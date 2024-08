Rạng ngời nhan sắc Miss Grand Vietnam 2024 tại “thành phố sắc đẹp” NovaWorld Phan Thiet

Chuỗi lễ hội Summer Fest NovaWorld Phan Thiet có sự đồng hành của các đơn vị sản xuất trong các lĩnh vực giải trí, dịch vụ như Sen Vàng, Hương Giang Entertainment, Lululola show, Leading Media, Coffeerary Events....và các nhà tài trợ như MB.

MB đã tạo ấn tượng với giới trẻ thông qua bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng như Zodiac, Hi Shopeefood, Hi LoL, Hi Slay-dy... và gần đây là bộ sưu tập Bethesky. Khi sở hữu thẻ MB Hi Colllection, người dùng có thể nhận các ưu đãi từ các thương hiệu lớn. Năm 2024 MB đón chào tuổi 30. Với thông điệp "Move for Big - Tiến bước vững vàng", MB đặt ra các mục tiêu top 3 ngân hàng về hiệu quả và an toàn; chinh phục cột mốc 30 triệu khách hàng.