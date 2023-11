Rich kid Chao săn sale Black Friday nhưng lạ lắm: Toàn hàng hiệu, ngốn ''sương sương'' 32 triệu đồng

Vốn nổi tiếng là một trong những rich kid chịu chi và sành điệu nhất mạng xã hội Việt, mỗi lần xuống phố shopping, Chao luôn khiến cư dân mạng phải trầm trồ trước những hóa đơn tiền triệu, thậm chí lên đến hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Điều này cũng dễ hiểu, bởi với điều kiện gia đình cũng như nguồn tài chính ổn định từ việc làm KOL trên mạng xã hội, Chao có thể sắm cho bản thân những món đồ cô nàng yêu thích mà không cần phải lăn tăn, chần chừ.

Mới đây, nhân dịp Black Friday tại Mỹ, rich kid Chao cũng tranh thủ đi săn sale như bao người. Trong lần shopping này, Chao sắm được 3 món mới và hầu hết đều là những item thời trang mà cô nàng yêu thích. Đáng nói, các món đồ được Chao mua về đều là hàng hiệu đăt đỏ nên dù đã được sale, nhưng chúng vẫn có giá bán rất cao so với mức chi của người bình thường.

Món đồ đầu tiên được Chao khoe với dân tình chính là chiếc cardigan dáng dài của thương hiệu Thom Browne. Cô nàng chọn mẫu áo màu xám trung tính khá dễ mặc với size XS. Dù áo khá rộng so với cơ thể nhưng Chao vẫn vô cùng hài lòng. Nàng rich kid cho biết, chiếc áo này có giá gốc là 1500 USD (~36,3 triệu đồng) và đang được sale còn 1005 USD (~24,5 triệu đồng). Do đó, không có lý do gì mà Chao không ''chốt đơn'' ngay và luôn.

Chiếc áo cardigan Thom Browne mà Chao săn sale được có giá 24,5 triệu đồng.

Cô nàng thích diện đồ oversize nên kích này hoàn toàn hợp lý.

Món đồ thứ 2 Chao mua được chính là đồ bơi 1 mảnh của thương hiệu MISBHV. Mẫu này có giá gốc là 235 USD (~5,6 triệu) sale còn 134 USD (~3,3 triệu). Về thiết kế, set đồ này có kiểu dáng đơn giản với họa tiết in logo của hãng bên trên. Chao cho biết, cô nàng sẽ diện bộ đồ bơi này nếu có dịp đi biển.

Món đồ thứ 2 Chao ''săn'' được là đồ bơi của hãng MISBHV.

Cô nàng cũng mua được một chiếc áo phông của thương hiệu Alexander Wang. Mẫu áo có tông màu xám, size XXS và có thêm họa tiết trái tim bên trên. Giá niêm yết của sản phẩm là 250 USD (~6 triệu), giá sale còn 168 USD (~4,1 triệu đồng). Như vậy, rich kid Chao đã chi khoảng 32 triệu đồng trong lần săn sale Black Friday năm nay.

Chiếc áo phông của Alexander Wang sale còn khoảng 4,1 triệu đồng.