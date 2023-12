Rầm rộ nghi vấn cặp đôi của siêu phẩm cổ trang vượt mặt Dispatch tự công khai hẹn hò ở lễ trao giải, người trong cuộc nói gì?

Chiều 31/12, tờ Osen đưa tin 2 diễn viên nổi tiếng Lee Se Young - Bae In Hyuk hiện chiếm sóng mạng xã hội với nghi vấn “phim giả tình thật” sau màn hợp tác ở siêu phẩm cổ trang The Story of Park’s Marriage Contract. Theo Osen, tin đồn rộ lên từ màn tương tác đầy ngọt ngào của 2 nghệ sĩ tại MBC Drama Awards 2023 diễn ra vào tối 30/12. Ở lễ trao giải mới đây, mỹ nhân sinh năm 1992 gây sốt với hành động nắm chặt tay bạn trai tin đồn trong khi chia sẻ: “Năm trước tôi giành giải Cặp Đôi Đẹp Nhất với anh Junho nhờ Cổ Tay Áo Màu Đỏ. Nhưng năm nay tôi kết hôn với 1 người đàn ông khác rồi”.

Chưa dừng lại ở đó, Lee Se Young cũng nắm chặt tay Bae In Hyuk không rời khi đàng trai chia sẻ về câu chuyện tình yêu khiến khán giả mê mệt trong The Story of Park’s Marriage Contract. Từ động thái “đánh dấu chủ quyền” này, tin đồn Lee Se Young - Bae In Hyuk hẹn hò đã xuất hiện rầm rộ khắp mạng xã hội xứ kim chi. Thậm chí, nhiều khán giả còn đặt ra nghi vấn Lee Se Young - Bae In Hyuk muốn vượt mặt Dispatch và tự để lộ chuyện tình cảm ngay trước thềm năm mới 2024. Còn nhớ trong quá khứ, Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin từng qua mặt Dispatch, tự công khai mối quan hệ vào ngày 31/12/2018.

Lee Sun Bin nắm chặt tay Bae In Hyuk không rời khi nam diễn viên phát biểu tại MBC Drama Awards 2023

2 diễn viên được khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình sau màn hợp tác ăn ý trong siêu phẩm The Story of Park’s Marriage Contract

Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin công khai hẹn hò cách đây đúng 5 năm

Ngay trong chiều 31/12, công ty quản lý của Lee Se Young đã chính thức lên tiếng phủ nhận nghi vấn hẹn hò hiện đang chiếm sóng mạng xã hội: “2 người họ không hẹn hò. Chắc do tương tác của Lee Se Young - Bae In Hyuk quá ăn ý nên nhiều khán giả mới tưởng lầm đó thôi”.

Lee Se Young sinh năm 1992, xuất thân là diễn viên nhí. Lúc nhỏ, cô được nhiều khán giả nhớ đến nhờ vai diễn nhí trong bộ phim kinh điển Nàng Dae Jang Geum. Đến khi trưởng thành, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với loạt vai diễn thành công ở Hoa du ký, Cổ tay áo màu đỏ, The Story of Park’s Marriage Contract…

Trong khi đó, Bae In Hyuk sinh năm 1998, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi đã 21 tuổi. Trong những năm qua, nam tài tử từng bước tạo chỗ đứng ở Kbiz nhờ loạt phim My Roommate Is A Gumiho, Cheer Up, The Story of Park’s Marriage Contract…

Lee Se Young - Bae In Hyuk là 2 diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong những năm qua

Nguồn: Osen