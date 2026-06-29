realme 16T 5G chính thức ra mắt: “Pin Siêu Sao” 8000mAh bứt phá giới hạn thời lượng pin cho thế hệ đam mê sáng tạo nội dung

realme chính thức ra mắt smartphone mới - realme 16T 5G tại Việt Nam. Hướng đến thế hệ trẻ năng động, thiết bị nổi bật với pin dung lượng lớn, camera AI sáng tạo, hiệu năng bền bỉ và khả năng bảo vệ toàn diện, đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí, du lịch và sáng tạo nội dung hàng ngày.

Siêu Pin Titan 8000mAh: Một lần sạc đầy, dùng thả ga hai ngày liên tục giúp bạn làm chủ mọi cuộc chơi

realme 16T 5G nổi bật với Siêu Pin Titan 8000mAh dẫn đầu phân khúc tầm trung, cho thời lượng sử dụng lên đến 2 ngày liên tục. Thiết bị còn duy trì trên 80% dung lượng pin sau 7 năm sử dụng theo dữ liệu thử nghiệm tại realme Lab, đi kèm sạc nhanh 45W, công nghệ Bypass Charging giảm nhiệt khi vừa sạc vừa chơi game cùng các cơ chế bảo vệ nhiệt độ và chống sạc quá tải, đảm bảo hiệu suất pin bền bỉ lâu dài.

Một lần sạc đầy có thể hỗ trợ xem YouTube liên tục đến 25 giờ, lướt Instagram đến 32,8 giờ, nhắn tin WhatsApp đến 34 giờ hoặc chơi game hơn 14 giờ. (Dữ liệu từ realme Lab, kết quả thực tế có thể khác tùy theo điều kiện và môi trường sử dụng).

Camera siêu sắc nét cùng loạt tính năng AI cực "Quao": Tuyên ngôn của thế hệ không ngừng bứt phá

realme 16T 5G được trang bị Camera AI 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX852, khẩu độ F1.8, lấy nét tự động và LumaColor IMAGE Engine, mang đến ảnh chân dung sắc nét, màu sắc chân thực và chi tiết nổi bật trong nhiều điều kiện ánh sáng. Công nghệ RAW HDR cùng cân bằng trắng thông minh giúp hạn chế cháy sáng và giữ trọn chi tiết ở các khung hình ngược sáng.

Điểm nhấn của thiết bị là Gương Selfie tích hợp ở mặt lưng hỗ trợ căn khung hình khi chụp bằng camera chính 50MP, kết hợp cùng AI Chân Dung Tỏa Sáng tự động tối ưu ánh sáng khuôn mặt để tạo ra những bức ảnh chân dung rõ nét, tự nhiên ngay cả trong điều kiện thiếu sáng mà không cần chỉnh tay.

AI Chân Dung Tỏa Sáng tự động cân chỉnh ánh sáng và độ sáng khuôn mặt để cho ra ảnh chân dung bừng sáng.

realme 16T 5G mang đến bộ công cụ sáng tạo nội dung với Chế Độ Phong Cách (Vibe Mode), AI Pop-out, AI StyleMe và AI Instant Clip, giúp người dùng dễ dàng tạo ảnh, tách nền, làm nổi bật chủ thể và sản xuất video ngắn bắt trend chỉ với vài thao tác, không cần đến ứng dụng chỉnh sửa bên thứ ba.

6 Năm Hiệu Năng Mượt Mà: Luôn nhanh, luôn mượt như mới

realme 16T 5G được trang bị realme UI 7.0 và Flux Engine thế hệ mới, tối ưu hệ thống để duy trì tốc độ phản hồi nhanh hơn 15%, độ mượt khi cuộn ứng dụng cải thiện 29% và độ mượt khi mở ứng dụng nhanh hơn 22% so với thế hệ trước. Với hiệu năng mượt mà suốt 6 năm sử dụng, các ứng dụng đều mở tức thì và đa nhiệm luôn liền mạch.

Máy còn tích hợp cơ chế tự động dọn dẹp ứng dụng ngầm thông minh, tối ưu hệ thống và AI Boost, giúp tăng khả năng giữ ứng dụng nền lên đến 50%, không còn tình trạng reload khi chuyển đổi tác vụ.

Đối với game thủ, realme 16T 5G mang đến trải nghiệm chơi game ổn định ở mức 60FPS nhờ chipset tiến trình 6nm và công nghệ GT Boost Engine. Hệ thống tản nhiệt AirFlow VC với buồng hơi diện tích 5.300 mm² giúp phân tán nhiệt hiệu quả, duy trì hiệu năng ổn định trong các phiên chơi game kéo dài.

Kháng nước IP69 Pro và Chống Sốc Chuẩn Quân Đội: "Khủng long mình đồng da sắt" trên từng dặm hành trình

Được thiết kế cho nhịp sống năng động, realme 16T 5G đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K, giúp chống chịu hiệu quả trước mưa lớn, tia nước áp lực cao và nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt. Thiết bị cũng đạt tiêu chuẩn chống sốc quân đội, giảm thiểu nguy cơ hư hỏng do va đập hoặc rơi rớt trong quá trình học tập, làm việc và các hoạt động thường ngày.

Sở hữu Siêu Pin Titan 8000mAh dẫn đầu phân khúc, hệ thống camera NEXT AI, hiệu năng mượt mà suốt 6 năm cùng độ bền toàn diện, realme 16T 5G là lựa chọn phù hợp cho người dùng trẻ cần một chiếc smartphone vừa đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí, vừa hỗ trợ sáng tạo và thể hiện cá tính trên mạng xã hội.

realme 16T 5G có hai tùy chọn màu sắc gồm Xanh Cực Quang với Thiết kế Cánh Ánh Sáng nổi bật và Đen Ánh Sao mang vẻ ngoài mạnh mẽ, hiện đại. Cả hai phiên bản đều sở hữu thiết kế gọn nhẹ, thanh thoát, phù hợp với nhiều phong cách của người dùng trẻ.

Sản phẩm chính thức mở bán từ ngày 05/06/2026 tại hệ thống Thế Giới Di Động trên toàn quốc cùng nhiều ưu đãi trong tháng 06/2026. realme 16T 5G được phân phối với hai phiên bản: 8GB + 128GB giá từ 10.290.000 đồng và 8GB + 256GB giá từ 10.990.000 đồng.