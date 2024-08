RHYDER tung MV Lối Riêng, chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu cho Kixx - nhãn hiệu dầu nhớt số 1 Hàn Quốc

Màn hợp tác đánh dấu việc RHYDER và Kixx chính thức "về một nhà", hứa hẹn những cột mốc đặc biệt trên hành trình chinh phục và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của Gen Z.



RHYDER "chạm vào đích mới" với Lối Riêng - màn hợp tác mới nhất cùng thương hiệu Kixx

Hơn 1 triệu lượt xem, hơn 8 nghìn lượt yêu thích chỉ sau vài ngày ra mắt, cùng hàng trăm lời khen từ cộng đồng mạng - bài hát Lối Riêng của RHYDER đang cho thấy sức hút không hề kém cạnh. Đây cũng là cột mốc đặc biệt, đánh dấu chàng ca sĩ Gen Z đầy tài năng chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu cho Kixx - nhãn hiệu dầu nhớt số 1 Hàn Quốc.

Được sáng tác bởi RHYDER, Lối Riêng là thông điệp đầy cảm hứng gửi đến những người trẻ Gen Z: "Chạm vào đích mới, lao đi chẳng lo gì. Tìm ra một lối đi riêng để đi". Và trên con đường tìm kiếm và tạo ra lối đi riêng của mỗi người trẻ, Kixx sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, luôn sẵn sàng nâng bước hành trình. Hình ảnh RHYDER cực ngầu bên chiếc xe phân khối lớn, hát lên những câu rap đầy năng lượng như tiếp thêm nguồn cảm hứng: Cứ tự tin lên ga xuất Kixx, để có những khởi đầu bứt phá trên hành trình tạo lối riêng của mình và để lại những dấu ấn không thể phai mờ trên con đường tuổi trẻ!

"Lối Riêng" của các bạn trẻ trong MV "Lối Riêng" do Kixx và RHYDER hợp tác sản xuất

Ca khúc mới của nam nghệ sĩ còn trở thành giai điệu thu hút giới trẻ trên nền tảng TikTok, với thử thách "Xuất Kixx Lối Riêng". Từ bài hát và video âm nhạc "Lối Riêng", Kixx khởi động thử thách #XuấtKixxLốiRiêng trên nền tảng TikTok. Cuộc thi bao gồm 3 hạng mục: Hát cover, Nhảy theo vũ đạo và chia sẻ hành trình "Lối Riêng" trên nền bài hát "Lối Riêng" của RHYDER. Thông qua thử thách, hàng ngàn bạn trẻ đã cùng hoà mình vào những giai điệu đầy cảm hứng, tự tin thể hiện bản thân và hành trình "Xuất Kixx Lối Riêng" của mỗi người.

Cuộc thi diễn ra tới hết 12/8 với giải thưởng hấp dẫn, gồm Tai nghe Airpods Max dành cho 3 bạn hát và độc đáo hay nhất, Loa B&O Beolit 20 dành cho 3 bạn nhảy đẹp nhất, và Camera GoPro Hero 12 dành cho 3 bạn có hành trình "Xuất Kixx Lối Riêng" ấn tượng.

"Xuất Kixx Lối Riêng" - "bản tuyên ngôn" đánh dấu chất riêng của RHYDER và thương hiệu dầu nhớt số 1 Hàn Quốc

Chia sẻ về lý do lựa chọn RHYDER trở thành Đại sứ thương hiệu cho Kixx, đại diện nhãn hàng cho hay: "Nổi lên từ chương trình The Voice Kid, RHYDER không giới hạn mình ở hình ảnh an toàn của một ca sĩ, mà bứt phá đi tìm lối riêng. Để đến bây giờ, chúng ta có được một rapper, producer RHYDER tài năng như hiện tại. Tinh thần dám bứt phá, dám theo đuổi, dám chọn lối đi riêng ấy rất tương đồng với "DNA" của Kixx. Hy vọng, cùng với sự đồng hành của RHYDER, Kixx sẽ trở thành người bạn thân thuộc với người trẻ Việt Nam, là nguồn cảm hứng giúp họ tự tin "lên ga xuất Kixx", để lại những dấu ấn không thể phai mờ trên con đường tuổi trẻ!"

Việc hợp tác với một trong những nghệ sĩ Gen Z đình đám nhất thời điểm hiện tại được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu dầu nhớt số 1 Hàn Quốc tăng sức hút đối với tệp khách hàng Gen Z. "Mục tiêu xa hơn của chúng tôi là trở thành thương hiệu dầu nhớt, gắn liền và đại diện cho người trẻ" - đại diện nhãn hàng khẳng định.

Thương hiệu dầu nhớt Kixx thuộc tập đoàn GS Caltex Hàn Quốc, là thương hiệu dầu nhớt số 1 Hàn Quốc trong 8 năm liên tiếp từ 2017 đến 2024 (theo First Brand Awards). Thương hiệu chính thức gia nhập Việt Nam từ năm 2005, với 100% sản phẩm đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc: dầu động cơ xe gắn máy, xe ô tô; dầu xe vận tải, dầu công nghiệp, mỡ và các dòng dầu chuyên dụng khác.

Các sản phẩm nổi bật của Kixx bao gồm Dầu xe số, xe côn tay Kixx Ultra 4T SN - 10W-40, Dầu xe tay ga Kixx Ultra 4T Scooter SN - 5W30, Dầu xe ô tô cao cấp Kixx G1 SP 5W-30. Các sản phẩm của Kixx nổi bật với công nghệ Triple Double (Hai Nâng Ba Chống) độc quyền, giúp bảo vệ động cơ tốt hơn, nâng cao hiệu quả dầu nhớt. Nhờ công nghệ Triple Double của Kixx, hiệu suất của động cơ xe gia tăng và bền bỉ để đồng hành cùng Gen Z trên mọi hành trình, cho bạn thỏa sức "Xuất Kixx Lối Riêng".

Tìm hiểu thêm về chiến dịch Xuất Kixx Lối Riêng tại https://www.xuatkixx.com/