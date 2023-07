Rating King the Land lại tụt dốc dù nam chính đã không còn kém cỏi

Sau 1 tuần lễ đáng buồn, King the Land - Khách Sạn Vương Giả được trông chờ sẽ có màn bứt phá khi bước vào những tập cuối cùng. Tuy vậy, bộ phim lại tiếp tục có cú tụt dốc về rating khi tập 11 ghi nhận con số 9% trung bình toàn quốc, thấp hơn hẳn so với 1 tập 9 và 10. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên sau gần 3 tuần, rating của King the Land trở về mức 1 chữ số.



King the Land tập 11 chính là quá trình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm của tập đoàn King. Như đã quyết từ trước, Gu Won (Lee Jun Ho) sẽ là người phụ trách chính sự kiện quan trọng này. Vì vậy, đứng trước danh sách khách mời toàn quan chức cấp cao của cô chị Hwa Ran, Gu Won không đồng ý và đã nảy sinh tranh cãi với cô.

Nam chính King the Land muốn nhân dịp này để tri ân đến các nhân viên lâu năm, cũng như toàn thể nhân viên nói chung của King. Đặc biệt, anh còn đích thân đi mời con trai của một khách hàng "ruột" cũ, người đã tặng cho khách sạn cái cây to lớn và làm nên biểu tượng cho đến nay.

Trong khi đó, Hwa Ran cố gắng thuyết phục bố của mình can thiệp vào quá trình chuẩn bị của Gu Won. Thế nhưng, ông chỉ nói rằng Gu Won có thể tìm sự giúp đỡ, và vẫn để con trai tự lo liệu. Gu Won nhân dịp này đã đi quán triệt từng khâu trong tập đoàn, và tự mình mời các "vị khách" đặc biệt.

Tại buổi lễ, Gu Won đã khiến ai nấy vô cùng bất ngờ khi mời những nhân viên lâu năm lên phát biểu. Điều này khiến cho Hwa Ran vô cùng bẽ mặt, khi khách quý của cô không có cơ hội phát biểu và phải bực tức bỏ về. Ngoài ra, hướng tổ chức tri ân thế này cũng khiến chủ tịch vô cùng hạnh phúc, thậm chí nhớ về kỷ niệm xưa khi mẹ của nam chính King the Land từng đồng hành với ông trong việc thành lập khách sạn hướng đến hạnh phúc của khách hàng lẫn nhân viên.

Gu Won chỉ mời các nhân viên kỳ cựu lên phát biểu

Khách quý của Hwa Ran tức giận bỏ về

Mặt khác trong King the Land tập 11, mối quan hệ của Gu Won và Sa Rang (Yoona) cũng có những điểm thú vị. Gu Won đã chủ động đến thăm bà của Sa Rang, được bà kể nghe việc Sa Rang đã đau khổ thế nào khi mẹ qua đời, từ đó trở nên hiểu chuyện đến đau lòng.

Trái ngược lại, Sa Rang cũng đã âm thầm giúp Gu Won hỏi han về mẹ của anh thông qua các nhân viên lâu năm, như người gác cổng hay người tiếp tân phòng khách sạn. Tuy vậy, vẫn chưa có thêm thông tin gì về mẹ của nam chính King the Land.

Đoạn kết của King the Land tập 11 là cảnh Sa Rang rủ Gu Won sang nhà nhân dịp bạn bè đều "đi vắng". Trong lúc cả hai đang quấn quít và "khóa môi" nhau thì hội bạn đi về, chứng kiến tất cả. Khung cảnh cặp đôi chính của King the Land "xịt keo" vì xấu hổ, cùng biểu cảm cực sốc của hội bạn là cái kết đầy hài hước khép lại tập 11.

Ảnh: JTBC