuất và ra mắt thị trường, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Thay vì tập trung vào hoạt động phân phối, Richy bắt đầu đầu tư sâu hơn vào quy trình sản xuất, công nghệ và phát triển sản phẩm nhằm chủ động về chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước.‏

‏Song song với thị trường nội địa, doanh nghiệp sớm xác định xuất khẩu là một định hướng phát triển dài hạn. Năm 2012, bánh gạo Richy được xuất khẩu tới 18 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ những thị trường đầu tiên, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động, đầu tư hệ thống sản xuất tại cả miền Bắc và miền Nam, từng bước nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của các thị trường khác nhau.‏

‏Đến nay, sản phẩm Richy đã hiện diện tại 36 quốc gia trên 5 châu lục. Kết quả này phản ánh quá trình tích lũy năng lực qua nhiều năm, từ đầu tư cơ sở sản xuất, hoàn thiện công nghệ đến phát triển sản phẩm và mở rộng hệ thống thị trường.‏

‏Chia sẻ về định hướng phát triển của doanh nghiệp, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Tuyết Mai cho biết: "Chúng tôi lựa chọn một con đường khó khăn hơn, đó là đầu tư sản xuất để tự xây dựng thương hiệu của chính mình, làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất".‏



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‏Việc chuyển từ phân phối sang sản xuất không chỉ mở ra hướng phát triển mới cho Richy mà còn đặt ra yêu cầu đầu tư liên tục về công nghệ, nguồn lực và chất lượng. Đây là nền tảng để doanh nghiệp từng bước nâng cao khả năng tự chủ, phát triển danh mục sản phẩm và xây dựng sức cạnh tranh trên thị trường.‏

‏5 sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia ghi dấu hành trình phát triển‏

‏Năm 2026, Richy ghi nhận thêm dấu mốc khi 5 sản phẩm Karo, Majestic, Jinju, Kenju và Peppie được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thành tích này diễn ra trong năm doanh nghiệp kỷ niệm 25 năm thành lập, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu.‏

‏Các sản phẩm được phát triển trên nền tảng đầu tư vào sản xuất, công nghệ và nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng. Qua thời gian, Richy từng bước mở rộng danh mục bánh kẹo, hướng tới sự đa dạng về sản phẩm, phù hợp với thị hiếu trong nước và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của thị trường quốc tế.‏

‏Đối với doanh nghiệp sản xuất, xây dựng thương hiệu không chỉ là quá trình tạo dựng nhận diện trên thị trường mà còn đòi hỏi sự đầu tư bền bỉ vào chất lượng sản phẩm và năng lực vận hành. Việc 5 sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của Richy, đồng thời tạo thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.‏

‏Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và tính ổn định, năng lực sản xuất trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp Việt phát triển bền vững. Quá trình đầu tư vào công nghệ, hoàn thiện quy trình và phát triển sản phẩm cũng là cơ sở để các thương hiệu trong nước mở rộng thị trường, từng bước nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh.‏

‏Mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao vị thế thương hiệu Việt‏

‏Định hướng xuất khẩu được Richy theo đuổi từ những năm đầu chuyển sang sản xuất. Từ 18 quốc gia năm 2012 đến 36 quốc gia trên 5 châu lục hiện nay, doanh nghiệp từng bước mở rộng phạm vi thị trường, đồng thời tiếp tục hoàn thiện năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm.‏

‏Tuy nhiên, mở rộng thị trường quốc tế không chỉ dừng lại ở việc đưa sản phẩm đến nhiều quốc gia hơn. Để duy trì khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp cần đáp ứng những yêu cầu khác nhau về chất lượng, thích ứng với thị hiếu người tiêu dùng và liên tục cải tiến quy trình sản xuất. Đây là quá trình đòi hỏi sự đầu tư dài hạn, cùng khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường.‏

‏Với Richy, định hướng này tiếp nối mục tiêu ban đầu là mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm bánh kẹo an toàn, chất lượng với mức giá hợp lý. Trên nền tảng phục vụ thị trường nội địa, doanh nghiệp từng bước mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thương hiệu riêng và hướng tới việc đưa sản phẩm Việt tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.‏

‏Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề "Đêm Tinh hoa - Hành trình Khát vọng Việt" là dịp Richy nhìn lại chặng đường phát triển, ghi nhận sự đồng hành của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, đối tác và khách hàng. Những kết quả đạt được trong một phần tư thế kỷ là nền tảng để doanh nghiệp xác định các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.‏

‏Bước sang chặng đường mới, Richy định hướng tiếp tục đầu tư vào hệ thống sản xuất, thúc đẩy đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Với nền tảng được xây dựng qua 25 năm, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển những thương hiệu bánh kẹo Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần nâng cao vị thế sản phẩm Việt trên thị trường toàn cầu.‏



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