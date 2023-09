Retribution - Bộ phim hành động tốc độ kịch tính của ''già gân'' Liam Neeson

Với sự tái xuất của Liam Neeson cùng nhà sản xuất của Non-Stop và The Commuter, Retribution (Tựa Việt: Trừng Phạt) cũng không ngoại lệ khi sở hữu nhiều pha rượt đuổi, đấu trí căng thẳng.

Retribution đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc

Nhân vật chính của Retribution là chuyên gia tài chính Matt Turner (Liam Neeson). Vì mải mê công việc ở một quỹ đầu tư mà cuộc hôn nhân của ông và vợ Heather (Embeth Davidtz) đang trên bờ vực tan vỡ. Một ngày nọ, Matt đang đưa hai con Emily (Lilly Aspell) và Zack (Jack Champion) đến trường thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy bí ẩn.

Hắn tuyên bố đã gài bom dưới ghế ngồi của cả ba cha con. Nếu họ đứng lên, chiếc xe sẽ lập tức phát nổ. Gã ép Matt phải làm theo hàng loạt chỉ thị và nhắm đến số tiền 208 triệu Euro của các nhà đầu tư Dubai. Trước sự đe dọa của tên khủng bố và truy đuổi của cảnh sát, Matt buộc phải tìm cách bảo vệ tính mạng gia đình, đồng thời rửa sạch tội danh cho mình.

Cuộc rượt đuổi tốc độ kịch tính

Trên thực tế, Retribution được làm lại từ bộ phim cùng tên của Pháp. Trước đó, phim từng được Đức và Hàn Quốc remake với Don't. Get. Out! (2018) và Hard Hit (2021). Chừng đó đủ cho thấy sức hút từ yếu tố hành động tốc độ cao vô cùng hấp dẫn. Phiên bản của Liam Neeson vẫn giữ được những gì hay nhất của tác phẩm gốc, đồng thời kết hợp thêm nhiều yếu tố mới.

Phim đưa Matt Turner vào một tình huống ngặt nghèo khi ba cha con bị kẹt trong chiếc xe chật hẹp. Họ không có cách trốn thoát khi quả bom sẽ lập tức phát nổ và chỉ có thể làm theo lời tên khủng bố. Sự kịch tính dần được nâng cấp khi hắn lần lượt giết hết những đồng nghiệp của Matt có liên quan đến số tiền 208 triệu Euro kia.

Để rồi khi cảnh sát vào cuộc, phim bất ngờ đẩy nhịp độ lên nhanh chóng mặt. Những màn rượt đuổi căng thẳng liên tục xuất hiện khi Matt buộc phải tránh sự truy bắt của cảnh sát. Bởi nếu chỉ cần dừng lại thì tính mạng của ông và hai con gần như sẽ chấm hết. Phim không chỉ là cuộc đua xe bình thường mà còn là màn chạy đua với thời gian của Matt trước khi quả bom phát nổ.

Kịch bản nhiều nút thắt xoắn não

Sau cú điện thoại của kẻ thủ ác, những bí ẩn xoay quanh công việc của Matt và khoản tiền 208 triệu Euro dần được hé lộ. Thế nhưng, mọi thứ luôn đi theo những chiều hướng khó ngờ tới. Từng đồng nghiệp của Matt lần lượt bỏ mạng. Giống như Matt, khán giả cũng dính phải vô số câu hỏi về danh tính của ác nhân, vì sao hắn biết được số tiền trên hay lại có thể cài bom vào hàng loạt người.

Đến một lúc, dường như mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng Matt mới chính là kẻ đứng sau "diễn sâu" để sắp đặt mọi thứ. Liệu đây có đúng là sự thật hay còn một bí ẩn kinh hoàng nào khác? Trước sức ép của quả bom lẫn tên ác nhân bí ẩn, mọi hành động của Matt đều khiến người xem nghẹt thở khi không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Diễn xuất tài tình của Liam Neeson

Do tham gia nhiều bộ phim hành động nên khán giả vô tình quên mất Liam Neeson cũng là một diễn viên tài năng từng nhận đề cử Oscar, BAFTA, Quả Cầu Vàng và Tony Awards. Với Retribution, ông có dịp thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm thông qua hình ảnh người cha buộc phải làm tất cả để bảo vệ con.

Matt Turner luôn bận rộn với công việc mà bỏ quên thời gian bên vợ con. Chính biến cố đã giúp ông nhận ra những gì mình đánh mất và quý trọng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Phim có những phân đoạn cảm xúc khi Matt phải đấu tranh giữa tính mạng của gia đình và người xung quanh.

Từng ánh mắt, hành động rưng rưng hay nét đau khổ, dằn vặt và sự quyết liệt tìm ra thủ phạm đều được tài tử 71 tuổi thể hiện một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, Jack Champion - nam diễn viên vừa ghi dấu ấn trong Avatar: The Way of Water (2022) - và sao nhí Lilly Aspell cũng mang đến một màn trình diễn ấn tượng.

Nhìn chung, Retribution xứng đáng là một phim hành động đỉnh cao dành cho những ai đam mê thể loại giật gân với nhịp độ nhanh và nhiều plot twist hấp dẫn.

